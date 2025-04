JetBrains intègre désormais tous ses outils d'IA dans ses EDI via un abonnement unique qui comprend un forfait gratuit

Mike Krieger, Chief Product Officer, Anthropic



JetBrains et Anthropic partagent un engagement commun qui est de transformer la manière dont les développeurs travaillent. Les développeurs peuvent compter sur les performances de pointe de Claude pour les aider à résoudre des tâches de code complexes et correspondant à leurs problématiques réelles. Nous avons hâte de voir comment l’association de Junie et de Claude va aider la communauté des développeurs à créer des choses encore plus innovantes au sein des EDI de JetBrains.

Nicolai Skabo, Head of EMEA, OpenAI



En tant que premier partenaire de JetBrains en matière d’IA, nous avons été témoins de son engagement constant à améliorer la productivité et les capacités d’innovation des développeurs. Junie est conçu pour ouvrir de nouvelles possibilités passionnantes aux développeurs et nous nous réjouissons de notre partenariat avec JetBrains, qui continue de redéfinir l’expérience de développement.

Nirav Mehta, Sr. Director of Product Management, Google Cloud

Le partenariat de Google avec JetBrains a donné lieu à de nombreuses initiatives conjointes, parmi lesquelles notre récente collaboration pour construire l'infrastructure mondiale pour l'offre JetBrains AI, qui couvre trois continents et s'appuie sur l'AI Hypercomputer de Google Cloud et sur son réseau mondial. Assister à l'évolution rapide, à l'innovation et aux avancées de l'offre JetBrains AI a été incroyable. Nous sommes ravis que notre collaboration se poursuive afin de permettre à 11,4 millions de développeurs dans le monde de bénéficier de la faible latence, de la réactivité et de la fiabilité de JetBrains AI.

Tous les outils d’IA de JetBrains disponibles via un abonnement unique avec un niveau gratuit

