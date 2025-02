Intelligence artificielle : la nouvelle norme dans le développement logiciel

Changements de politique concernant l’IA : près de 80 % des entreprises autorisent les outils d’IA tiers ou n’émettent aucune restriction formelle à leur égard, ce qui témoigne d’une acceptation et d’une confiance grandissantes vis-à-vis de l’intégration de l’IA.





: près de 80 % des entreprises autorisent les outils d’IA tiers ou n’émettent aucune restriction formelle à leur égard, ce qui témoigne d’une acceptation et d’une confiance grandissantes vis-à-vis de l’intégration de l’IA. Logiciels améliorés par l’IA : 18 % des développeurs déclarent avoir déjà intégré des fonctionnalités d’IA dans leurs produits, ce qui atteste de sa présence régulière dans les applications que nous utilisons tous.

L’indice JetBrains des langages prometteurs

TypeScript, Rust et Python sont les leaders incontestés du classement, confirmant l’attrait des développeurs pour leur polyvalence et leur popularité dans de nombreux secteurs d’activités.





sont les leaders incontestés du classement, confirmant l’attrait des développeurs pour leur polyvalence et leur popularité dans de nombreux secteurs d’activités. Python domine dans l’IA et le ML : sa popularité de longue date dans les domaines qui se caractérisent par l’usage intensif de données se confirme.





: sa popularité de longue date dans les domaines qui se caractérisent par l’usage intensif de données se confirme. C++ pour l’IA : étonnamment, un nombre important de développeurs C++ déclarent être activement impliqués dans des projets d’IA et de ML, ce qui souligne la pertinence de ce langage pour les applications pour lesquelles la performance est un enjeu critique.

Expérience des développeurs, technologies émergentes et langages les plus rémunérateurs

L’essor du sujet de l’expérience des développeurs : du fait de ses liens étroits avec l’efficacité de la livraison des logiciels, l’expérience des développeurs est en train de devenir un sujet central dans le secteur du développement.





: du fait de ses liens étroits avec l’efficacité de la livraison des logiciels, l’expérience des développeurs est en train de devenir un sujet central dans le secteur du développement. La réalité virtuelle dans la programmation : 8 % des développeurs ont déjà codé en utilisant la VR et près de 50 % déclarent avoir envie d’essayer.





: 8 % des développeurs ont déjà codé en utilisant la VR et près de 50 % déclarent avoir envie d’essayer. Langages de programmation les mieux rémunérés : les développeurs travaillant avec Scala, Go, Kotlin et Rust arrivent en tête du classement des plus hauts revenus, suivis des développeurs C++, Shell, Java et Python.





: les développeurs travaillant avec Scala, Go, Kotlin et Rust arrivent en tête du classement des plus hauts revenus, suivis des développeurs C++, Shell, Java et Python. Le développement desktop prédomine : contrairement à ce que l’on pourrait croire, le développement desktop est toujours plus répandu que le développement mobile.

Aller plus loin dans l’exploration des résultats de l’enquête

Contribuer au rapport 2025

Cela fait déjà un mois que nous sommes entrés dans une nouvelle année. Il est alors important de prendre un moment pour une rétrospective des éléments clés qui ont constitué l’écosystème des développeurs en 2024, d'après les résultats de l'enquête annuelle de JetBrains.Fondé sur l’analyse des réponses de plus de 23 000 développeurs dans le monde, le rapport annuel sur l’État de l’Écosystème des Développeurs de JetBrains met en évidence les tendances les plus significatives du monde du développement logiciel. La place de l’IA dans le développement logiciel est en forte croissance, avec quatre entreprises sur cinq ayant adopté des outils d’IA tiers pour leurs workflows de développement et 18 % des développeurs ayant intégré des capacités d’IA dans leurs produits. Selon le nouvel Indice JetBrains des langages prometteurs, l’utilisation de TypeScript, de Rust et de Python est en augmentation, Python dominant les domaines de l’IA et du ML, mais de nombreux autres langages ont toujours le vent en poupe.Nous vous invitons à lire ce que suit pour en apprendre plus sur ces résultats et découvrir les autres conclusions majeures de l'enquête de JetBrains sur les sujets de l’expérience des développeurs, des technologies émergentes et bien plus.L’IA continue d'être un sujet de discussion prédominant dans le domaine des technologies, et à juste titre. Les résultats de l'enquête de JetBrains montrent à quel point elle s’est répandue dans le workflow des développeurs :JetBrains a introduit pour la première fois dans son enquête l’Indice JetBrains des langages prometteurs, qui classe les langages en fonction de leur croissance, de leur stabilité et des intentions d’adoption des développeurs. Trois langages se démarquent :Dans sa dernière enquête, l'éditeur de logiciels pour développeurs a aussi exploré des sujets de plus en plus populaires au sein de la communauté, tels que l’expérience développeur (DX) et les technologies comme la réalité virtuelle (VR) :Au cours des huit dernières années, le rapport sur l’écosystème des développeurs de JetBrains a offert une perspective unique sur l’évolution du secteur des technologies et a contribué à aider les développeurs et les organisations à mieux appréhender ses complexités. Lors de la dernière enquête, l'éditeur de logiciels pour développeurs a élargi son champ de recherches pour y inclure les tendances émergentes telles que l’intégration de l’IA, l’expérience développeur et des analyses sur les salaires. Cela a permis de fournir un aperçu encore plus complet de l’état du monde du développement logiciel en 2024.Prêt∙e à découvrir le rapport complet ? Vous pouvez consulter les résultats détaillés et télécharger les données anonymisées de l’enquête pour en apprendre davantage et obtenir des informations clés pour vos futures stratégies.Si vous souhaitez contribuer à la prochaine Enquête sur l’État de l’Écosystème des Développeurs, vous êtes invités à rejoindre la JetBrains Tech Insights Lab . En vous inscrivant, vous aurez l’opportunité de participer à des enquêtes, à des entretiens et à des études sur l’expérience utilisateur, qui aident non seulement à améliorer les produits JetBrains, mais aussi à collecter des informations utiles à la communauté des développeurs. Vous pourrez en outre participer à des tirages au sort pour gagner des prix.