RustRover 2025.1 est disponible :

Tour d'horizon des nouveautés de la première mise à jour majeure de l'année de l'EDI Rust de JetBrains

Mises à jour de JetBrains AI

Fonctionnalités spécifiques à Rust

DATABASE_URL

.cargo/Config.toml

Cargo.toml

Expérience utilisateur

+

AI Assistant

Claude 3.7 Sonnet

OpenAI GPT-4.1 (bientôt disponible)

Gemini 2.0 Flash

/web

.aiignore



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 297 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Cette nouvelle version de RustRover introduit une mise à jour majeure de JetBrains AI, de nouvelles fonctionnalités spécifiques au langage Rust et des améliorations de l’expérience utilisateur et de l’AI Assistant.JetBrains AI a bénéficié d’une mise à niveau majeure, qui rend le développement avec l’IA plus accessible et plus efficace. Avec cette version, toutes les fonctionnalités AI sont accessibles gratuitement dans les EDI JetBrains, avec une utilisation illimitée pour certaines (notamment la saisie semi-automatique du code et la prise en charge des modèles locaux) et un accès limité basé sur des crédits pour d'autres. JetBrains introduit également un nouveau système d'abonnement qui facilite l'évolution selon les besoins avec les niveaux AI Pro et AI Ultimate.Cette version apporte des améliorations majeures pour vous aider à gagner en productivité et à réduire le travail répétitif. Les mises à jour incluent une saisie semi-automatique du code plus intelligente, la prise en charge de nouveaux modèles de cloud comme OpenAI GPT-4.1 (à venir), Claude 3.7 Sonnet et Gemini 2.0 Flash, une reconnaissance contextuelle avancée basée sur RAG et un nouveau mode d'édition pour les modifications multi-fichiers directement depuis le chat.Junie, l’agent de codage de JetBrains, arrive bientôt dans RustRover. Il planifie, écrit, affine et teste le code de manière autonome pour une expérience de développement fluide, efficace et agréable. Il gère les tâches fastidieuses telles que la restructuration du code, la création de tests et l’implémentation de perfectionnements, afin que vous puissiez vous concentrer sur de plus grands défis et sur l’innovation.De nouvelles descriptions incrustées s’affichent désormais à côté des erreurs dans l’éditeur lorsque le curseur est placé dans la zone de l’erreur. Ces descriptions utilisent un code couleur correspondant aux différents niveaux d’erreur, ce qui facilite leur identification.Le dialecte est déterminé par le paramètre. Si vous n’avez rien défini, il utilisera la variable d’environnement. S’il n’y en a pas de disponible, l’injection se replie sur le dialecte générique.Gardez à l’esprit que les paramètres spécifiques à Rust sont prioritaires par rapport aux variables d’environnementRustRover n’active désormais que les fonctionnalités Cargo par défaut pour la compilation conditionnelle, s’alignant ainsi sur le comportement de Cargo. Auparavant, JetBrains supposait que toutes les fonctionnalités étaient activées par défaut, ce qui améliorait parfois la compréhension du code, mais pouvait également provoquer des conflits. Ce changement réduit les comportements inattendus. Vous pouvez toujours gérer toutes les fonctionnalités manuellement dans le fichierJetBrains a ajouté la mise en évidence des erreurs dans les suggestions de saisie semi-automatique pour les variables locales qui ont déjà été déplacées.L’expérience de débogage sous Windows a été améliorée avec des correctifs pour l’affichage des variables de différents types (notamment Vector, String et les enums), ainsi que pour les blocages pendant le processus de débogage.De plus, le linter externe est maintenant activé par défaut.La version 2025.1 introduit une architecture de terminal remaniée (bêta) qui s’exécute sur un noyau stable et utilise l’éditeur de l’EDI pour le rendu de l’interface utilisateur. Ce changement permet d’ajouter de nouvelles fonctionnalités tout en préservant la compatibilité et les performances.Pour les utilisateurs de Windows et