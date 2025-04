IntelliJ IDEA Conf 2025 : l'événement virtuel gratuit pour les développeurs revient pour une nouvelle édition, les 3 et 4 juin 2025

Agenda

30 Years of Java… The Journey Continues par Sharat Chander

par Sharat Chander Kotlin Notebooks for Spring Developers par Ignat Beresnev

par Ignat Beresnev Tips and Tricks for GraalVM and Graal Languages in IntelliJ IDEA par Fabio Niephaus

par Fabio Niephaus Valhalla Nullness Emotion par Rémi Forax

par Rémi Forax Next-Level Features of LangChain4j for Production-Ready AI

Applications par Lize Raes

par Lize Raes From Zero to Hero: Java on Azure Integration With IntelliJ IDEA par Sandra Ahlgrimm

par Sandra Ahlgrimm Bootiful IntelliJ IDEA by Josh Long

“Sudo, Make Me a Sandwich!” – Live Coding With Agentic AI in IntelliJ IDEA par Anton Arhipov

par Anton Arhipov IntelliJ IDEA – The IDE That Speaks Gradle par Paul Merlin et Dmitrii Smirnov

par Paul Merlin et Dmitrii Smirnov From Tower of Babel to Babel Fish: Evolving Your Kafka Architecture with Schema Registry par Viktor Gamov

par Viktor Gamov Catching Up With JUnit par Marc Philipp

par Marc Philipp The Modern Database Debate: Documents, Tables, or Documents in Tables? par Franck Pachot

par Franck Pachot Null Safety in Spring Applications With JSpecify and NullAway par Sébastien Deleuze

par Sébastien Deleuze Hacking and Securing AI Systems: Playing With Fire and Controlling the Flare of AI par Bar-El Tayouri

par Bar-El Tayouri OOP vs. DOP: Which One to Choose? par Venkat Subramaniam

Pourquoi cet événement en ligne est spécial ?

Comment participer ?



JetBrains revient pour une nouvelle édition d'IntelliJ IDEA Conf, une conférence en ligne gratuite pour les développeurs. IntelliJ IDEA Conf 2025 met à l’honneur le travail de la communauté des développeurs et représente une occasion de se connecter avec des professionnels qui visent l'excellence dans le développement de logiciels.La conférence de cette année proposera un large éventail de sessions couvrant les dernières tendances et les meilleures pratiques en matière de développement de logiciels. Que vous soyez un développeur expérimenté ou que vous débutiez, vous obtiendrez des informations qui vous aideront à écrire plus rapidement du code de haute qualité, à augmenter votre productivité et à vous tenir au courant des technologies de pointe.Le programme couvre un large éventail de sujets, du développement Java et Kotlin à l'intégration de l'IA, en passant par Spring Boot, Gradle, Kafka et la gestion des bases de données. Vous entendrez également parler de l'intégration dans le cloud, des pratiques de codage sécurisé, des améliorations des performances des développeurs et des techniques de développement avancées. Rejoignez la conférence gratuite en ligne les 3 et 4 juin remplie d'exposés perspicaces, de sessions pratiques et d'opportunités d'apprendre des leaders et des experts de l'industrie.IntelliJ IDEA Conf 2025 se déroulera sur deux jours, les 3 et 4 juin, avec 15 sessions au total. Les deux jours de conférence sont organisés de la même manière : sept sessions d'une heure, y compris les questions-réponses.Pour plus d’informations sur le programme de la conférence, les descriptions des sessions et les biographies des intervenants, consultez le programme détaillé de la conférence. IntelliJ IDEA Conf 2025 est conçu pour être accessible de n'importe où dans le monde ! Vous pouvez participer depuis le confort de votre maison ou de votre bureau et rattraper facilement les sessions que vous avez manquées en regardant les enregistrements par la suite. Que vous souhaitiez suivre la conférence en direct ou à votre rythme, nous avons tout prévuc'est possible.Vous aurez également la possibilité de dialoguer avec d'autres participants par l'intermédiaire du chat. Et, bien sûr, il y aura des séances de questions-réponses en direct avec les intervenants, au cours desquelles vous pourrez poser vos questions et obtenir des réponses directement de la part des experts.La première étape consiste à s'inscrire à l'événement Lorsque vous vous inscrivez, vous pouvez préciser si vous souhaitez assister à toutes les sessions ou seulement à certaines d'entre elles. Une fois votre inscription terminée, vous recevrez tous les détails nécessaires par courrier électronique. Chaque session est prévue pour durer une heure.Aucune des sessions de cette conférence ne sera préenregistrée. Elles seront toutes présentées en direct et les orateurs consacreront du temps à répondre aux questions. Il est donc encouragé de poser toutes vos questions via le chat en direct. L'interaction avec les intervenants et les autres participants est l'une des meilleures façons d'apprendre.Toutes les sessions seront enregistrées et mises à votre disposition pour que vous puissiez les regarder à nouveau ou les rattraper après l'événement. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube d'IntelliJ IDEA pour les visionner.Vous faites partie d'une communauté de développeurs ou d'un groupe d'utilisateurs ? Il est possible de devenir partenaire de la communauté !Les partenariats communautaires sont une excellente occasion d'impliquer vos membres avec un contenu exclusif et de présenter votre communauté lors de l'événement. Renseignez-vous et voyez comment vous pouvez vous impliquer.