Utilisation de Python par année

Traitement des données : pandas reste le premier choix, mais Polars gagne du terrain



Outils d'exploration et de traitement des données



Une table interactive dans PyCharm Pro fournit des outils permettant d’inspecter les DataFrames pandas et Polars

Visualisation des données : HoloViz Panel va-t-il bientôt supplanter Plotly Dash et Streamlit ?



Bibliothèques pour créer des tableaux de bord

Modèles de ML : la prédominance de scikit-learn se confirme, tandis que PyTorch est le plus populaire pour le deep learning



Frameworks pour l'entraînement des modèles de ML et la prédiction



Vous pouvez inspecter les tenseurs PyTorch dans PyCharm Pro tout comme vous le faites pour les tableaux NumPy

MLOps : le futur des projets de science des données



Outils pour le versioning des données



Outils de suivi des expérimentations



Comment développez-vous pour le cloud ?



Installation et mise à niveau de Python - Résultats de l’enquête 2023





Installation et mise à niveau de Python - Résultats de l’enquête 2022

Big data : quelle quantité de données est suffisante ?



Solutions de big data



Outils big data

Communautés : les événements mettent de plus en plus en avant la science des données

Pour conclure

Science des données avec PyCharm

L’IA générative et les grands modèles de langage (LLM) ont fait la une des sujets de discussion en 2024, mais ont-ils eu un véritable impact sur les tendances en matière de science des données et de machine learning ? Quelles sont les nouvelles tendances de la science des données qui valent la peine d’être suivies ? Tous les ans, JetBrains et la Python Software Foundation mènent une enquête auprès des développeurs Python afin de collecter des informations qui aident à répondre à ces questions.Les résultats de la dernière édition de cette enquête, issus de réponses obtenues entre novembre 2023 et février 2024, incluaient une nouvelle section dédiée à la science des données, ce qui a permis d’obtenir une meilleure vue d’ensemble des tendances dans ce domaine, et notamment de constater que le taux d’utilisation de Python restait globalement élevé.Alors que 48 % des développeurs Python travaillent sur l’exploration et le traitement des données, le pourcentage des répondants l’utilisant pour l’analyse de données a baissé, passant de 51 % en 2022 à 44 % en 2023. L’utilisation de Python pour le machine learning est quant à elle passée de 36 % en 2022 à 34 % en 2023. Dans le même temps, 27 % des répondants ont déclaré utiliser Python pour l’ingénierie des données, tandis que 8 % l’utilisent pour le MLOps, deux catégories qui ont fait leur apparition dans l’édition 2023 de l’enquête.Nous examinons ici plus en détail les tendances révélées par l’enquête afin de les contextualiser et de mieux les interpréter. Ce qui vous permettra d'en savoir plus sur les derniers développements dans les domaines de la science des données et du machine learning et bien vous préparer à 2025.Le traitement des données est un aspect essentiel de la science des données. pandas est un projet qui a déjà 15 ans, mais il demeure l’outil de traitement des données le plus prisé : 77 % des répondants qui travaillent sur l’exploration et le traitement des données déclarent l’utiliser. En tant que projet mature, son API est stable et de nombreux exemples de code peuvent être trouvés sur Internet, il n’est donc pas surprenant qu’il soit le premier choix. Sponsorisé par NumFOCUS, le projet pandas a démontré qu’il était durable et son modèle de gouvernance a gagné la confiance des utilisateurs. C’est un excellent choix pour les débutants qui ne maîtrisent pas encore le traitement des données, car il s’agit d’un projet stable qui n’est pas sujet à des changements rapides.De son côté, Polars, qui se présente comme le DataFrames du futur, a été au centre de l’attention ces deux dernières années grâce à ses atouts en termes de vitesse et de traitement parallèle. En 2023, une entreprise dirigée par le créateur de Polars, Ritchie Vink, a été créée afin d’accompagner la progression de ce projet et de permettre à Polars de conserver un rythme de développement rapide. La version 1.0 de Polars a été publiée en juillet 2024. Par la suite, Polars a étendu sa compatibilité