Linux, l’EDI propose désormais une nouvelle option permettant de fusionner le menu principal avec la barre d’outils principale pour créer une interface simplifiée.RustRover 2025.1 permet d'effectuer des recherches dans les aperçus Markdown. Dans la mesure où les aperçus README.md sont souvent la première chose qui est visible lorsque vous ouvrez ou clonez un projet, cette mise à jour permet de trouver instantanément des informations clés.RustRover utilise désormais par défaut des boîtes de dialogue de fichiers Windows natives au lieu de l’implémentation personnalisée de l’EDI, pour une expérience plus familière lors de l’ouverture ou de l’enregistrement de fichiers. Si vous préférez le comportement précédent, vous pouvez le restaurer dans la sectionLa création d’un nouveau fichier est maintenant plus pratique. Vous pouvez accéder à la fenêtre contextuelle répertoriant les modèles de fichiers disponibles directement à partir de la barre d'outils de la fenêtre Project à l'aide de l'icôneet le champ de recherche vous permet de filtrer et de trouver rapidement le type de fichier dont vous avez besoin.Vous pouvez configurer RustRover pour qu'il mette automatiquement à jour les plugins en arrière-plan. Il téléchargera les mises à jour disponibles et les appliquera au prochain redémarrage de l’EDI sans notifications supplémentaires. Vous pouvez activer les mises à jour automatiques en cochant la case Enable auto-update dans la boîte de dialogue de mise à jour ou dansLa sélection du modèle d'IA dans le chat vient juste d'être étendue. À présent, vous pouvez prendre le contrôle de votre expérience IA en choisissant votre LLM parmi les modèles de langage les plus récents et les plus avancés, notamment :Et JetBrains intègre constamment de nouveaux modèles d'IA pour s'assurer que vous avez accès aux technologies les plus récentes.L'AI Assistant vous offre la possibilité de travailler avec des modèles locaux hors ligne ou de tirer parti du traitement par IA dans le cloud. Avec le nouveau mode hors ligne, vous pouvez désormais travailler sans connexion Internet tout en bénéficiant de l'assistance au codage par IA. Utilisez des modèles locaux via Ollama ou LM Studio pour le chat, la génération de code, les messages de commit, la documentation inline, etc.La modification de fichiers multiples n'a jamais été aussi simple. L'AI Assistant prend désormais en charge les modifications de plusieurs fichiers dans le chat, suggère des modifications dans votre projet et utilise la génération augmentée de récupération (RAG) pour trouver les fichiers les plus pertinents. Réduisez les tâches répétitives et implémentez des modifications dans plusieurs fichiers au cours d'une seule interaction.Avec la nouvelle commande, l'AI Assistant peut désormais récupérer de la documentation, des conseils pour la résolution de problèmes et les dernières ressources techniques directement depuis le web, dans votre fenêtre de chat. Vous n'avez plus à changer d'onglet ou faire des recherches manuelles.Désormais, lorsque le chat IA suggère un extrait de code, vous pouvez utiliser le boutonpour rechercher le point d'insertion optimal du code qui vient d'être généré, ce qui vous évite d'avoir à faire du copier-coller. Cette fonctionnalité simplifie considérablement votre workflow.Vous pouvez encore mieux contrôler ce que l'AI Assistant voit en configurant un fichier. Cela permet d'empêcher JetBrains AI d'accéder à des fichiers ou des dossiers spécifiques, afin de vous assurer que les informations sensibles ne sont jamais traitées.L'AI Assistant comprend désormais l'intégralité de votre projet et utilise la solution RAG avancée pour présenter les fichiers, les méthodes et les classes les plus pertinents. De plus, le contexte inclut désormais les fichiers récemment consultés, ce qui rend les interactions encore plus pertinentes pour votre workflow. Parce qu'il est désormais possible d'ajouter ou de supprimer des pièces jointes envoyées comme contexte, vous maîtrisez le contexte de l'IA.