L’état de PHP en 2024 : démographie, EDI, frameworks, adoption de l'IA

Quelles sont les grandes tendances qui caractérisent l’écosystème ?

Participants

Envoyé par Zuzana Kunckova, fondatrice de Larabelles et développeuse PHP et Laravel Envoyé par



Les résultats de l’enquête montrent le déséquilibre hommes/femmes et le manque de diversité, d’égalité et d’inclusivité dans la communauté des développeurs, mais des initiatives sont prises pour faire évoluer cette situation, notamment avec Larabelles une communauté qui réunit des développeurs PHP et Laravel qui sont sous-représentés en raison de leur genre. Nous encourageons l’inclusivité, fournissons des ressources et créons des opportunités pour aider les développeurs à construire un environnement plus favorable et accueillante pour tous. Nous n’avons pas de solution miracle, mais nos efforts permettent de réaliser des progrès. Je vous invite à rejoindre notre communauté pour contribuer à améliorer le secteur de la tech.

Versions de PHP activement utilisées

Frameworks PHP

Envoyé par Taylor Otwell, créateur de Laravel Envoyé par



En tant que créateur de Laravel, c’est un grand plaisir de poursuivre le développement d’un framework plébiscité par autant de développeurs et d’entreprises dans le monde. La mission de Laravel a toujours été d’aider les équipes à produire des applications bien conçues et entièrement opérationnelles plus rapidement et en toute confiance. Je suis fier et honoré de voir les solutions incroyables que notre communauté crée chaque jour et d’avoir pu contribuer à leur succès.

Envoyé par Brent Roose, Developer Advocate pour PhpStorm Envoyé par



Il y a 13 ans, quelqu’un a écrit dans un sous-reddit consacré à PHP : « Laravel est mon framework préféré actuellement. Mais au fond, j’aimerais être un expert de symfony2 et conduire une plus belle voiture. » Il est étonnant de voir comment les choses ont évolué au cours de la dernière décennie : pendant longtemps, Laravel était totalement sous-estimé, mais il est aujourd’hui devenu le framework préféré de la communauté PHP. Selon moi, le succès de Laravel est notamment dû au fait qu’il privilégie l’utilisabilité du code plutôt que « l’exactitude » : 95 % du temps, cela fonctionne. À cela s’ajoute une communauté importante et dynamique, en ligne comme hors ligne. Le parcours de Laravel est vraiment un modèle et je pense que tous les programmeurs peuvent s’en inspirer.

Environnements de développement PHP

Envoyé par Brent Roose, Developer Advocate pour PhpStorm Envoyé par



Nous constatons que la plupart des gens qui utilisent PhpStorm lui reste fidèle. Dans le même temps, une nouvelle génération de développeurs a tendance à lui préférer des outils comme VS Code, qui sont gratuits et plus facile à utiliser qu’un EDI complet tel que PhpStorm.



Toutefois, comme je le dis depuis des années (et bien avant de devenir developer advocate chez JetBrains) : cela vaut la peine de prendre le temps d’apprendre à utiliser les bons outils et à en exploiter toute la puissance. C’est un investissement à court terme qui permet de devenir beaucoup plus productif à long terme.



Récemment, j’ai travaillé sur une série d’articles sur la « Prise en main de PhpStorm », dont l’objectif était de guider les utilisateurs débutants afin qu’ils puissent se familiariser plus rapidement avec PhpStorm et l’utiliser de façon productive en quelques minutes. Dans ces articles, j’ai notamment traité des points comme les actions de l’EDI, les refactorisations, les tests et le débogage. Je pense que le jeu en vaut la chandelle et que cela ne coûte rien d’essayer.

Envoyé par Brent Roose, Developer Advocate pour PhpStorm Envoyé par



D’après mon expérience, les débogueurs sont des outils vraiment puissants, mais avec lesquels il n’est pas facile de se familiariser. PHP n’ayant pas de débogueur intégré, il faut passer par un processus d’installation supplémentaire pour en configurer un. De plus, le débogage lui-même constitue une compétence dont l’acquisition requiert de la pratique.



Je pense qu’il y a encore beaucoup d’améliorations à apporter dans ce domaine, que ce soit pour l’apprentissage du débogage ou pour rendre l’expérience de débogage plus fluide. L’équipe PhpStorm travaille justement à rendre cette expérience plus agréable et j’ai hâte de voir ce que cela va donner. En attendant, j’ai fait une vidéo sur l’utilisation de Xdebug, que vous pouvez voir ici.