Junie est maintenant disponible pour tous les utilisateurs des EDI de JetBrains

Un Assistant IA plus intelligent et plus puissant dans les EDI de JetBrains



Tous les outils d’IA de JetBrains – y compris son Assistant IA amélioré et son nouvel agent d’aide à la programmation Junie – sont maintenant disponibles dans les EDI de l'éditeur de logiciels via une formule d’abonnement unique, qui comprend un forfait gratuit.Depuis ses débuts il y a plus de 25 ans, l'objectif de JetBrains est d’aider les développeurs à être plus productifs et de rendre l’expérience de développement logiciel plus agréable en proposant des outils plus intelligents et efficaces. L’IA étant aujourd’hui omniprésente dans la plupart des aspects de notre vie quotidienne, cette mission est devenue encore plus importante pour JetBrains.L’IA révolutionne complètement le développement logiciel et cela continuera d’être le cas dans un avenir prévisible. La vitesse fulgurante à laquelle les outils de développement basés sur l’IA ont été implémentés dans le secteur du développement a généré une vague d’innovation que personne n’aurait cru possible jusqu’à très récemment. Aujourd’hui, ce sont les développeurs qui sont en première ligne pour relever les plus grands défis résultant de cette évolution majeure, et c’est tout à fait naturel.Cette nouvelle normalité représente une opportunité unique dont JetBrains entend tirer le meilleur parti pour ses utilisateurs. JetBrains s'engage à faire tout son possible afin que vous puissiez profiter au mieux de l’IA, quels que soient la fréquence à laquelle vous souhaitez l’utiliser dans vos projets et le niveau d’autonomie que vous recherchez. En laissant l’IA s’occuper des tâches de codage basiques et répétitives, vous pourrez laisser libre cours à votre créativité et vous concentrer sur la vision d’ensemble, au-delà du code.L'approche IA de JetBrains consiste à s'appuyer sur les meilleures innovations – qu’elles soient développées en interne ou qu’elles proviennent de partenaires – afin de garantir aux développeurs un accès à des outils fiables et à la pointe de la technologie.Avec l’intégration des outils d’IA dans ses EDI, JetBrains a franchi une nouvelle étape majeure vers la redéfinition de ce que signifie être un développeur à l’ère de l’IA.Désormais, tous les outils de JetBrains AI – y compris l'AI Assistant IA et le nouvel agent d’aide à la programmation Junie – sont disponibles via un abonnement unique, afin de faciliter l’accès à ces produits et de vous offrir une expérience cohérente sur vos EDI préférés.Pour rendre les fonctionnalités d’IA accessibles à tous dans les EDI, JetBrains propose un forfait JetBrains AI gratuit avec toutes ses licences d’EDI à partir de leurs versions 2025.1.Ce forfait gratuit comprend l’utilisation illimitée de la complétion de code et un accès aux modèles d’IA locaux, ainsi que l’utilisation de crédits pour l’assistance IA basée sur le cloud et l'agent de programmation Junie. Les forfaits AI Pro et AI Ultimate offrent des quotas d’utilisation supérieurs pour les workflows plus importants. De plus, les abonnements au All Products Pack et à dotUltimate incluent désormais AI Pro.Quel que soit le niveau que vous choisissez, vos données restent les vôtres. Les fonctionnalités de JetBrains AI sont conçues dans un souci de confidentialité, de sécurité et de transparence, afin que vous puissiez travailler en toute confiance, en sachant que votre code et votre contexte restent protégés.JetBrains a créé Junie, un agent IA d’aide à la programmation puissant, avec pour objectif de redéfinir la façon dont vous codez en mettant à votre disposition un collaborateur virtuel performant directement dans votre EDI. Junie est désormais disponible pour tous les utilisateurs des EDI JetBrains.Dès l’annonce du lancement de Junie début 2025 dans le cadre d’un programme d’accès anticipé, JetBrains a reçu de nombreuses demandes. Les participants au programme ont utilisé Junie pour une large gamme de tâches, en lui déléguant complètement leurs tâches routinières ou en effectuant des tâches plus complexes en collaboration avec lui. Grâce à l’association de la performance des EDI de JetBrains à la puissance de Claude d’Anthropic et des LLM d’Open AI, Junie permet de résoudre des problèmes qui nécessiteraient normalement des heures de travail.Dans cette nouvelle version, Junie a été amélioré afin de pouvoir effectuer des tâches encore plus complexes et d’offrir un contrôle encore plus précis à ses utilisateurs. Junie est ainsi devenu un véritable binôme pour programmer, capable de répondre aux questions de l’utilisateur, de lui proposer un plan et de suivre des directives de développement.En plus de favoriser une productivité accrue en vous aidant à en faire davantage plus rapidement, Junie est conçu pour contribuer à améliorer la qualité de votre code. Vous pouvez ainsi utiliser le temps gagné pour examiner des problèmes plus complexes, en restant concentré sur la vision d’ensemble sans être distrait par des tâches basiques.Junie est déjà compatible avec IntelliJ IDEA Ultimate, PyCharm Professional, WebStorm et GoLand. PhpStorm, RustRover et RubyMine seront également bientôt pris en charge.En plus de la mise à disposition de Junie, JetBrains propose une nouvelle version de son AI Assistant. Sa dernière mise à jour inclut des améliorations majeures conçues pour accélérer les workflows et réduire les tâches répétitives, en assistant les utilisateurs tout au long du processus de développement. Grâce aux retours d’expérience des utilisateurs, JetBrains a pu améliorer l’AI Assistant en y ajoutant un grand nombre des fonctionnalités les plus demandées, pour le rendre encore plus intuitif et performant.L’AI Assistant propose maintenant un choix de modèles enrichi avec la prise en charge des derniers modèles cloud comme Claude 3.7 Sonnet, Google Gemini 2.5 Pro et OpenAI, ainsi qu’une meilleure intégration des modèles locaux pour davantage de confidentialité et de contrôle.Vous trouverez dans cette nouvelle version une complétion de code améliorée et une meilleure prise en compte du contexte pour des suggestions plus précises et adaptées à votre projet. De plus, le nouveau mode d’édition permet d’apporter des modifications à de multiples fichiers en même temps de façon fluide et directement depuis l’interface du chat, ce qui facilite l’application de changements complexes, la refactorisation du code et la maintenance, tout en vous permettant de garder un contrôle total sur votre projet.L’AI Assistant a également été mis à jour pour offrir un support plus intelligent pour l’ensemble du workflow, de la génération de code et des tests à la documentation et au débogage, pour une expérience plus fluide et efficace.