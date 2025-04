CLion 2025.1 est disponible avec la prise en charge des fichiers hors projet dans CLion Nova, des rendus Qt, du serveur de débogage ST-LINK et des options West Build.

CLion Nova

Les options d' Auto import local files with quotes et Auto import on completion .

et . Move to Code Block End et Move to Code Block Start - ⌘⌥] (macOS) ou Ctrl+] (Windows ou Linux) et ⌘⌥ [ (macOS) ou Ctrl+[ (Windows ou Linux), respectivement.

et - ⌘⌥] (macOS) ou Ctrl+] (Windows ou Linux) et ⌘⌥ [ (macOS) ou Ctrl+[ (Windows ou Linux), respectivement. Les touches intelligentes Surround selection on typing quote or brace et Unindent on Backspace - ⌫ (macOS) ou Backspace (Windows ou Linux).

Débogueur

Allez dans Settings | Build, Execution, Deployment | Debugger | Data Views | C/C++ et trouvez la section Renderers. Cliquez sur Download... à côté du champ Path to a directory with Qt renderers. Cliquez sur Download Qt Renderers dans la fenêtre qui s'affiche. Le chemin sera spécifié automatiquement.

cv::Mat m(2, 3, CV_8UC2)

.natvis

.natvis

.natvis

Développement intégré

Le serveur GDB ST-LINK livré avec STM32CubeCLT et STM32CubeIDE.

Les MCU à un ou deux cœurs.

Les sondes ST-LINK/V2 et ST-LINK/V3.

Dans la fenêtre de l'outil Serial Connections, naviguez jusqu'à l'onglet Connect

Sélectionnez le port COM souhaité.

Cliquez sur Show HW controls

Formats de projet et outils de construction

west build

west build

Prise en charge de Windows.

Prise en charge des chaînes d'outils personnalisées, telles que celles basées sur GCC, LLVM et MSVC.

Niveau Gratuit et autres mises à jour d'AI Assistant



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 308 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

