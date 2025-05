ReSharper 2025.1, l'extension Visual Studio de JetBrains pour les développeurs .NET, est disponible : mises à jour des performances et améliorations complètes de l'expérience

Assistance C# améliorée dans tous les domaines

nameof des types génériques non consolidés : ReSharper détecte désormais les arguments de type générique redondants dans les expressions nameof et propose une solution rapide pour les simplifier.

des types génériques non consolidés : ReSharper détecte désormais les arguments de type générique redondants dans les expressions et propose une solution rapide pour les simplifier. Conversions Span<T> de première classe : ReSharper prend désormais entièrement en charge les règles de conversion ReadOnlySpan<T> , Span<T> , et T[] , ce qui vous aide à écrire un code C# efficace et moderne.

de première classe : ReSharper prend désormais entièrement en charge les règles de conversion , , et , ce qui vous aide à écrire un code C# efficace et moderne. Modificateurs sur les paramètres lambda simples : Avec C# 14, vous pouvez désormais utiliser des modificateurs de paramètres tels que ref , out , in et scoped dans les expressions lambda sans avoir besoin de types de paramètres explicites. ReSharper propose une solution rapide pour supprimer les spécifications de type redondantes.

Code redondant dupliqué : ReSharper détecte et met désormais en évidence davantage de modèles de duplication de code apparaissant dans les constructions conditionnelles telles que if et switch et fait des suggestions de refactorisation pour un code plus propre et plus facile à maintenir.

: ReSharper détecte et met désormais en évidence davantage de modèles de duplication de code apparaissant dans les constructions conditionnelles telles que et et fait des suggestions de refactorisation pour un code plus propre et plus facile à maintenir. Suggestions de noms de composants tuple : ReSharper 2025.1 suggère des noms de composants de tuple explicites au lieu de noms génériques ItemN , rendant votre code plus lisible et auto-documenté.

: ReSharper 2025.1 suggère des noms de composants de tuple explicites au lieu de noms génériques , rendant votre code plus lisible et auto-documenté. Nouvelle action contextuelle pour convertir l'interpolation en concaténation : ReSharper supporte depuis longtemps la conversion de la concaténation de chaînes en interpolation. Cette mise à jour complète le cycle en permettant la transformation inverse, ce qui vous donne plus de flexibilité dans la structuration des expressions de chaînes.

: ReSharper supporte depuis longtemps la conversion de la concaténation de chaînes en interpolation. Cette mise à jour complète le cycle en permettant la transformation inverse, ce qui vous donne plus de flexibilité dans la structuration des expressions de chaînes. Utilisation erronée de CancellationToken : ReSharper détecte maintenant les cas où un CancellationToken au niveau de la méthode est utilisé par erreur au lieu d'un jeton local. Il offre une solution rapide pour remplacer le jeton incorrect ou fusionner plusieurs jetons.

: ReSharper détecte maintenant les cas où un au niveau de la méthode est utilisé par erreur au lieu d'un jeton local. Il offre une solution rapide pour remplacer le jeton incorrect ou fusionner plusieurs jetons. Inspection des lectures de flux inexactes : ReSharper vous avertit maintenant lorsque les méthodes Stream.Read() et ReadAsync() sont utilisées sans vérifier leurs valeurs de retour, et il suggère de les remplacer par .ReadExactly() pour assurer l'exactitude.

Améliorations de la refactorisation, du formatage et du style de code

La possibilité de basculer <ImplicitUsings> sur l'ensemble du projet avec une seule action contextuelle.

sur l'ensemble du projet avec une seule action contextuelle. La refactorisation des paramètres de transformation mise à jour prend désormais en charge les tuples, les enregistrements et les méthodes asynchrones.

mise à jour prend désormais en charge les tuples, les enregistrements et les méthodes asynchrones. Nouvelles options de formatage, y compris le formatage en côtelettes et l'amélioration de l'habillage des commentaires.

Prise en charge améliorée de la journalisation structurée.

Un nouveau modèle postfixe .inject pour rationaliser l'injection de dépendances basée sur les constructeurs.

Prise en charge du C++

Refactorisation Inline Macro .

. Prise en charge des nouvelles extensions de langage GNU.

Réduction de l'utilisation de la mémoire pour les gros projets Unreal Engine.

Mise à jour de Clang-Tidy (maintenant inclus) et amélioration du support de GoogleTest.

Développement de jeux avec ReSharper

Mises à jour de l'expérience utilisateur

Amélioration de l'activation du Push-to-Hint et de l'indicateur : Le comportement du Push-to-Hint dans ReSharper a été affiné avec un indicateur visuel pour montrer quand le mode est actif afin d'éviter les activations involontaires causées par des conflits avec d'autres raccourcis basés sur la touche Ctrl .

: Le comportement du Push-to-Hint dans ReSharper a été affiné avec un indicateur visuel pour montrer quand le mode est actif afin d'éviter les activations involontaires causées par des conflits avec d'autres raccourcis basés sur la touche . Surlignage contextuel de la liste des types étendus : ReSharper met désormais en évidence les membres qui étendent les classes de base ou implémentent des interfaces spécifiques lorsque vous placez le curseur sur le nom d'un type dans la clause des types de base, ce qui facilite la navigation.

