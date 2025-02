L’AI Assistant de JetBrains prend maintenant en charge les modèles Claude via Amazon Bedrock

Disponibilité des modèles Claude d’Anthropic dans le chat par IA

Envoyé par Mike Krieger, Directeur produit, Anthropic Envoyé par Ayant moi-même passé des années à créer des outils que les développeurs adorent, je suis ravi de voir JetBrains intégrer Claude dans son AI Assistant. Ce partenariat permet d’allier la compréhension approfondie des workflows des développeurs de JetBrains aux capacités avancées de Claude, afin d’offrir une intégration qui maximise l’efficacité des développeurs. C’est génial de voir des entreprises collaborer afin de fournir aux développeurs des outils plus puissants et flexibles directement dans leur EDI.

Pourquoi JetBrains provisionne les modèles Claude dans Amazon Bedrock ?

Une disponibilité mondiale. Amazon Bedrock opère dans 17 régions du monde et de nouvelles régions vont être ajoutées rapidement. Cette présence internationale permet de garantir un accès constant aux services d’IA tout en répondant aux exigences de résidence des données et en assurant la conformité avec les réglementations locales.

La fiabilité des performances. Avec les inférences inter-régions, les charges de travail sont automatiquement distribuées en cas de trafic élevé afin de minimiser la latence et d’assurer un fonctionnement fluide même lorsque la demande est forte.

Comment commencer à utiliser les modèles Claude dans l’AI Assistant



L’attente est terminée ! Les modèles Claude d’Anthropic sont disponibles pour l’AI Assistant de JetBrains via Amazon Bedrock.Avec l’essor des modèles de langage de haute qualité, chacun excellant dans la réalisation de certains types de tâches, les développeurs ont besoin d’options flexibles pour relever les différents défis auxquels ils sont confrontés. C’est pourquoi JetBrains propose la prise en charge de plusieurs modèles, qui permettent aux utilisateurs de créer des workflows répondant à leurs besoins.Directement intégré dans les EDI de JetBrains, l’AI Assistant bénéficie déjà de la puissance de Mellum (le LLM propriétaire de JetBrains) pour la complétion de code contextuelle, ainsi que de modèles tiers pour le chat, la génération de tests, les suggestions de documentation et la création de messages de commit.Cette version introduit la prise en charge des derniers modèles Claude, parmi lesquels Claude 3.5 Sonnet et Claude 3.5 Haiku. Vous pouvez désormais choisir les modèles Claude dans le chat, ce qui permet à l’AI Assistant de vous aider dans vos tâches de programmation en vous fournissant des explications du code, des suggestions de refactorisations et des réponses aux questions de programmation.Cette intégration s’appuie sur l’infrastructure d’Amazon Bedrock, ce qui permet aux utilisateurs de bénéficier d’avantages majeurs :Les modèles Claude sont disponibles à partir des versions 24.3.2 des EDI de JetBrains. Si vous les utilisez déjà, il vous suffit de faire la mise à jour vers leur dernière version pour accéder aux nouvelles fonctionnalités.Vous n’utilisez pas encore l’AI Assistant de JetBrains ? C'est alors le bon moment et JetBrains vous offre un essai gratuit.