avec d’autres outils de science des données populaires, comme Hugging Face et NVIDIA RAPIDS. Il fournit également un backend léger pour générer des graphiques, tout comme pandas.Il peut donc être intéressant pour les professionnels de la science des données de passer à Polars. En gagnant en maturité, il pourrait devenir un outil essentiel dans le workflow de science des données et être utilisé pour traiter davantage de données plus rapidement. Dans l’enquête de 2023, seulement 10 % des répondants disaient utiliser Polars comme outil de traitement des données, mais il est probable que le nombre de ses utilisateurs augmente à l’avenir.Que vous soyez un professionnel confirmé ou que vous commenciez à travailler sur vos premiers jeux de données, il est important de disposer d’un outil efficace, qui rende votre travail à la fois plus productif et agréable. Rappelons qu'avec PyCharm, vous pouvez inspecter vos données sous forme de tables interactives, que vous pouvez faire défiler, trier, filtrer, convertir en graphiques ou utiliser pour générer des cartes thermiques. De plus, il vous permet d’obtenir des résultats d’analyse pour chaque colonne et de bénéficier de l’assistance par IA pour expliquer les DataFrames ou créer des visualisations. Cette fonctionnalité de PyCharm est disponible non seulement pour les dataframes pandas et Polars, mais aussi pour les jeux de données Hugging Face, NumPy, PyTorch et TensorFlow.La popularité de Polars a mené à la création d’un nouveau projet appelé Narwhals. Indépendant de pandas et Polars, Narwhals vise à unifier les API de ces deux outils (et de nombreux autres). Comme il s’agit d’un projet assez récent (débuté en février 2024), il n’apparaît pas encore sur la liste des outils de traitement des données les plus populaires, mais JetBrains pense qu’il devrait y figurer dans quelques années.Un taux de 16 % des répondants disent utiliser Spark, contre 7% pour Dask. Ces deux outils ont en commun de permettre de traiter de gros volumes de données grâce à leurs processus de traitement parallèle. Leur mise en place requiert des capacités d’ingénierie un peu plus avancées, mais dans la mesure où la quantité de données dont dépendent les projets dépasse de plus en plus ce qu’un programme Python traditionnel peut gérer, leur taux d’utilisation sera certainement amené à augmenter.L’un des principaux rôles des data scientists est de créer des rapports et d’expliquer leurs découvertes et conclusions au regard des enjeux et des problématiques stratégiques de l’entreprise. Plusieurs outils de visualisation de tableaux de bord interactifs ont été développés pour travailler avec Python. D’après les résultats de l'enquête de JetBrains et la Python Software Foundation, le plus populaire d’entre eux est Plotly Dash.Au sein de la communauté de la science des données, Plotly était initialement connu surtout pour ggplot2, une bibliothèque de visualisation très populaire parmi les utilisateurs du langage R. Mais Plotly a pris en compte la croissance de l’utilisation de Python pour la science des données et fournit aussi une bibliothèque Python, qui offre une expérience similaire à celle de ggplot2 en Python. Ces dernières années, opter pour Dash, le framework Python développé par Plotly pour créer des applications web réactives, est devenu une évidence pour les utilisateurs de Plotly ayant besoin de créer un tableau de bord interactif. Cependant, l’API de Dash requiert une connaissance de base des éléments utilisés dans le code HTML pour la conception de la mise en page d’une application. Pour les personnes ayant peu ou pas d’expérience du frontend, cela peut constituer un obstacle à une utilisation efficace de Dash.Streamlit, qui est maintenant associé à Snowflake, arrive second dans la catégorie des outils de création de tableaux de bord. Cet outil est plus récent que Plotly, mais il monte en puissance depuis quelques années, car il est facile à utiliser et inclut un outil de ligne de commande. Bien que Streamlit ne soit pas aussi personnalisable que Plotly, ses présentations de tableaux de bord sont assez faciles à créer et il prend en charge les applications multipages, ce qui permet de concevoir des applications plus complexes.Mais de nouveaux outils émergents