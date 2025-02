Enseignements tirés de l’expérience des équipes utilisant YouTrack

Un nouveau design pour YouTrack

Des pages de projet remaniées pour que les équipes restent connectées à leur contexte de travail.





pour que les équipes restent connectées à leur contexte de travail. Une navigation avancée centrée sur le projet pour vous maintenir dans le contexte de votre projet lorsque vous en avez besoin.





pour vous maintenir dans le contexte de votre projet lorsque vous en avez besoin. Une page Mon travail avec une vue personnalisée conçue pour vous aider à vous concentrer sur vos tâches et priorités.





avec une vue personnalisée conçue pour vous aider à vous concentrer sur vos tâches et priorités. Des informations pour l’intégration des nouveaux utilisateurs afin de faciliter leur accès aux fonctionnalités de YouTrack et de les aider à être productifs dès le premier jour.

Assistance par IA pour les membres des équipes et les managers

Laissez l’IA compléter le contenu pour vous . JetBrains est en train d’améliorer les suggestions de complétion de texte de l’IA texte afin de rendre les tâches de rédaction ou de mises à jour plus rapides et plus intuitives.





. JetBrains est en train d’améliorer les suggestions de complétion de texte de l’IA texte afin de rendre les tâches de rédaction ou de mises à jour plus rapides et plus intuitives. Suggestions de champs de tâches par l’IA . Des suggestions intelligentes pour la complétion des champs dans vos tâches pour simplifier votre travail et vous permettre de fournir des détails essentiels rapidement et facilement.





. Des suggestions intelligentes pour la complétion des champs dans vos tâches pour simplifier votre travail et vous permettre de fournir des détails essentiels rapidement et facilement. Futures capacités d’IA. JetBrains travaille activement en vue d’amener l’automatisation par IA de votre routine à un niveau supérieur. L’objectif est de vous permettre de commencer votre journée de travail en examinant les tâches effectuées pour vous par des agents d’IA et d’approuver les suggestions faites pour avancer sur vos projets, que ce soit dans YouTrack ou dans les autres systèmes connectés.

Expansion de Helpdesk pour les équipes d’assistance internes et B2B

Davantage de flexibilité pour les chefs de projets

Davantage d’applications pour vos équipes

Fonctionnalités d’entreprise étendues

La prise en charge du protocole SCIM 2.0 pour accroître les capacités de gestion des utilisateurs.

La prise en charge du protocole OIDC pour permettre de se connecter avec encore plus de fournisseurs d’identité.

