Création automatique des référentiels Spring Data inexistants

Expérience utilisateur améliorée pour les requêtes HTTP générées : le client HTTP ouvre désormais les requêtes HTTP générées à partir du code dans la partie droite de l'éditeur. Vous n'avez plus besoin de les examiner dans un onglet séparé.

Prise en charge de Liquibase dans la vue Logical de la structure du code : vous pouvez désormais profiter d'une représentation de structure plus significative et d'une navigation simplifiée spécialement conçue pour les ensembles de modifications Liquibase.

de la structure du code : vous pouvez désormais profiter d'une représentation de structure plus significative et d'une navigation simplifiée spécialement conçue pour les ensembles de modifications Liquibase. Possibilité d'exporter des enregistrements Kafka directement au format JSON, CSV et TSV, ce qui facilite l'analyse et le partage des données de streaming.

De nouvelles actions de gouttière interactives pour les fichiers .tofu, vous permettant d'exécuter les commandes essentielles d'OpenTofu directement depuis l'éditeur, sans basculer vers le terminal.

IntelliJ IDEA reconnaît désormais les Containerfiles de manière native, et propose une mise en évidence de la syntaxe, un linting et des suggestions de code.

IntelliJ IDEA 2025.1 vous permet d'écrire des instructions en minuscules dans les Dockerfiles en plus des majuscules classiques.

Nouvelle inspection Dockerfile garantissant une initialisation fiable de votre ENTRYPOINT avec exec .

avec . L'assistant New Project propose désormais une option permettant d'utiliser une image Ubuntu compatible Git pour une configuration plus simple du conteneur de développement.

Prise en charge de l'option userEnvProbe dans devcontainer.json , ce qui facilite la réplication de votre environnement shell local dans les conteneurs de développement.

dans , ce qui facilite la réplication de votre environnement shell local dans les conteneurs de développement. Les workflows WSL sont plus rapides et le développement multiplateforme est simplifié

Outils de build

IntelliJ IDEA 2025.1 prend désormais en charge les chaînes d'outils du démon Gradle, en se synchronisant avec la configuration de Gradle pour vous permettre de définir la JVM exacte du démon et la télécharger automatiquement si nécessaire.

L'accès aux sources des bibliothèques dans les projets Gradle est désormais simplifié, car l'EDI les télécharge automatiquement lorsque vous accédez à un fichier pertinent.

IntelliJ IDEA 2025.1 améliore la prise en charge des fichiers JAR multi-versions, garantissant une configuration de projet Maven plus fluide grâce à la gestion correcte des racines sources supplémentaires avec différents niveaux de langage.

La nouvelle version offre une meilleure prise en charge des projets Bazel.

Systèmes de contrôle de version

Les détails des commits sont désormais affichés directement dans la vue diff.

Vous pouvez désormais exécuter n'importe quel outil personnalisé pour effectuer une vérification de pré-commit, en plus des inspections et du formatage, en le configurant dans la boîte de dialogue Run Configuration.

IntelliJ IDEA récupère désormais automatiquement les modifications lorsque vous ajoutez ou mettez à jour un Git distant, vous garantissant ainsi de toujours disposer de la liste des branches et de l'historique des commits les plus récents, sans avoir à les récupérer manuellement.

Un nouveau paramètre permet d'indiquer à l'EDI de ne pas exécuter les hooks de commit Git.

JetBrains a peaufiné le workflow de commit non modal et a déplacé l'interface de commit modal vers un plugin, inclus dans la version 2025.1 et activable dans Settings | Advanced Settings | Version Control | Git.

Débogueur

Vous pouvez désormais personnaliser la barre d'outils de la fenêtre de débogage pour l'adapter à votre flux de travail.

Pendant le débogage, lorsque vous inspectez une valeur contenant du texte de balisage, vous pouvez désormais l'afficher avec le formatage approprié plutôt que sous la forme d'une simple chaîne longue.

Développement Web

IntelliJ IDEA 2025.1 prend désormais en charge les requêtes de signaux Angular 17.2, une saisie semi-automatique réactive plus intelligente et une saisie semi-automatique améliorée pour les attributs de liaison hôte avec des correctifs rapides.

La nouvelle version améliore la prise en charge des monorepo en respectant les configurations Prettier par sous-projet, en offrant des importations automatiques et une résolution de chemin plus intelligentes, et en offrant de meilleures performances dans les grands espaces de travail Nx.

Outils de base de données

IntelliJ IDEA 2025.1 introduit des niveaux d'introspection pour MySQL et MariaDB, ajustant automatiquement la quantité de métadonnées chargées en fonction de la taille de la base de données afin d'accélérer l'introspection et d'améliorer les performances.