Mises à jour des performances

Mise à jour de l'état d'avancement de ReSharper hors processus : Au cours des quatre dernières semaines, l'équipe de Jetbrains a testé en interne la dernière implémentation de ReSharper hors processus (OOP), et ils affirment être "réellement enthousiasmés" par les résultats obtenus.

: Au cours des quatre dernières semaines, l'équipe de Jetbrains a testé en interne la dernière implémentation de ReSharper hors processus (OOP), et ils affirment être "réellement enthousiasmés" par les résultats obtenus. Consommation de mémoire : Ils ont complètement revu le système d'interfaçage des chaînes de caractères pour cette version. La nouvelle implémentation partage plus d'instances de chaînes, ce qui la rend, en moyenne, quatre fois plus efficace et utilise deux fois moins de mémoire.

: Ils ont complètement revu le système d'interfaçage des chaînes de caractères pour cette version. La nouvelle implémentation partage plus d'instances de chaînes, ce qui la rend, en moyenne, quatre fois plus efficace et utilise deux fois moins de mémoire. Améliorations de Blazor et Razor : Les aides aux balises Razor et le support des composants Blazor ont été complètement reconstruits pour la version 2025.1. Cette refactorisation apporte une réduction de 5 à 10% du temps d'analyse pour les grandes solutions ASP.NET avec une forte utilisation de composants.

L'extension Qodana Team Code Quality

Mises à jour des outils .NET

Mises à jour de dotPeek/Decompiler : Ils ont amélioré la clarté de la décompilation et la prise en charge de plusieurs constructions C# modernes. Les mises à jour sont disponibles dans l'application autonome dotPeek, ainsi que dans le décompilateur de Rider et ReSharper.

: Ils ont amélioré la clarté de la décompilation et la prise en charge de plusieurs constructions C# modernes. Les mises à jour sont disponibles dans l'application autonome dotPeek, ainsi que dans le décompilateur de Rider et ReSharper. Analyse d'instantanées par onglets dotTrace : cette version introduit les onglets dans dotTrace. Vous pouvez maintenant ouvrir le même instantané dans plusieurs onglets avec différentes configurations de filtres. Cela vous permet d'examiner simultanément divers aspects de vos données de performance.

: cette version introduit les onglets dans dotTrace. Vous pouvez maintenant ouvrir le même instantané dans plusieurs onglets avec différentes configurations de filtres. Cela vous permet d'examiner simultanément divers aspects de vos données de performance. Analyse d'instantanés avec dotMemory dans Visual Studio : dotMemory est désormais entièrement intégré à Microsoft Visual Studio. Auparavant, vous ne pouviez déclencher le profilage qu'à partir de Visual Studio, puis vous deviez passer à l'application autonome dotMemory pour analyser les résultats.



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 336 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

ReSharper est une extension Visual Studio pour les développeurs .NET. Selon JetBrains, ReSharper est plus puissant que les dernières versions de Visual Studio en matière d'analyse de code, de jeux de refactorisations et de transformations de code, de profondeur d'assistance à la navigation et dans d'autres domaines. ReSharper 2025.1 est disponible, et il est rempli de mises à jour qui améliorent encore la productivité et les performances pour les développeurs .NET et C++. Cette version offre un grand nombre d'améliorations de l'expérience, des inspections plus intelligentes et des intégrations qui rationalisent votre flux de travail de développement dans votre EDI et au-delà.ReSharper 2025.1 prend en charge les fonctionnalités initiales de .NET 10 et C# 14, vous aidant à rester à la pointe de la technologie avec les dernières améliorations du langage.Outre la prise en charge des fonctionnalités de C# 14, cette version apporte également plusieurs nouvelles inspections ciblant les pièges et les inefficacités les plus courants dans les différentes versions de C# :Cette version apporte des améliorations pratiques à la façon dont vous refactorisez et formatez le code, avec de nouvelles actions qui réduisent le nettoyage manuel et vous aident à conserver un style cohérent :ReSharper 2025.1 inclut une série d'améliorations de la prise en charge du C++. Voici quelques-unes :ReSharper 2025.1 est livré avec un plugin Unity intégré qui prend en charge tous les principaux flux de développement de jeux. Le plugin offre des fonctionnalités précieuses telles que la complétion de code pour les fonctions d'événements et les API Unity, des résumés d'infobulles avec des liens vers la documentation Unity et des inspections spécialisées pour détecter les pièges les plus courants.ReSharper 2025.1 ne se contente pas d'apporter de nouvelles fonctionnalités, mais affine également les fonctionnalités auxquelles vous êtes habitués pour une meilleure expérience globale.Qodana est un outil de qualité de code pour toute l'équipe qui exploite les inspections JetBrains pour aider les équipes à effectuer des vérifications et des audits et à établir des portes de qualité dans leur pipeline CI/CD favori. Avec cette mise à jour, vous pouvez télécharger l'extension Qodana Team Code Quality via votre programme d'installation ReSharper pour intégrer les projets Qodana Cloud ou Qodana auto-hébergés dans Visual Studio.Identifiez les problèmes de code, les bogues et les vulnérabilités, exécutez les analyses directement dans votre pipeline, puis visualisez les problèmes directement dans votre IDE pour de meilleures mises à jour contextuelles et un meilleur apprentissage. Vous avez également la possibilité de le télécharger en tant qu'outil autonome à l'aide du programme d'installation de ReSharper.