Envoyé par Nuno Maduro, créateur du framework de tests Pest Envoyé par



Je suis incroyablement reconnaissant pour la croissance de Pest en 2024. Ses téléchargements quotidiens sur Packagist ont doublé en seulement un an. Avec des fonctionnalités intégrées telles que les tests d’instantanés, les tests de stress, les tests de mutation, les tests d’architecture et la couverture de types, Pest est devenu un framework incroyablement puissant. Merci à tous ceux qui ont rendu cela possible !

Adoption de l’IA

Fondation PHP : projets et objectifs clés pour 2025

Un serveur web intégré prêt pour la production

Un pool de connexions aux bases de données

La prise en charge de WASM

Des extensions intégrées

Les génériques (bien sûr)

Records/structs

Conclusion



PHP a permis la création de millions de sites web partout dans le monde et reste l’une des pierres angulaires du développement web. Ses utilisateurs, qui forment une particulièrement communauté active et impliquée, l’apprécient pour sa flexibilité et sa simplicité d’utilisation. Mais qu’en est-il de l’état actuel du développement de PHP ?Pour le savoir et mieux comprendre les grandes tendances qui caractérisent l’écosystème, JetBrains a demandé à son expert Brent Roose, Developer Advocate PHP, d'apporter son éclairage sur les résultats de l’Enquête sur l’État de l’Écosystème des Développeurs en 2024. Nous présentons ici ses analyses et comment les développeurs PHP s’adaptent aux dernières évolutions du développement web.JetBrains a analysé les réponses de 2 660 développeurs PHP provenant de différentes régions du monde.L’expérience professionnelle des répondants à l’enquête dans le domaine de la programmation est variée, avec toutefois une prédominance des développeurs en milieu de carrière.Les développeurs PHP ayant répondu à l'enquête viennent de nombreuses régions du monde. La majorité d’entre eux vient du Japon (11 %), suivi des participants de Chine continentale (9 %) et des États-Unis (8 %). Parmi les autres pays fortement représentés, on trouve le Brésil (7 %) et l’Inde (6 %). Pour l’Europe, le pays le plus représenté est l’Allemagne (5 %), suivi de la France (4 %), des Pays-Bas (2 %) et de l’Italie (2 %).La majorité des répondants sont des développeurs en début ou milieu de carrière. Les trentenaires représentent une partie significative des participants, suivis de près par les vingtenaires, attestant de la jeunesse et du dynamisme de la communauté PHP. Cependant, on note aussi un nombre significatif de réponses de développeurs âgés de 40 à 50 ans, ce qui met en évidence la diversité des niveaux d’expérience au sein de la communauté. Les répondants âgés de moins de 21 ans et de plus de 60 ans constituent le groupe le moins important.La répartition hommes/femmes montre un manque considérable de diversité, une écrasante majorité des participants à l’enquête étant des hommes. Les femmes ne constituent qu’un faible pourcentage des répondants, tandis que les personnes s’identifiant comme non binaires ou LGBTQ+ ne sont quasiment pas représentées. Ces données mettent en évidence un déséquilibre persistant en matière de diversité de genre et un manque d’inclusivité au sein de la communauté.En 2024, 86 % des développeurs PHP utilisaient la version 8 du langage, un taux d’adoption moindre que celui de la version 7 en 2020 (96 %), après un laps de temps pourtant similaire suite à leur publication respective.Laravel reste le framework PHP le plus populaire auprès de la base d’utilisateurs de JetBrains.PhpStorm est toujours utilisé par plus de la moitié des répondants, mais VS Code est de plus en plus populaire, notamment chez les développeurs débutants.PhpStorm (y compris IntelliJ IDEA Ultimate avec le plugin PHP) est le premier choix des développeurs PHP pour la plupart des frameworks, et il est tout particulièrement prisé par ceux qui utilisent Symfony. Pour les développeurs Laravel, PhpStorm occupe également la première place, suivi de VS Code à la deuxième place. Chez les développeurs WordPress, c’est VS Code qui arrive en tête, dépassant de peu PhpStorm. Cela peut s’expliquer par la large base d’utilisateurs de WordPress et par leur tendance à préférer les outils légers.Les tendances en matière de débogage n’ont quasiment pas changé depuis 2023, la majorité des développeurs PHP déclarant toujours préférer utiliser dump