pourraient bientôt égaler, voire surpasser, ces applications en termes de popularité. L’un d’entre eux est HoloViz Panel, l’une des bibliothèques de l’écosystème HoloViz, qui est sponsorisée par NumFocus et gagne du terrain au sein de la communauté PyData. Panel permet de générer des rapports au format HTML et fonctionne également très bien avec les notebooks Jupyter. Elle fournit des modèles pour aider les nouveaux utilisateurs à bien démarrer, ainsi que de nombreuses options de personnalisation pour les utilisateurs expérimentés qui souhaitent affiner leurs tableaux de bord.L’IA générative et les LLM ayant beaucoup fait parler d’eux au cours des dernières années, on pourrait s’attendre à ce que les frameworks et les bibliothèques de deep learning aient complètement pris le dessus, mais cela n’est pas tout à fait le cas. Il reste encore beaucoup d’informations qui peuvent être extraites des données au moyen des méthodes statistiques traditionnelles offertes par scikit-learn, une bibliothèque de machine learning reconnue et principalement gérée par des chercheurs. Sponsorisée par NumFocus depuis 2020, elle demeure la bibliothèque la plus importante pour le machine learning et la science des données. SciPy, une autre bibliothèque Python offrant la prise en charge des calculs scientifiques, figure aussi parmi des bibliothèques les plus utilisées pour la science des données.Pour autant, on ne peut pas ignorer l’impact du deep learning et l’augmentation de l’utilisation des frameworks de deep learning. PyTorch, une bibliothèque de machine learning créée par Meta, est désormais sous la gouvernance de la Linux Foundation. Sur la base de ce changement, on peut s’attendre à ce que PyTorch reste une bibliothèque majeure de l’écosystème open source et que sa communauté maintiendra un niveau actif d’implication. C’est le framework de deep learning le plus utilisé et il est particulièrement apprécié par les utilisateurs de Python, notamment par ceux qui sont familiers avec NumPy, car les « tenseurs », qui sont les structures de données de base de PyTorch, sont très similaires aux tableaux NumPy.Contrairement à TensorFlow, qui utilise un graphe de calcul statique, PyTorch utilise un graphe dynamique, ce qui facilite grandement le profilage en Python. De plus, PyTorch fournit une API de profilage, ce qui en fait un excellent choix pour la recherche et l’expérimentation. Toutefois, si votre projet de deep learning requiert un déploiement évolutif et doit prendre en charge plusieurs langages de programmation, il peut être préférable d’opter pour TensorFlow, qui est compatible avec de nombreux langages, parmi lesquels C++, JavaScript, Python, C#, Ruby et Swift. Keras est un outil qui rend TensorFlow plus accessible, et qui est aussi populaire pour les frameworks de deep learning.Hugging Face Transformers est un autre framework incontournable pour le deep learning. Hugging Face est un hub qui fournit de nombreux modèles de deep learning très avancés et pré-entraînés, qui sont très appréciés par les communautés de la science des données et du machine learning, et que vous pouvez télécharger et entraîner davantage vous-même. Transformers est une bibliothèque maintenue par Hugging Face et sa communauté, pour un machine learning de pointe avec PyTorch, TensorFlow et JAX. Avec la popularité des LLM, Hugging Face Transformers devrait prochainement attirer encore plus d’utilisateurs.Rappelons que PyCharm permet d’identifier et de gérer les modèles Hugging Face dans une fenêtre d’outils dédiée. Il vous aide également à choisir le bon modèle pour votre cas d’utilisation à partir d’un grand nombre de modèles Hugging Face, directement dans l’EDI.Scikit-LLM est une bibliothèque récente dont le principal intérêt est de permettre d’exploiter des modèles d’Open AI comme ChatGPT et de les intégrer avec scikit-learn. Vous pouvez notamment effectuer une analyse de texte à l’aide des modèles de scikit-learn et bénéficier de la puissance de modèles de LLM modernes.Le MLOps (opérations de machine learning) constitue un aspect essentiel mais souvent négligé des projets de science des données. Dans le workflow des projets de science des données, les data scientists doivent gérer les données, re-entraîner le modèle et contrôler les