YouTrack inaugure un nouveau design :

Tour d'horizon des nouveautés de la version 2025.1 du logiciel de gestion de projet et de suivi des tickets

Un nouveau panneau de navigation situé sur la gauche de l’interface, qui rend les sections clés de YouTrack plus accessibles. Il permet également de réduire le nombre de clics et vous laisse plus d’espace pour ajouter davantage de pages dans YouTrack avec les applications.

Une page Tickets remaniée qui vous donne des moyens supplémentaires pour organiser les vues de vos tickets. Vous pouvez travailler en utilisant la recherche de tâches dont vous avez l’habitude ou passer rapidement d’une vue à l’autre pour ajouter ou masquer des détails.

Un chemin hiérarchique de projet pour les tâches, les tickets et les articles qui vous aide à trouver et à parcourir facilement toutes les informations liées au projet. Ce nouveau chemin de navigation cliquable vous permet de rester dans le contexte du projet sur lequel vous travaillez.

Nouvelle navigation pour simplifier votre travail

Expérience de la page Tickets repensée

Chemin hiérarchique du projet pour les tâches, les tickets et les articles

La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

La version 2025.1 de YouTrack apporte un tout nouveau design conçu pour vous aider à naviguer plus rapidement dans vos projets et vos tâches. Cette refonte de l’apparence et de l’ergonomie de YouTrack est le fruit de plusieurs années de recherches sur la façon dont les équipes travaillent sur leurs projets.Ce nouveau design introduit :Chaque jour, des centaines de milliers d’équipes comptent sur YouTrack pour faire avancer leurs activités. Même le plus petit changement peut avoir un impact important sur vos habitudes de travail au quotidien, c’est pourquoi, JetBrains a veillé à ce que chacune des nouveautés introduites vous soit vraiment utile et préserve la fluidité de l’exécution de vos tâches.Que vous gériez une seule tâche, un projet complexe ou des centaines de projets simultanément, la nouvelle expérience de YouTrack est conçue pour faciliter votre travail et vous aide à prioriser les activités les plus importantes. En vous donnant un accès instantané à une suite d’outils en constante expansion, YouTrack vous permet de vous concentrer sur les éléments les plus essentiels pour vous et pour votre équipe. Cette refonte de l’interface de YouTrack devrait donc vous faire encore gagner en productivité.Cela dit, examinons maintenant le nouveau design plus en détail.Tout ce que vous aviez l’habitude de trouver dans le menu principal YouTrack en haut de la page (des Tickets aux Diagrammes de Gantt) se trouve maintenant dans un nouveau panneau de menu situé sur la gauche de l’écran. La création de nouveaux tickets, articles et projets est désormais beaucoup plus rapide grâce aux boutons directement disponibles dans le panneau. Les paramètres et le centre de notifications sont maintenant accessibles via ce panneau également.JetBrains a testé et affiné cette approche sur la base des retours d’expérience de milliers d’utilisateurs ayant adopté le nouveau design et en a conclu que cette mise à jour est aussi bénéfique pour utilisateurs expérimentés que pour les débutants. Les personnes qui ont l’habitude d’utiliser YouTrack disposent de plus d’options et travaillent plus rapidement, et celles qui commencent avec YouTrack peuvent se familiariser plus vite grâce à l’expérience plus intuitive.Le nouveau design vous aide à trouver ce dont vous avez besoin plus rapidement, de la manière qui vous convient le mieux. Le menu est entièrement visible par défaut, vous donnant un accès immédiat à toutes les fonctionnalités essentielles, mais un bouton dédié vous permet de le réduire à tout moment afin d’avoir plus d’espace et de pouvoir mieux vous concentrer sur la tâche en cours.Les applications de YouTrack étendent ses fonctionnalités, notamment en ajoutant de nouvelles pages, et le panneau de gauche vous offre plus d’espace pour placer les nouvelles fonctionnalités dans le menu principal. Prenons par exemple l’application Diagram Editor, qui vous aide à visualiser vos processus : si vous activez cette application, une nouvelle section Diagrams sera ajoutée au menu visible dans le panneau.Le nouveau design de YouTrack conserve un espace pour le logo de votre entreprise dans les instances de YouTrack souscrites via un abonnement payant. Le logo personnalisé est maintenant disponible en deux formats : un plus grand lorsque le volet est développé et un plus petit lorsqu’il est réduit. Les administrateurs doivent ajouter les deux formats de logos d’entreprise dans les paramètres système.Le nouveau panneau de navigation est activé par défaut