pour afficher les valeurs plutôt qu’un débogueur dédié.PHPUnit est toujours le framework de tests le plus utilisé, avec une très faible baisse du nombre de ses utilisateurs, tandis que Pest reste plébiscité par 13 % des développeurs, comme en 2023.3 outils pour la qualité du code se sont nettement démarqués en 2024. En dépit d’une légère diminution de son utilisation par rapport à l’année précédente, PHP CS Fixer reste toujours en tête. PHPStan arrive à la deuxième place et a réduit l’écart avec PHP CS Fixer à 1 % seulement. PHP_CodeSniffer poursuit son déclin après avoir déjà connu une baisse de 5 % l’année dernière.L'enquête a permis d'identifier des tendances intéressantes concernant l’utilisation des outils d’IA pour la programmation et les activités liées au développement chez les utilisateurs de PHP. ChatGPT s’impose comme l’outil d’IA le plus utilisé, tandis que GitHub Copilot se place en deuxième position. D’autres outils, tels que Google Gemini et l’AI Assistant de JetBrains, ont vu leur taux d’adoption baisser.Concernant les politiques d’utilisation de l’IA, les attitudes restent très diverses. 29 % des répondants déclarent que tous les outils d’IA sont autorisés quel que soit le projet, mais une proportion quasiment égale (27 %) rapporte que leur entreprise n’autorise les outils d’IA que pour certains projets. 27 % des répondants disent que leur entreprise n’a pas de politique établie en matière d’utilisation de l’IA, ce qui peut s’expliquer par la normalisation de la présence de ce type d’outils dans les environnements de développement. Enfin, il ressort des résultats de l’enquête que seul un petit pourcentage (7 %) d’organisations interdisent totalement l’utilisation d’outils d’IA tiers.Ces données montrent une acceptation grandissante de l’IA dans les workflows de développement, avec ChatGPT et GitHub Copilot étant considérés comme des outils clés pour productivité et la résolution des problèmes. Bien que l’intégration de l’IA dans ses outils soit relativement récente, JetBrains travaille de façon continue à améliorer l’efficacité et l’expérience utilisateur de l’AI Assistant.La Fondation PHP est une organisation à but non lucratif qui a été créée en novembre 2021 pour soutenir le développement et la durabilité du langage PHP. Étant l’un de ses membres fondateurs, JetBrains a joué un rôle moteur dans cette initiative, en participant à son financement et en favorisant la collaboration au sein de la communauté PHP à l’échelle internationale.L’équipe de la Fondation est à l’origine de nombreux ajouts récents au langage et à l’écosystème, tels que les hooks de propriétés, la visibilité asymétrique, les lazy objects, un nouvel outil pour l’installation d’extensions appelé PIE et un audit de sécurité du code source de PHP, tout cela rien qu’en 2024 !À quoi s’attendre en 2025 ? La Fondation va continuer à poursuivre le même objectif : améliorer le langage pour les utilisateurs et en assurer la sécurité et la maintenance. Roman Pronskiy, Developer Advocate PhpStorm et Directeur exécutif de la Fondation PHP, a demandé aux membres de la communauté de partager leurs avis et idées sur X.La Fondation PHP a reçu de nombreuses suggestions intéressantes concernant les points à traiter en priorité. En voici quelques exemples :Mais l’une des suggestions les plus populaires a été la refonte du site web php.net.Plusieurs développements sont en cours, notamment en ce qui concerne les modules natifs et la correspondance de modèles.L’écosystème PHP continue à évoluer et les développeurs adoptent de nouveaux outils, technologies et pratiques. PhpStorm reste un outil de choix pour de nombreux développeurs, notamment ceux qui utilisent des frameworks comme Symfony et Laravel, tandis que VS Code est plutôt prisé par la communauté WordPress. Les outils d’IA sont de plus en plus utilisés, les développeurs les percevant comme des collaborateurs qui leur simplifient la tâche et peuvent les aider dans la résolution de problèmes. Cependant, il ressort aussi de l’enquête qu’il reste encore une marge d’amélioration importante en vue de favoriser la diversité des genres et l’inclusivité au sein de la communauté. Alors que la communauté PHP continue à aller de l’avant, les conclusions de l’enquête ont révélé de nouvelles opportunités pour renforcer les outils et la communauté dans son ensemble.