L'EDI associe désormais automatiquement le schéma correspondant au chat Explain with AI , offrant ainsi plus de contexte pour les explications de requêtes.

, offrant ainsi plus de contexte pour les explications de requêtes. JetBrains a implémenté la prise en charge de l'utilisation des tildes (~) dans les champs de chemin d'accès des certificats SSL et des fichiers de clés BigQuery.

Un paramètre permet désormais de contrôler la quantité de données chargées dans chaque cellule.

Pour les bases de données spatiales PostgreSQL, MySQL et MariaDB, IntelliJ IDEA affiche désormais correctement les types géographiques bruts dans la grille.

IntelliJ IDEA 2025.1 permet de télécharger des pilotes depuis Maven ou d'autres référentiels personnalisés en les ajoutant à l'attribut mirrors du fichier HOME_PATH/.m2/settings.xml .



IntelliJ IDEA 2025.1 offre une prise en charge complète de Java 24, inaugure les notebooks Kotlin et fait du mode K2 la valeur par défaut, marquant ainsi une étape majeure vers une expérience Kotlin optimale. Le débogage gagne en puissance, avec des fonctionnalités de pause et de reprise pour les évaluations de surveillance, tandis que de nombreuses autres améliorations de l'EDI concernent la productivité, la qualité du code et le confort général des développeurs.JetBrains AI a fait l'objet d'une mise à jour majeure, rassemblant l'AI Assistant et Junie sous un seul abonnement. Avec cette version, toutes les fonctionnalités de JetBrains AI sont accessibles gratuitement dans les EDI JetBrains, avec une utilisation illimitée pour certaines (notamment la saisie semi-automatique du code et la prise en charge des modèles locaux) et un accès limité basé sur des crédits pour d'autres. JetBrains introduit également un nouveau système d'abonnement qui facilite l'évolution selon les besoins avec les niveaux AI Pro et AI Ultimate.Cette version apporte des améliorations majeures pour vous aider à gagner en productivité et à réduire le travail répétitif. Les mises à jour incluent une saisie semi-automatique du code plus intelligente, la prise en charge de nouveaux modèles de cloud comme OpenAI GPT-4.1 (à venir), Claude 3.7 Sonnet et Gemini 2.0 Flash, une reconnaissance contextuelle avancée basée sur RAG et un nouveau mode d'édition pour les modifications multi-fichiers directement depuis le chat.La version 2025.1 fournit une prise en charge complète de toutes les fonctionnalités de Java 24 pour offrir une expérience fluide avec les dernières mises à jour du langage. Les collecteurs de flux, désormais une fonctionnalité stable, sont intégrés dans le workflow de débogage de flux. Toutes les autres fonctionnalités, qu'elles soient expérimentales, en preview ou finalisées, sont également prises en charge, ce qui vous permet de les exploiter dans vos projets.Dans cette version, le mode K2 est activé par défaut. Il s'agit d'une étape majeure, qui s'appuie sur tous les progrès réalisés pour améliorer l'analyse du code, l'efficacité de la mémoire et les performances globales dans le cadre du développement en Kotlin. Le mode K2 fournit une prise en charge complète de toutes les fonctionnalités de Kotlin 2.1 (et des versions plus récentes), une avancée significative qui permettra à JetBrains de continuer à améliorer la prise en charge du langage dans l'EDI.Les utilisateurs actifs du mode K2 témoignent déjà d'une expérience plus fluide, mais JetBrains travaille encore sur certaines actions, telles que certaines refactorisations et inspections rarement utilisées. L'engagement de l'éditeur de logiciels pour développeurs envers la qualité reste toutefois plus fort que jamais : JetBrains travaille activement à résoudre tous les problèmes en suspens et à perfectionner l'expérience des développeurs.Vous pouvez désormais suspendre et reprendre l'évaluation des surveillances pour contrôler les effets secondaires possibles des calculs de surveillances. Il suffit de faire un clic droit sur une surveillance pendant l'évaluation et de sélectionner. Lorsqu'elle est suspendue, elle cesse d'évaluer et de signaler les erreurs. Pour reprendre le processus d'évaluation, cliquez surdans le menu contextuel.Kotlin Notebook, un nouvel environnement interactif pour les développeurs JVM, est désormais une fonctionnalité intégrée à IntelliJ IDEA ! Les notebooks Kotlin sont parfaits pour un large éventail de tâches : du prototypage en temps réel, de la présentation, de l'analyse des journaux et de la rédaction de la documentation à l'analyse et à la visualisation approfondies des données.La version 2025.1 introduit une architecture de terminal remaniée, disponible en version Bêta. Le terminal s'exécute désormais sur un cœur stable et normalisé, et