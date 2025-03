JetBrains et LinkedIn s’associent pour proposer un nouveau certificat professionnel Java Foundations

Qu’est-ce qu’un certificat professionnel ?

Pourquoi Java ?

Ce que vous apprendez



JetBrains annonce un partenariat avec LinkedIn afin de proposer un certificat professionnel Java Foundations exclusivement disponible sur LinkedIn Learning.Avec une plateforme comptant plus d’un milliard de membres et permettant le recrutement de 7 personnes chaque minute, LinkedIn fournit un accès incomparable à une multitude d’opportunités professionnelles. En associant leurs expertises respectives dans les domaines du développement logiciel et de la formation, JetBrains et LinkedIn ont conçu une offre combinant un parcours professionnel créé par des experts et des possibilités de réseautage.LinkedIn Learning propose déjà des certificats professionnels d’entreprises reconnues comme Microsoft, Atlassian, GitHub et Adobe. Ces certificats professionnels permettent de suivre facilement des cours, de passer des évaluations et de faire connaître vos compétences, tout cela sur LinkedIn, ce qui est idéal pour attirer l’attention des recruteurs.Fort de plus de 20 ans d’expérience du développement logiciel et de la confiance de 11,4 millions de développeurs dans le monde, JetBrains assure que vous bénéficierez d’une formation d’un haut niveau de qualité. Le certificat professionnel Java Foundations enrichit votre profil LinkedIn, valide vos compétences en programmation Java et vous permet de travailler sur des cas concrets. Vous travaillerez dans IntelliJ IDEA, l’EDI le plus utilisé pour le développement Java, et pourrez ainsi acquérir des compétences pratiques essentielles pour votre carrière.78 % des développeurs Java utilisent IntelliJ IDEA et la plateforme de formation JetBrains Academy comptant plus d’un million d’inscrits. Proposer un certificat professionnel Java Foundations sur LinkedIn Learning est apparu à JetBrains comme une nouvelle étape évidente. Mais alors qu’aujourd’hui tout le monde parle de l’IA, pourquoi l’apprentissage de Java reste-t-il intéressant ?Tout d’abord, Java fournit des bases solides en matière de concepts de programmation. La connaissance de Java permet d’évoluer plus facilement vers des domaines spécialisés tels que l’IA par la suite. Les réponses à l'Enquête sur la Courbe d’Apprentissage dans l’informatique en 2024, menée auprès de plus de 23 000 apprenants dans le monde ont révélé que la plupart d’entre eux commencent par apprendre des langages de programmation fondamentaux comme Java.Java reste l’un des langages de programmation les plus utilisés dans de nombreux domaines, du développement mobile aux solutions d’entreprises à grande échelle. La demande de développeurs Java continue de croître, ce qui est un gage de stabilité et d’opportunités pour votre parcours professionnel.Le certificat professionnel Java Foundations comprend cinq cours qui vont de la découverte de Java à sa maîtrise. À la fin de cette série de cours, vous aurez acquis les compétences requises pour postuler en tant que développeur junior sur LinkedIn.Vous commencerez par apprendre comment installer Java et IntelliJ IDEA, et à travailler avec les variables, les types de données et les composants clés du langage. Vous travaillerez également sur le contrôle de flux de programmes avec la logique conditionnelle et les boucles, ainsi que sur l’utilisation des collections Java.Au cours de cette formation, vous suivrez des cours sur les fondamentaux des objets et des API en Java. Vous étudierez les concepts et principes essentiels du langage comme l’héritage, le polymorphisme, l’abstraction, les interfaces et les structures de données. Vous apprendrez également comment gérer les exceptions, résoudre les erreurs et éviter les fuites de mémoire.Ce cours traite des bases de la programmation orientée objet en Java, pour vous aider à écrire du code sécurisé, évolutif et durable. Vous découvrirez comment les principes orientés objet sont intégrés dans le langage avec les classes, les instances et les constructeurs pour représenter des objets du monde réel.Les structures de données sont cruciales pour quasiment toutes les applications. Cette formation traite des structures de données essentielles et de leurs utilisations, ainsi que de considérations comme la vitesse et les performances. Vous aurez des cours sur les tableaux, leurs avantages et inconvénients, et comment les utiliser efficacement. Vous verrez également plus en détail les collections Java et notamment l’interface Collection, qui est à la base de la plupart des structures de données Java.Les développeurs travaillant sur la création d’applications mobiles, web ou desktop doivent souvent intégrer des bases de données relationnelles. Dans ce cours, vous découvrirez l’API JDBC et apprendrez comment l’utiliser pour gérer des bases de données comme Postgres, Oracle, MySQL et SQL Server dans les applications Java.Le certificat professionnel Java Foundations vous sera donc très utile, si voulez faire vos premiers pas vers une carrière de développeur.