Un fournisseur de confiance

Envoyé par Mikhail Vink, Directeur Business Development Envoyé par Nous sommes honorés d’être reconnus en tant que Choix des Clients dans la catégorie EDI pour la deuxième année consécutive. Nous pensons que cette reconnaissance atteste de notre engagement continu à investir dans des EDI qui offrent une expérience de développement exceptionnelle. Les produits de JetBrains sont utilisés par plus de 300 000 entreprises dans le monde, parmi lesquelles 90 % des entreprises figurant au classement Fortune Global Top 100, et notre ambition reste de créer les meilleurs outils pour toutes les étapes du cycle de développement logiciel.

En quoi JetBrains se démarque-t-il ?

« IntelliJ IDEA fournit une saisie semi-automatique du code intelligente, une analyse statique approfondie et des capacités de refactorisation avancées. Il a aidé l’équipe à accélérer la saisie et la révision du code. Nous avons constaté une diminution des rollbacks et une augmentation de 20 % des fusions de code. »





« PyCharm a joué un rôle crucial dans la transformation de mon workflow de développement Python. Grâce à son interface intuitive et à la puissance de ses outils d’analyse du code, j’ai considérablement augmenté ma productivité.





WebStorm : « L’EDI ultime pour un développeur frontend, avec des fonctionnalités de pointe. »

JetBrains vient d’être reconnu comme Choix des Clients dans la catégorie Environnements de Développement Intégrés du rapport Gartner® Peer Insights™ Voice of the Customer 2024. C'est une distinction que l'éditeur de logiciels pour développeurs a le plaisir de recevoir pour la deuxième année consécutive.Le contenu de Gartner® Peer Insights™ repose sur les avis et les retours d’expériences d’utilisateurs finaux individuels des outils des fournisseurs répertoriés sur la plateforme. Il ne doit pas être interprété comme un état de fait et ne représente pas non plus les opinions de Gartner® ou de ses sociétés affiliées. Cela dit, il reste un bon outil pour évaluer les différents fournisseurs selon des critères variés.JetBrains estime que ce sont sa démarche d’innovation constante et son approche centrée sur les développeurs qui lui ont valu cette reconnaissance. Avec ses EDI phares, notamment IntelliJ IDEA, PyCharm, PhpStorm, Rider et WebStorm, l'entreprise donne aux développeurs les moyens d’écrire du code de meilleure qualité et les aide à être plus productifs.Les EDI de JetBrains sont reconnus pour leurs fonctionnalités de pointe, leurs interfaces intuitives et leur capacité à améliorer la productivité des développeurs. Voici ce que leurs utilisateurs en disent :Ces évaluations témoignent de l’engagement de JetBrains à offrir une expérience de développement exceptionnelle quel que soit le langage et l’écosystème de programmation. Vous pouvez découvrir tous les avis sur JetBrains sur la page dédiée du Gartner Peer Insights. Vous pouvez également consulter le rapport Gartner® Peer Insights™ Voice of the Customer 2024 complet.