utilise l'éditeur de l'EDI pour rendre l'interface utilisateur. Cette modification permet d'introduire de nouvelles fonctionnalités tout en préservant la compatibilité et les performances sur différentes plateformes, qu'elles soient locales ou distantes.Pour les utilisateurs de Windows et Linux, l’EDI propose désormais une nouvelle option permettant de fusionner le menu principal avec la barre d’outils principale pour créer une interface simplifiée.IntelliJ IDEA 2025.1 permet d'effectuer des recherches dans les aperçus Markdown. Dans la mesure où les aperçus README.md sont souvent la première chose qui est visible lorsque vous ouvrez ou clonez un projet, cette mise à jour permet de trouver instantanément des informations clés.IntelliJ IDEA utilise désormais par défaut les boîtes de dialogue de fichiers natives de Windows au lieu de l'implémentation personnalisée de l'EDI. Cela offre une expérience plus familière lors de l'ouverture ou de l'enregistrement des fichiers. Si vous préférez le comportement précédent, vous pouvez le restaurer dans la sectionLa création d’un nouveau fichier est maintenant plus pratique. Vous pouvez accéder à la fenêtre contextuelle répertoriant les modèles de fichiers disponibles directement à partir de la barre d'outils de la fenêtre Project à l'aide de l'icône +. Le champ de recherche vous permet de filtrer et de trouver rapidement le type de fichier dont vous avez besoin.Vous pouvez configurer IntelliJ IDEA pour qu'il mette automatiquement à jour les plugins en arrière-plan. Il téléchargera les mises à jour disponibles et les appliquera au prochain redémarrage de l'EDI sans notifications supplémentaires. Vous pouvez activer les mises à jour automatiques en cochant la casedans la boîte de dialogue de mise à jour ou dansIntelliJ IDEA 2025.1 améliore la stabilité et la prévisibilité de la résolution des dépendances dans les scripts de build Kotlin. Auparavant, la résolution s'exécutait en parallèle avec la mise en évidence du code, ce qui entraînait des retards et fournissait des retours peu clairs. Vous pouvez maintenant suivre sa progression à l'aide du bouton. Les scripts sans aucune dépendance s'ouvrent immédiatement et sont prêts à être mis en évidence sans traitement inutile.IntelliJ IDEA 2025.1 introduit un correctif rapide très attendu pour simplifier l'écriture de KDoc. L'EDI peut désormais insérer automatiquement des noms qualifiés dans les liens KDoc.Avec cette mise à jour, IntelliJ IDEA fournit désormais des informations plus claires sur les modifications introduites par les plugins du compilateur, ce qui rend leur comportement plus transparent. Kotlin propose plusieurs plugins de compilateur puissants, tels queet, qui sont utilisés dans plusieurs domaines et peuvent modifier le comportement du code Kotlin.Cette version inclut une prise en charge améliorée de la nouvelle syntaxe pour les limites de contexte et le mot-clé given. JetBrains a également amélioré la prise en charge des tuples nommés et introduit la prise en charge de la syntaxe de compréhension pour. L'éditeur de logiciels a entièrement adopté les modifications apportées par Scala 3 à la logique de résolution implicite. Il y a plusieurs autres corrections de bugs et améliorations mineures, et le code de Scala 3 est désormais correctement mis en évidence dans les extraits de code des fichiers Markdown.Le débogueur ne rencontre plus de problèmes pour s'arrêter aux points d'arrêt à l'intérieur de lambdas dans des traits et à l'intérieur de lazy val dans des blocsDans la version 2024.3, JetBrains a introduit la prise en charge des méthodes inline transparentes dans Scala 3. Maintenant, alors que l'entreprise continue à travailler sur la prise en charge des macros Scala, elle propose la prise en charge des types de macros Scala 2. JetBrains a également amélioré les indications de type pour les schémas de variables, les générateurs et les paramètres littéraux, ainsi que les informations de type pour les paramètres underscore et la syntaxe kind-projector.JetBrains a apporté plusieurs améliorations aux nouveaux modules de production et de test séparés. Une nouvelle actionvous permet d'éviter les situations où un code, bien que correct, est signalé en rouge parce qu'il s'appuie sur des sources générées lors de l'importation du projet. De plus, l'assistant New Project suggère désormais de télécharger le JDK pour les nouveaux projets sbt.La saisie semi-automatique du code peut désormais fournir des résultats partiels lors de l'indexation. De plus, lorsque vous utilisez Code With Me pour des projets Scala, vous constaterez que le correctif rapide d'importation automatique n'est proposé qu'une fois le code modifié sur l'hôte.