Comme JetBrains le fait depuis des années, l'éditeur de logiciels va continuer à développer la plateforme YouTrack afin qu’elle évolue avec vos besoins. JetBrains s'engage à ce que YouTrack reste disponible en version Server et Cloud pour vous permettre de choisir l’option d’hébergement qui correspond le mieux à votre organisation et à votre politique de gouvernance des données.YouTrack a connu une croissance plus importante que jamais au cours de l’année dernière, avec une augmentation à deux chiffres de ses utilisateurs et une adoption particulièrement significative par des équipes de différents départements au sein de PME. Par ailleurs, JetBrains travaille en étroite collaboration avec ses partenaires conseil pour aider les grandes entreprises comptant des milliers de salariés à migrer leurs processus vers YouTrack.Il peut être compliqué de choisir le bon outil de gestion de projets. Il en existe tellement ! Les équipes passent souvent des mois à rechercher et à évaluer des solutions avant de trouver celle qui répond vraiment à leurs besoins.De nombreuses entreprises se tournent vers YouTrack pour réduire les coûts tout en conservant les fonctionnalités dont elles besoin ou pour disposer d’une solution serveur qui convienne aussi bien à un petit nombre d’utilisateurs que pour des équipes comptant de nombreux collaborateurs. D’autres décident de passer d’outils légers ou de plateformes de suivi de tickets spécifiques au domaine du développement logiciel à YouTrack afin d’avoir plus de flexibilité pour des équipes en pleine croissance et de permettre à plusieurs départements de l’entreprise de travailler ensemble efficacement. Certaines passent d’une collaboration par e-mail ou par chat à des solutions de gestion de projets intelligentes comme YouTrack, qui peuvent prendre en charge leurs flux métier existants.Après avoir adopté YouTrack, de nombreuses équipes ont fait part de leurs retours d’expérience, sur la base desquels JetBrains a défini ses priorités pour 2025 et sa feuille de route pour les années à venir. JetBrains sera toujours à l’écoute des besoins et demandes des utilisateurs, tout en restant fidèles à sa vision à long terme et à son engagement à rendre YouTrack encore plus flexible et performant.JetBrains va commencer 2025 avec une refonte de l’apparence et de l’ergonomie de YouTrack, en introduisant des modifications résultant de plusieurs années de recherches sur la façon dont les équipes travaillent sur leurs projets.Le menu principal sera placé du côté gauche de l’écran, pour une meilleure adaptation au nombre croissant de fonctionnalités et de pages dans YouTrack. JetBrains cherche à simplifier l’accès à toutes les sections essentielles de YouTrack, à réduire le nombre de clics requis et à accélérer la navigation. À partir de début 2025, le nouveau volet de navigation sera activé par défaut pour tous les utilisateurs. Il sera encore possible encore d’utiliser l’ancien volet dans la version 2025.1, mais JetBrains vous recommande de commencer à vous familiariser avec la nouvelle interface utilisateur, car elle devrait être implémentée en tant qu’interface standard vers le milieu de l’année.Cette hiérarchie centrée sur le projet fournira un chemin de navigation pour les tâches, les tickets et les articles qui vous permettra de trouver et de parcourir facilement toutes les informations liées au projet. Par exemple, si vous faites partie d’une équipe en charge du design pour un projet spécifique, vous ne serez jamais à plus de quelques clics de l’ensemble des tâches et des articles liés aux activités que vous réalisez pour ce projet.L’une des principales différences entre YouTrack Lite et Classic résidait dans la disposition de la page Tickets. Le choix entre ces deux versions était donc restreint par le critère de la mise en page. Cela n’est plus un problème ! La nouvelle page Tickets combine les capacités de la version Classic et de la version Lite de YouTrack dans une expérience unifiée. Elle inclura des paramètres personnalisables vous permettant d'afficher votre liste de tâches sous forme de tableau ou de liste avec le niveau de détail que vous souhaitez. JetBrains travaille également à l’amélioration de la fonctionnalité de recherche et du filtrage des tâches. Une fois implémentée, cette nouvelle page sera activée par défaut et il ne sera plus possible de revenir à l’ancienne page.Au cours de 2025 et au-delà, JetBrains va se concentrer sur le développement et l’enrichissement du nouveau design avec :JetBrains travaille activement au développement de fonctionnalités d’automatisation par IA pour les membres des équipes et leurs chefs de projet. L’assistance par IA gratuite disponible dans YouTrack sera améliorée avec l’ajout d’options utiles pour le travail au quotidien.Bien que la solution Helpdesk permette actuellement aux utilisateurs standard d’agir en tant que contributeurs en aidant vos équipes d’assistance sur les tickets de support aux clients, les retours d’expérience reçus ont attiré l'attention de JetBrains sur un autre cas d’usage important à prendre en compte : la possibilité pour les utilisateurs standard d’agir en tant que rapporteurs dans le cadre de projets Helpdesk internes et de configurations de services d’assistance internes. Pour répondre à cette demande, JetBrains va améliorer l’interface utilisateur pour les tickets envoyés par des rapporteurs internes et les notifications par e-mail pour les rapporteurs internes, assurer une visibilité et des paramètres de commentaires appropriés pour les utilisateurs et résoudre plusieurs autres problèmes relatifs à la visibilité et aux commentaires des tickets de support.L'objectif à long terme est d’implémenter des capacités avancées afin de séparer et de gérer les organisations clientes dans la solution Helpdesk. Cela permettra aux équipes d’assistance B2B de fournir des expériences sur mesure à chaque client.JetBrains travaille sur l’introduction d’un canevas de planification pour rendre la planification de projets plus visuelle et collaborative. Cette fonctionnalité permettra aux équipes de commencer à travailler à l’aide d’une interface similaire à un tableau blanc où elles pourront formuler leurs idées et les transformer en tâches concrètes en quelques clics. Les équipes auront également la possibilité de déplacer les tâches existantes vers le canevas pour une meilleure visualisation et des ajustements interactifs.Vous voudriez pouvoir nommer vos tâches autrement que « tickets » ? Vous préfériez peut-être les appeler des « documents » pour des projets juridiques, des « ordres d’achat commandes » pour la comptabilité, des « postes » ou des « employés » pour les workflows de RH et de recrutement ? JetBrains continue à travailler sur une fonctionnalité qui vous donnera la possibilité de choisir le nom et la structure de vos entrées lors du démarrage d’un projet spécifique.Les applications de YouTrack vous permettent déjà d’ajouter des fonctionnalités importantes, notamment de toutes nouvelles pages. Par exemple, l’application Diagram Editor permet aux équipes de créer et de gérer des diagrammes visuels directement dans YouTrack.JetBrains souhaite apporter davantage de soutien à ses partenaires et à ses clients pour la création d’applications. Si vous avez une idée de nouvelle application ou fonctionnalité, n’hésitez donc pas à les contacter.JetBrains prévoit d’introduire davantage d’outils dans YouTrack Server permettre aux grandes entreprises de mieux suivre les performances de la base de données et de gérer efficacement les charges de travail. Ces mises à jour favoriseront la stabilité des équipes et les aideront à optimiser l’utilisation de leurs ressources au fur et à mesure de leur évolution.JetBrains va prioriser les images Docker en tant que méthode principale pour l’installation et la mise à niveau des instances de serveur, la prise en charge de la distribution .zip prenant fin début 2025. Les déploiements conteneurisés, offrant des environnements sécurisés et isolés, s’imposent désormais comme la norme et JetBrains souhaite s'aligner sur les bonnes pratiques, c’est pourquoi exclusivement sur ces types des solutions.Pour YouTrack Cloud, JetBrains s'engage à fournir une disponibilité du service cloud garantie de 99,99 % et à confirmer cela dans ses conditions générales d’utilisation.Par ailleurs, l'éditeur de logiciels pour développeurs élargit la prise en charge de l’authentification unique (SSO) pour inclure le provisionnement et le déprovisionnement automatisés des utilisateurs. Des améliorations de l’intégration Okta et Entra sont prévues pour début 2025 et des mises à jour supplémentaires suivront. Pour améliorer la gestion des utilisateurs pour les équipes de grandes entreprise, JetBrains introduit également :