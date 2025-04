WebStorm 2025.1 est disponible

Mises à jour majeures de JetBrains AI, une meilleure prise en charge d'Angular et des monorepos et bien d'autres nouveautés et améliorations

WebStorm intègre l'IA

Prise en charge d'Angular

FormGroup

FormArray

FormControl

FormBuilder

templateUrl

Expérience utilisateur

+

Frameworks et technologies

nuxi

__VLS_WithTemplateSlots

Prise en charge des monorepos

exports

exports

package.json

GraphQL et Prisma

gql(query)



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 296 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Cette version de WebStorm introduit de nouvelles fonctionnalités et apporte des solutions à plusieurs problèmes. Ses principales améliorations comprennent des mises à jour majeures de JetBrains AI, une meilleure prise en charge d'Angular et des monorepos et toute une série d'améliorations de l'expérience utilisateur.JetBrains AI a fait l'objet d'une mise à niveau majeure, qui a pour effet de regrouper l'AI Assistant et Junie dans un même abonnement. Avec cette version, les fonctionnalités d'IA sont désormais gratuites dans les EDI JetBrains, notamment la saisie semi-automatique de code illimitée, la prise en charge des modèles locaux et un accès basé sur un système de crédits pour les fonctionnalités cloud telles que l'agent de programmation. Ce nouveau modèle d'abonnement facilite l'évolutivité grâce aux niveaux AI Pro et AI Ultimate.La gamme de modèles utilisables pour l'AI Assistant de JetBrains évolue avec l'ajout de la prise en charge de Claude 3.7 Sonnet, désormais provisionné dans Amazon Bedrock. Vous bénéficiez ainsi de réponses plus précises, d'analyses plus rapides et d'une expérience encore plus fluide. La gamme de modèles OpenAI de l'AI Assistant comprend désormais o1, o1-mini, o3-mini et GPT-4.1 (à venir).Désormais, WebStorm détecte automatiquement le framework de tests approprié lorsqu'il génère des tests unitaires avec l'aide de l'IA. Cette amélioration garantit que les tests sont créés avec le framework approprié pour votre projet, ce qui réduit le besoin d'ajustements manuels et renforce la fluidité et l'efficacité de votre processus de génération de tests.WebStorm s'assure également que les tests unitaires générés par l'IA respectent les conventions de nommage en vigueur dans votre projet.Pour la version 2025.1, JetBrains s'est concentré sur l'amélioration de la saisie semi-automatique par IA dans le contexte des composants de frameworks web. Ces modifications concernent la saisie semi-automatique de lignes entières de code locale et les suggestions saisie semi-automatique de code basées sur le cloud.L'AI Assistant vous donne la possibilité de travailler avec des modèles locaux en mode hors ligne ou de tirer parti du traitement par IA basé sur le cloud. Il prend maintenant en charge le mode hors ligne, ce qui vous permet de travailler sans connexion internet tout en bénéficiant de l'assistance au codage par IA. Vous pouvez utiliser des modèles locaux via Ollama ou LM Studio pour le chat, la génération de code, les messages de commits, la documentation inline, et plus.WebStorm prend désormais en charge les requêtes de signaux introduites dans Angular 17.2 et fournit ainsi une analyse du code et une navigation améliorées pour cette approche réactive moderne de l'injection de dépendances. Avec cette mise à jour, WebStorm assure une inférence de type précise pour les requêtes de signaux et améliore la saisie semi-automatique du code dans les expressions de requêtes ainsi que la navigation entre les signaux et leurs références.WebStorm prend maintenant en charge la saisie semi-automatique et la génération de code pouretdans les formulaires réactifs d'Angular. Cette mise à jour facilite la définition et la gestion des structures de formulaires, ce qui réduit le travail manuel et accélère le développement. Grâce à l'amélioration de la saisie semi-automatique et des correctifs rapides, l'utilisation de formulaires réactifs est à présent plus intuitive et plus efficace.WebStorm propose désormais des suggestions de propriétés d'objet améliorées pour les liaisons de propriétés, ce qui facilite l'utilisation des propriétés de