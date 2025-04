GoLand 2025.1 est disponible : support complet de Go 1.24, mises à jour majeures pour JetBrains AI, et améliorations de la refactorisation Rename et de l'analyse statique

GoLand est un environnement de développement intégré (EDI) spécialisé de JetBrains, conçu spécifiquement pour le langage Go. GoLand offre des outils complets et des fonctionnalités telles que la complétion intelligente du code, une conception ergonomique et des outils de débogage intégrés qui améliorent le développement du langage Go.JetBrains AI a reçu une mise à jour majeure, regroupant AI Assistant et Junie sous un seul abonnement. Avec cette version, toutes les fonctionnalités de JetBrains AI sont accessibles gratuitement dans l'EDI, avec une utilisation illimitée pour certaines, telles que la complétion de code illimitée et le support de modèle local, et un accès limité basé sur des crédits pour d'autres. JetBrains introduit également un nouveau système d'abonnement qui facilite l'augmentation de la capacité en fonction des besoins avec les niveaux AI Pro et AI Ultimate.Cette version apporte des améliorations majeures pour stimuler la productivité et réduire le travail répétitif. Les mises à jour comprennent une complétion de code plus intelligente, la prise en charge de nouveaux modèles de cloud comme Claude 3.7 Sonnet et Gemini 2.0 Flash, une prise en compte avancée du contexte basée sur RAG, et un nouveau mode d'édition pour les éditions multi-fichiers directement à partir du chat.GoLand intègre maintenant le plugin Go Linter, apportant un support natif pour. Vous pouvez le configurer dans, en choisissant exactement quelles vérifications activer ou désactiver. Les inspections s'exécutent en temps réel pendant que vous codez, vous aidant à détecter les problèmes rapidement sans quitter l'IDE.Vous pouvez également réutiliser vos configurations CI existantes pour garder le comportement du linter cohérent à travers les environnements.Lorsque vous renommez des champs struct, GoLand met maintenant automatiquement à jour les balises JSON correspondantes. Cela permet d'éviter les incohérences entre les noms de champs et la sortie sérialisée et de s'assurer que les remaniements sont appliqués de manière cohérente dans votre base de code.GoLand vous notifie désormais lorsque le SDK d'un projet est modifié grâce à la directivedans. De plus, cette version améliore la base de code afin que GoLand puisse gérer cette directive plus efficacement.GoLand 2025.1 s'aligne sur la dernière version de Go et supporte entièrement les nouvelles fonctionnalités du langage :GoLand intègre également les dernières fonctionnalités de l'écosystème de la plateforme IntelliJ. Découvrez les nouveautés :