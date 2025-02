L’intelligence artificielle (IA) agit comme un aimant et attire de nouveaux candidats aux formations en informatique

L’IA contribue à démocratiser les formations en informatique

Les environnements de développement intégrés (EDI) règnent en maître, y compris pour les débutants

Les postes du domaine de l’assurance qualité (QA) sont sous-estimés

Les choix des apprenants sont d’abord guidés par la passion et la créativité, bien avant les perspectives de salaire

L’apprentissage par la pratique est plébiscité

Les femmes priorisent la flexibilité et l’accompagnement

Les tactiques pour favoriser la productivité présentent des particularités régionales

La reconversion est une tendance croissante

La demande de formations et de ressources pédagogiques en informatique explose partout dans le monde. Pour en apprendre plus sur les grandes tendances dans ce domaine, JetBrains a recueilli les réponses de 23 991 apprenants de 16 pays et de sept zones géographiques plus larges. Le questionnaire de l’enquête portait sur des aspects variés, entre autres sur les outils utilisés par les apprenants pour étudier, leurs principaux critères pour choisir une formation, leurs objectifs et motivations, mais aussi les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Que révèle donc l'enquête de JetBrains ? C'est ce que nous présentons dans la suite de l'article.Si la programmation, les algorithmes et les bases de données restent au cœur des parcours de formation, l’IA a véritablement suscité un regain d’intérêt pour le domaine de l’informatique. Près de 28 % des apprenants déclarent vouloir choisir l’IA comme sujet de leur prochain cours, et entre 33 et 34 % disent avoir déjà commencé à l’étudier, parmi lesquels 18 % ayant tout juste commencé à se former à l’informatique.Les outils de traduction assistés par l’IA sont particulièrement prisés dans les régions non anglophones ou se caractérisant par la diversité des langues qui y sont parlées (nord de l’Eurasie, Turquie, Asie, Amérique latine).Contrairement aux idées reçues, les débutants ne préfèrent pas forcément les outils les plus simples : 46 % des apprenants disent avoir écrit leur première ligne de code dans un EDI, contre 28 % dans un éditeur de texte et 11 % dans un éditeur basé sur un navigateur. Les utilisateurs d’EDI expliquent que ce type d’outil leur simplifie la tâche, les aide à se sentir moins isolés et à moins ressentir le syndrome de l’imposteur, leur permet de se sentir mieux équipés pour suivre l’évolution rapide des technologies sans se sentir dépassés.Alors qu’ils constituent un point d’entrée potentiel dans le secteur de la tech, les postes des domaines de l’assurance qualité et des tests restent moins recherchés que les autres. Il ressort aussi des résultats de l’enquête que ces types de postes sont en moyenne plus souvent occupés par des femmes que les autres, à l’instar des postes des domaines de la conception d’interfaces utilisateur (UI) et d’expériences utilisateur (UX) (16 %) et de business analyst (14 %).Les personnes qui choisissent d’étudier l’informatique se démarquent par leur passion pour ce domaine et leur intérêt pour la création, à l’instar des étudiants qui optent pour une voie artistique. Près de la moitié des apprenants en informatique (46 %) sont motivés par les challenges, l’automatisation des processus ou l’opportunité de faire de leur hobby un métier. L’envie de créer, qu’il s’agisse de jeux, de sites web ou de solutions innovantes, est plus importante que des motivations comme le salaire (41 %) ou la possibilité de travailler à distance (34 %).76 % des apprenants considèrent que l’apprentissage par la pratique, en travaillant sur des projets, constitue l’aspect le plus important d’un programme de formation, loin devant des éléments comme l’offre d’un parcours de formation structuré ou un programme proposant des objectifs de formation clairs.Les femmes accordent davantage d’importance que les hommes à la flexibilité des horaires, aux possibilités d’apprentissage à distance, à la disponibilité d’une assistance technique et à l’accessibilité des lieux de formation.Dormir suffisamment est considéré comme le deuxième facteur de productivité le plus important pour la plupart des apprenants, hormis pour les Allemands qui citent le fait d’écouter de la musique pendant qu’ils étudient. Les Nord et Sud-Américains apprécient la compagnie d’animaux pour se détendre, un facteur très peu cité par les apprenants du Nigeria, de la Chine, de la Corée du Sud et du Moyen-Orient.L’image stéréotypée de l’étudiant en informatique jeune, célibataire, âgé de moins de 30 ans et jonglant entre des soirées passées à coder et un emploi en ingénierie logicielle reste d’actualité, notamment en Inde et en Chine. Toutefois, un nombre croissant d’apprenants de 30 ans et plus, et provenant de secteurs différents allant de l’ingénierie à la finance, en passant par la santé et les arts créatifs, font bouger les lignes.Voici présentés certains des résultats les plus importants de l'enquête de JetBrains. Vous pouvez également consulter l'intégralité du rapport si vous voulez en savoir plus.