CLion est un environnement de développement intégré (EDI) utilisé pour programmer en C et en C++. Développé par JetBrains, c'est un logiciel multi-plateforme qui fonctionne sous Windows, macOS et Linux. CLion 2025.1 est maintenant disponible. Cette dernière version de l'EDI inclut les fonctionnalités clés suivantes : Prise en charge des fichiers hors projet lors de l'utilisation du moteur CLion Nova, rendu Qt dans le débogueur, le serveur de débogage ST-LINK conçu pour les puces STM32, des options de la commande west build et sysbuild pour les projets Zephyr et un niveau gratuit et de nouvelles fonctionnalités pour AI Assistant.Dans cette version, CLion Nova a reçu certaines des fonctionnalités les plus demandées, notamment la prise en charge des fichiers hors projet, des paramètres, actions et touches intelligentes multiples, ainsi que la prise en charge de base de l'Objective-C.CLion Nova fournit désormais une analyse complète du code et une assistance au code pour les fichiers d'en-tête et les fichiers source qui ne sont pas inclus dans un projet. Par exemple, lorsque vous ouvrez un fichier .cpp hors projet pour le modifier, vous bénéficiez de toutes les fonctionnalités essentielles, telles que le formatage du code, la complétion de code et l'aide à la saisie.L'implémentation actuelle couvre la plupart des cas d'utilisation connus. Cependant,il est prévu d'aborder certains cas particuliers après avoir le retour des commentaires.Vous pouvez désormais bénéficier de la coloration syntaxique, de suggestions de complétion de code, d'avertissements et d'autres fonctionnalités de l'éditeur lorsque vous travaillez avec des fichiers source Objective-C. Cependant, les fichiers d'en-tête peuvent ne pas être traités correctement et certaines fonctionnalités, notamment les refactorings et les clés intelligentes, peuvent ne pas fonctionner.CLion Nova a gagné plusieurs paramètres, actions et touches intelligentes qui étaient auparavant exclusifs à CLion Classic, ce qui rend le développement avec le nouveau moteur de langage encore plus pratique. En voici quelques exemples :CLion Nova supporte désormais les frameworks de test GoogleTest et Catch2 dans les projets Bazel. Cependant, il y a encore quelques limitations.Les mises à jour du débogueur incluent les rendus Qt pour une représentation conviviale des données lors du débogage des applications Qt, la prise en charge des débogueurs LLDB personnalisés et des emplacements personnalisés pour les fichiers .natvis, ainsi que la possibilité d'afficher les matrices OpenCV à deux canaux sous forme d'images.Les rendus Qt, également connus sous le nom deet, vous permettent de visualiser des variables, telles que QList, QString ou QByteArray, sous une forme lisible par l'homme. Cela simplifie le développement et le débogage des applications construites à l'aide du cadre Qt.Cette fonctionnalité est activée par défaut, mais pour l'utiliser, vous devez télécharger les moteurs de rendu Qt et spécifier leur chemin d'accès :Notez que les rendus Qt ne fonctionnent pas encore avec les chaînes d'outils distantes et WSL.En plus de la LLDB fournie, qui est actuellement la v19.1.3, vous pouvez maintenant utiliser une LLDB personnalisée lorsque vous travaillez sur macOS ou Linux. Cela vous permet de choisir la version la mieux adaptée aux exigences de votre projet.Vous pouvez sélectionner une LLDB personnalisée dans. CLion essaiera alors automatiquement de trouver la LLDB personnalisée installée sur votre système. Vous pouvez également spécifier manuellement son emplacement.Notez que les LLDB personnalisées ne fonctionnent pas encore avec les chaînes d'outils WSL, Docker ou Remote Host et ne sont pas encore disponibles pour Windows.Lors du débogage d'une application de ML ou de vision par ordinateur qui utilise OpenCV, vous pouvez désormais visualiser les matrices à deux canaux - telles que- sous forme d'images.Pour ce faire, sélectionnez le voletdu débogueur lorsque votre programme est suspendu à un point d'arrêt, naviguez jusqu'à la matrice à deux canaux et cliquez surLes rendus Natvis, également connus sous le nom de visualiseurs Natvis, vous permettent de définir des règles de visualisation pour différents types de données lors de l'utilisation du débogueur MSVC. Auparavant, la fonctionnalité de CLion était limitée au chargement des fichiersuniquement à partir du répertoire du projet. Cela représentait un défi en termes de flexibilité, en particulier lorsque l'on travaillait avec Git ou d'autres VCS. La dernière mise à jour introduit la possibilité de spécifier un emplacement personnalisé pour vos fichiers, améliorant ainsi la polyvalence et la commodité.Vous pouvez ajouter un répertoire supplémentaire avec les rendus Natvis dansLes améliorations pour le développement embarqué incluent une nouvelle option de configuration du serveur de débogage ST-LINK, la mise à jour de l'assistant Nouveau Projet STM32CubeMX, et des améliorations du plugin Serial Port Monitor.Lorsque vous déboguez des projets STM32, vous pouvez désormais utiliser le modèle de serveur de débogage ST-LINK, qui a été conçu spécifiquement pour les puces STM32. Il ne comprend que les paramètres essentiels, ce qui simplifie le processus de configuration.Pour essayer le modèle, allez danset cliquez sur. Configurez ensuite les paramètres de votre serveur GDB, de votre appareil et de votre débogueur dans les onglets correspondants.Notez que l'option de configurationne fonctionne actuellement qu'avec :Le processus de création de projets STM32CubeMX a été mis à jour pour améliorer la convivialité et étendre le support à une plus large gamme de puces et de projets STM32. CLion utilise maintenant l'approche native STM32CubeMX pour générer des fichiers CMake. Cela garantit que la création de projets est entièrement alignée sur le flux de travail et la chaîne d'outils officiels de STM32CubeMX.Lorsque vous ouvrez l'assistantet que vous sélectionnez, vous trouverez des instructions détaillées sur la création d'un projet STM32CubeMX, y compris des informations sur les actions que vous devez effectuer dans STM32CubeMX.Vous pouvez maintenant visualiser et gérer les signaux de contrôle matériel DTR, DSR, RTS et CTS lorsque vous travaillez avec le plugin Serial Port Monitor. Cela vous permet de mieux contrôler les périphériques connectés qui utilisent un port série, tels que l'ESP32 et l'Arduino.Pour activer les signaux de contrôle matériel :Les options de contrôle et les indicateurs apparaissent alors dans l'onglet du port COM.Dans la même fenêtre d'outils, vous pouvez également activer les horodatages pour les afficher dans la sortie du moniteur. Cette option est pratique pour suivre en détail les séquences de messages lors du dépannage.Pour améliorer le support de Zephyr West, cette version introduit la possibilité d'utiliser les options de la commande west build et sysbuild. Elle met également à jour la version 3.31.4 de CMake, qui inclut la prise en charge de CMake Presets v10.Si vous travaillez avec des projets Zephyr West, vous pouvez maintenant utiliser les options de la commande, ainsi que sysbuild comme système de construction principal. Cela vous donne plus de flexibilité quand il s'agit de configurer vos projets, y compris ceux qui impliquent du matériel.Vous pouvez passer les options de la commande west build à partir deSysbuild est un système de construction qui vous permet de construire plusieurs images pour les cartes avec plusieurs SoC (systèmes sur puce) ou SoC avec plusieurs cœurs de CPU. Pour l'activer, passez -sysbuild avec toutes les autres options que vous souhaitez dans la même sectionLa version de CMake fournie a été mise à jour en v3.31.4 et inclut le support de CMake Presets v10. Les Presets sont stockés sous forme de fichiers JSON et sont utiles lorsque vous souhaitez spécifier des configurations communes et des options de construction pour un projet CMake, par exemple, pour les partager avec vos coéquipiers.Le plugin Bazel a reçu deux des fonctionnalités les plus demandées :Ces améliorations vous permettent d'utiliser différentes configurations de chaînes d'outils à travers les plateformes, ce qui facilite le développement d'un large éventail de projets, y compris les projets automobiles et embarqués.Toutes les fonctionnalités d'AI Assistant sont désormais gratuites dans CLion et les autres EDI de JetBrains, ce qui rend le développement basé sur l'IA plus accessible et plus efficace. Les nouvelles fonctionnalités IA comprennent la capacité de gérer les invites en langage naturel pour C/C++ et un nouveau mode d'édition pour l'édition de plusieurs fichiers directement à partir du chat.Les fonctionnalités de l'AI Assistant sont désormais gratuites. Certaines d'entre elles, telles que la complétion de code illimitée et la prise en charge des modèles locaux, sont totalement illimitées, tandis que d'autres ont un accès limité basé sur des crédits. Un nouveau système d'abonnement permet d'augmenter facilement l'utilisation de AI Pro et AI Ultimate.L'AI Assistant a reçu des améliorations qui augmentent la productivité et réduisent les tâches répétitives, telles que la prise en charge de nouveaux modèles de cloud comme Claude 3.7 Sonnet et Gemini 2.0 Flash, une complétion de code plus intelligente et un nouveau mode d'édition pour les modifications multi-fichiers directement à partir du chat.L'assistant AI a également appris à comprendre les invites en langage naturel pour C/C++. Une fois que vous avez écrit une invite et appuyé sur, AI Assistant l'interprète et la traduit en modifications de code, en tenant compte du contexte de votre projet.