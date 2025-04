PyCharm 2025.1 est disponible : PyCharm unifié, niveau IA gratuit, sortie publique de Junie, lancement de Cadence, des améliorations significatives de Jupyter, le support de Hatch, et plus encore.



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 297 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Pour rappel, PyCharm est un environnement de développement intégré (EDI) dédié à Python qui fournit une large gamme d'outils essentiels pour les développeurs Python, étroitement intégrés pour créer un environnement pratique pour le développement productif de Python, du web et de la science des données. Étant un EDI multiplateforme, PyCharm offre une expérience cohérente sur Windows, macOS et Linux.PyCharm est désormais un produit puissant et unifié ! Ses fonctionnalités de base, y compris la prise en charge de Jupyter Notebook, seront gratuites, et un abonnement Pro avec des fonctionnalités supplémentaires sera disponible.À partir de la version 2025.1, chaque utilisateur bénéficiera d'un accès immédiat à une version d'essai Pro gratuite d'un mois, ce qui vous permettra d'accéder immédiatement à toutes les fonctionnalités avancées de PyCharm. Après la période d'essai, vous pourrez choisir de poursuivre avec un abonnement Pro ou de continuer à utiliser les fonctionnalités de base gratuitement.Junie, l'agent de codage de JetBrains, est maintenant disponible dans PyCharm via JetBrains AI. Junie planifie, écrit, affine et teste le code de manière autonome afin de rendre votre expérience de développement fluide, efficace et agréable. Il prend en charge les tâches fastidieuses telles que la restructuration du code, la création de tests et la mise en œuvre d'améliorations, afin que vous puissiez vous concentrer sur des défis plus importants et sur l'innovation.JetBrains AI a reçu une mise à jour majeure, regroupant l'assistant AI et l'agent de codage Junie dans un seul abonnement. Avec cette version, toutes les fonctionnalités de JetBrains AI sont accessibles gratuitement dans PyCharm Pro, avec une utilisation illimitée pour certaines, telles que la complétion de code et le support de modèles locaux, et un accès limité basé sur des crédits pour d'autres.JetBrains introduit également un nouveau système d'abonnement qui facilite l'augmentation de la capacité en fonction des besoins avec les niveaux AI Pro et AI Ultimate. Parmi les autres points forts de cette version, citons une complétion plus intelligente, une prise en compte avancée du contexte et la prise en charge de Claude 3.7 Sonnet et de Gemini 2.0 Flash.JetBrains présente Cadence. Vous pouvez maintenant exécuter votre code d'apprentissage machine sur du matériel cloud puissant directement à partir de PyCharm en quelques minutes - aucune configuration complexe ou expertise cloud n'est requise. Le plugin Cadence simplifie les workflows ML, vous permettant de vous concentrer sur votre code tout en tirant parti de ressources informatiques évolutives.JetBrains a implémenté Data Wrangler, un outil puissant pour aider les professionnels des données Python à rationaliser la manipulation des données et à se concentrer sur l'analyse de haut niveau. Utilisez l'interface interactive pour effectuer des transformations courantes de dataframes - comme le filtrage, le nettoyage, le traitement des valeurs aberrantes, et plus encore - sans écrire de code répétitif.Vous pouvez visualiser et explorer les statistiques des colonnes, générer automatiquement du code Python pour les transformations, suivre l'historique des modifications, exporter facilement les données et insérer des transformations en tant que nouvelles cellules dans votre carnet de notes.PyCharm 2025.1 introduit les cellules SQL. Ce nouveau type de cellule vous permet d'interroger des bases de données, des dataframes et des fichiers CSV attachés dans les notebooks Jupyter et d'enregistrer automatiquement les résultats de la requête dans des DataFrames pandas.Cette version introduit également de nombreuses autres améliorations pour améliorer l'expérience des notebooks Jupyter.JetBrains introduit la prise en charge de Hatch, un gestionnaire de projet Python moderne et extensible de la Python Packaging Authority (PyPA). Hatch peut automatiquement migrer les configurations de setuptools, créer des environnements isolés, et exécuter et publier des builds, rendant la gestion des paquets Python plus efficace.PyCharm vous permet également de créer de nouveaux projets gérés par Hatch. L'IDE reconnaîtra automatiquement les projets Hatch lorsqu'ils sont importés d'une machine locale ou d'une source distante.