pour tous les utilisateurs de YouTrack. Bien que les paramètres de l’Espace de travail permettent d’utiliser alternativement la nouvelle disposition avec le panneau placé à gauche et l’ancienne disposition avec le menu situé en haut de page, JetBrains vous recommande de commencer à vous familiariser au plus tôt avec la nouvelle interface, car elle devrait être implémentée en tant qu’interface standard vers le milieu de l’année, à partir de la version 2025.2.La nouvelle approche concernant les vues des tickets fournit davantage d’options lorsque vous en avez besoin.Tout d’abord, après la mise à jour vers la nouvelle version de YouTrack, vous travaillerez toujours avec la vue de tickets que vous avez l’habitude d’utiliser. Si vous utilisez YouTrack Classic, avec les tickets présentés sous forme de liste (que la structure arborescente soit activée ou non), cela sera le mode par défaut après la mise à jour. Si vous utilisez YouTrack Lite, avec les tickets affichés sous forme de tableau de tâches avec des colonnes, cette vue sera activée dans la nouvelle version de YouTrack.L’approche unifiée des vues de tickets vous permet de modifier facilement la façon dont vos tâches sont présentées. Des paramètres vous permettent de passer de la vue liste à la vue tableau, d’activer la structure arborescente et d’ajouter ou de masquer les détails des tâches. Vous pouvez également choisir de prévisualiser les tâches directement sur la page Tickets, ce qui vous permet de parcourir rapidement leur contenu ou d’en modifier les détails.La barre latérale Tickets a également été remaniée pour favoriser la concentration sur le travail en cours. Vos projets, recherches enregistrées et balises sont maintenant accessibles en un clic. Vous pouvez personnaliser le contenu de la barre latérale Tickets et la développer ou la réduire afin de vous concentrer sur ce qui est important. Il est aussi plus facile de réorganiser l’ordre de vos projets, recherches enregistrées et balises dans la barre latérale : il suffit de les déplacer par glisser-déposer.La barre latérale peut être utilisée pour des demandes de recherches. Vous pouvez par exemple ajouter une liste des projets dans lesquels vous consultez régulièrement des tâches et utiliser cette liste de projets pour parcourir les tâches de ces projets plus rapidement. Vous avez aussi la possibilité de saisir votre demande de recherche et d’utiliser ensuite la barre latérale pour ajouter le projet, la recherche enregistrée ou la balise.Une fois que vous avez configuré une vue de ticket, vous pouvez réorganiser les tâches dans l’ordre de votre choix par glisser-déposer. Vous pouvez également filtrer les tâches, personnaliser l’ordre de présentation des résultats et enregistrer cette vue pour y revenir plus tard ou pour la partager avec votre équipe afin que vous ayez tous accès au même ordre personnalisé.À partir de la version 2025.1, cette nouvelle approche unifiée pour les vues de tickets sera activée par défaut pour tous les utilisateurs de YouTrack.YouTrack vous aide désormais à rester dans le contexte du projet sur lequel vous travaillez grâce à des chemins hiérarchiques et cliquables pour les tâches, les tickets et les articles vous permettant de naviguer facilement dans les informations liées au projet. Vous pouvez y accéder simplement en haut de chaque page. Pour les utilisateurs qui préfèrent naviguer vers des tâches et des articles à partir de la page Projets, JetBrains a également ajouté cette option de navigation à la barre latérale du projet.Accédez aux informations plus simplement, sans avoir à passer d’une section du menu à une autre. Vous pouvez maintenant naviguer vers toutes les tâches d’un projet, vers la page d’un projet et vers la liste de tous les projets à partir d’une tâche ou d’un ticket. L’ID du ticket peut être trouvé et copié en un clic en haut de la page.Vous avez également la possibilité de naviguer vers des tâches et des tickets dans le projet sélectionné à partir des pages Tickets ou Helpdesk. Vous pouvez maintenant afficher une liste de tous les projets et sélectionner celui de votre choix en haut de la page pour accéder à son contexte.Le chemin hiérarchique du projet pour les articles fournit encore plus de détails que vous pouvez utiliser pour naviguer. Vous pouvez passer d’un sous-article à l’article parent, d’une base de connaissances associée à un projet au projet concerné et d’un projet à une liste de tous les projets.La navigation par fil d’Ariane a aussi été ajoutée à d’autres parties de YouTrack afin de vous aider à gérer votre travail de façon plus intuitive. Vous pouvez par exemple afficher une liste de tous les tableaux de bord accessibles sur la...