composant lié. Vous bénéficierez d'une saisie semi-automatique et d'une validation plus précises lors de la définition des liaisons dans les modèles, ce qui réduit le nombre d'erreurs et fluidifie le développement dans les applications Angular.WebStorm facilite désormais la refactorisation entre les modèles inline et les modèles séparés dans les composants Angular. Une action rapide vous permet de convertir un modèle inline en un fichier distinct () et inversement, ce qui simplifie votre workflow et améliore l'organisation du code.WebStorm génère désormais automatiquement les configurations d'exécution pour les projets Next.js, ce qui facilite la configuration et le débogage des applications full-stack.WebStorm 2025.1 introduit une barre d'outils flottante qui s'affiche lorsque vous appuyez sur Alt+Entrée ou sélectionnez du code. Cette barre d'outils offre un accès rapide aux fonctionnalités d'IA, à la refactorisation, à la mise en forme du code et aux actionsLa création d'un nouveau fichier est maintenant plus pratique. Vous pouvez accéder à la fenêtre contextuelle répertoriant les modèles de fichiers disponibles directement à partir de la barre d'outils de la fenêtre Project à l'aide de l'icôneet le champ de recherche vous permet de filtrer et de trouver rapidement le type de fichier dont vous avez besoin.Vous pouvez configurer WebStorm pour qu'il mette automatiquement à jour les plugins en arrière-plan. Il téléchargera les mises à jour disponibles et compatibles et les appliquera au prochain redémarrage de l'EDI sans notifications supplémentaires. Vous pouvez activer les mises à jour automatiques en cochant la casedans la boîte de dialogue de mise à jour ou dansPour les utilisateurs de Windows et de Linux, l'EDI propose désormais une nouvelle option permettant de fusionner le menu principal avec la barre d'outils principale pour créer une interface simplifiée.WebStorm facilite désormais la création de nouveaux projets Vue grâce à l'intégration de Nuxt () dans l'assistant New Project, offrant ainsi une expérience de configuration plus fluide.JetBrains a également amélioré la prise en charge des propriétés globales de Vue en résolvant correctement les propriétés personnalisées ajoutées via l'augmentation du module. De plus, les problèmes de saisie semi-automatique et d'importation automatique pour les composants empaquetés déclarés avecont été résolus, ce qui renforce la fiabilité de l'expérience de développement dans les projets Vue.WebStorm respecte désormais les configurations Prettier pour chaque sous-projet, en veillant à ce que chaque partie de votre configuration monorepo ou multi-projet suive ses propres règles de formatage. Cette amélioration apporte plus de flexibilité et de cohérence lorsque vous travaillez dans différentes bases de code avec des exigences de style différentes.JetBrains a repensé la gestion du champdans WebStorm. Cela améliorera les résolutions, les importations automatiques, la navigation et la saisie semi-automatique du code. Cela vous sera particulièrement utile pour les projets monorepo avec des déclarations de champscomplexes dans le fichierWebStorm offre désormais une saisie semi-automatique et une navigation plus rapides et plus fiables pour les monorepos TypeScript volumineux utilisant Nx. Cette mise à jour garantit que la saisie semi-automatique du code, la navigation et les importations automatiques fonctionnent de manière fluide, même dans les espaces de travail complexes à plusieurs projets.WebStorm offre maintenant une meilleure prise en charge de Prisma, incluant la reconnaissance ULID (identifiant universel unique lexicographiquement triable) avec mise en évidence de la syntaxe, validation et saisie semi-automatique appropriées. De plus, les commentaires multilignes sont désormais entièrement pris en charge dans les schémas Prisma, ce qui facilite la documentation des structures de bases de données avec des explications plus longues.WebStorm injecte à présent automatiquement la mise en évidence de la syntaxe et la validation GraphQL pour les modèles balisés de style. Cela améliore la saisie semi-automatique du code, la vérification des erreurs et la mise en forme, ce qui facilite l'utilisation des requêtes GraphQL dans les fichiers JavaScript et TypeScript.