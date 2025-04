RubyMine 2025.1 est disponible : Mise à jour majeure de l'AI Assistant, complétion de code basée sur le cloud pour RBS, plus de support pour Ruby 3.4, mise à jour du schéma Kamal, amélioration de RemDev

RubyMine 2025.1 introduit une mise à jour massive de l'assistant IA (complétion de code pour RBS, mode hors ligne, plus de modèles disponibles, et d'autres fonctionnalités), le support de la dernière version de Kamal, le débogage pour les projets multi-modules, et une amélioration significative du développement à distance.La nouvelle version de RubyMine comprend toutes les fonctionnalités d'IA de JetBrains accessibles gratuitement, avec une utilisation illimitée pour certaines d'entre elles, comme la complétion illimitée de code et le support de modèles locaux, et un accès limité basé sur des crédits pour d'autres. Vous pouvez choisir ce que vous voulez utiliser et comment l'utiliser avec le nouveau système d'abonnement.RubyMine 2025.1 étend encore les pouvoirs du plugin JetBrains AI Assistant avec la complétion de code pour RBS basée sur le nouveau modèle Mellum de JetBrains. AI Assistant vous permet également d'utiliser des messages en langage naturel directement dans l'éditeur pour améliorer votre codage RBS.Les suggestions de code de l'IA sont maintenant fournies avec des inspections d'erreurs et la mise en évidence de la syntaxe pour s'assurer que vous trouvez et utilisez seulement ce qui convient le mieux à vos objectifs.Prenez le contrôle de votre expérience de l'IA dans RubyMine en choisissant parmi les modèles les plus récents et les plus avancés : Claude 3.7 Sonnet et Gemini 2.0 Flash.Vous pouvez maintenant utiliser le plugin hors ligne. Avec les modèles locaux Ollama et LM Studio, toute l'assistance au codage fournie par l'IA reste disponible même en l'absence de connexion internet.Soyez plus productif avec le chat IA amélioré, qui peut maintenant localiser les fichiers les plus pertinents et faire des suggestions sur l'ensemble de votre projet en une seule interaction. De plus, il trouvera et suggérera l'endroit où insérer le code nouvellement généré pour vous épargner le copier-coller manuel. Il suffit de cliquer sur le bouton Appliquer.L'assistant IA remanié comprend mieux l'ensemble de votre projet grâce à la technique d'extraction avancée basée sur le RAG. Le contexte de l'IA inclut désormais les fichiers récemment accédés, mais vous pouvez indiquer à l'assistant AI les fichiers ou dossiers à ignorer en configurant un fichierRubyMine 2025.1 affiche des avertissements lorsque vous créez des constantes ou modifiez l'espace de noms global de Ruby et envoie des messages d'erreur lorsque vous utilisez des mots-clés et des arguments de bloc dans les assignations d'index.RubyMine 2025.1 supporte la dernière version d'asdf pour s'assurer que les interpréteurs installés avec ce gestionnaire de version sont reconnus correctement. Ceci corrige les problèmes que vous avez pu rencontrer dans RubyMine lors de l'utilisation de la version 0.16 réécrite d'asdf.RubyMine 2025.1 est livré avec un schéma deploy.yml mis à jour pour vous aider à déployer vos applications Rails avec les nouvelles versions 2.4.0 et 2.5.0 de Kamal.Contrôlez le rafraîchissement automatique des générateurs Rails et des tâches Rake en utilisant les paramètres avancés. Lorsque le chargement automatique est désactivé, seules les actions de rechargement manuel sont disponibles. Nous avons également amélioré l'interface utilisateur en plaçant les erreurs de chargement dans des notifications de type ballon au lieu des notifications de type fenêtre précédemment utilisées.Les améliorations de l'interface utilisateur dans RubyMine 2025.1 incluent les dialogues de fichiers Windows natifs, qui font partie des paramètres par défaut mais peuvent être changés pour l'option précédente dans. Ils ont également simplifié la procédure de création de nouveaux fichiers. Après avoir cliqué sur l'icône + dans la fenêtre de l'outil, vous pouvez maintenant trouver et sélectionner rapidement le modèle requis dans la fenêtre contextuelle en utilisant le champ de recherche.RubyMine 2025.1 peut mettre à jour les plugins en arrière-plan. Avec ce paramètre, toutes les mises à jour disponibles et compatibles sont téléchargées et appliquées au prochain redémarrage de RubyMine.RubyMine 2025.1 ne propose plus l'interface de validation modale en tant qu'option intégrée, mais vous pouvez toujours l'utiliser en tant que plugin séparé. Un autre changement est la vue diff améliorée, qui vous permet de voir les détails des livraisons pour une analyse plus rapide et plus facile de l'historique des fichiers et des modifications.Profitez d'une plus grande liberté et d'une plus grande flexibilité lorsque vous utilisez différents outils pour des solutions à distance dans le même environnement. Avec RubyMine 2025.1 qui intègre la reconnaissance des fichiers de conteneurs, Docker, Podman et Buildah peuvent tous être configurés dans le même fichier. Et ce fichier est entièrement reconnu par les outils de votre choix, avec une prise en charge complète de la coloration syntaxique, du linting et des suggestions de snippets.Avec une réduction de la latence de saisie, de surlignage et de formatage, RubyMine 2025.1 garantit une meilleure expérience d'édition dans le cadre d'un développement à distance.