versions pour toutes les données et les modèles utilisés. Parfois, lorsqu’une application de machine learning est déployée en production, il est aussi nécessaire d’observer et de surveiller ses performances et son utilisation.Des outils de MLOps conçus pour les projets de science des données ont fait leur apparition au cours des dernières années. L’un des principaux problèmes pour les data scientists et les ingénieurs de données est le versioning des données, un élément crucial lorsque votre pipeline reçoit constamment des données.Les data scientists et les ingénieurs des données doivent également pouvoir suivre leurs expérimentations. Étant donné que le modèle de machine learning sera ré-entraîné avec de nouvelles données et que les hyperparamètres seront affinés, il est important de pouvoir garder une trace du modèle d’entraînement et des résultats des expérimentations.Actuellement, l’outil le plus populaire pour cela est TensorBoard. Toutefois, cela pourrait changer bientôt. TensorBoard.dev ayant été déprécié, les utilisateurs doivent donc maintenant déployer leurs propres installations TensorBoard localement ou partager les résultats en utilisant l’intégration de TensorBoard avec Google Colab. Par conséquent, l’utilisation de TensorBoard risque de diminuer au profit d’autres outils tels que MLflow et PyTorch.La mise en production de l’environnement de développement est une autre étape de MLOps nécessaire au bon déroulement des projets de données. L’utilisation de conteneurs Docker, une pratique courante de développement chez les ingénieurs logiciels, semble avoir également été adoptée par la communauté des data scientists. Elle permet d’assurer que les environnements de développement et de production restent cohérents, ce qui est important pour les projets de science des données impliquant des modèles de machine learning qui doivent être déployés en tant qu’applications. Nous pouvons voir que Docker est plébiscité par les utilisateurs de Python qui ont besoin de déployer des services sur le cloud.Les conteneurs Docker devancent légèrement Anaconda dans la catégorie « Installation et mise à niveau de Python ».L’une des principales idées reçues concernant le big data est que nous aurons besoin de plus de données pour entraîner des modèles plus performants et complexes afin d’améliorer les prédictions. Pourtant, cela n’est pas le cas. Les modèles pouvant être surajustés, plus ne veut pas forcément dire mieux en matière de machine learning. Différents outils et approches peuvent être requis en fonction du cas d’utilisation, du modèle et de la quantité de données traitées simultanément.Le défi lié à la gestion de grandes quantités de données en Python provient du fait que la plupart des bibliothèques Python reposent sur le stockage des données en mémoire. On pourrait déployer des ressources de cloud computing avec de grandes quantités de mémoire, mais même cette approche a ses limites et peut parfois se révéler lente et coûteuse.Pour traiter de grandes quantités de données difficiles à stocker en mémoire, une solution commune consiste à utiliser des ressources informatiques distribuées. Les tâches et les données sont réparties dans un cluster pour être exécutées et traitées en parallèle. Cette approche rend les opérations de science des données et de machine learning évolutives, et le moteur le plus utilisé pour cela est Apache Spark. Spark peut être utilisé avec la bibliothèque d’API Python PySpark.Concernant Spark 2.0, il est recommandé aux utilisateurs de l’API RDD de Spark de passer à Spark SQL, qui offre de meilleures performances. Spark SQL facilite également le traitement des données pour les data scientists, car il permet d’exécuter des requêtes SQL. PySpark devrait rester le choix le plus populaire en 2024.Databricks est un autre outil populaire pour la gestion des données dans les clusters. Si vous utilisez Databricks pour travailler sur vos données dans des clusters, vous profiter de l’intégration puissante de Databricks et PyCharm qui permet d’écrire du code pour vos pipelines et vos tâches dans PyCharm, puis de le déployer, de le tester et de l’exécuter en temps réel sur votre cluster Databricks sans configuration supplémentaire.La plupart des personnes qui commencent à utiliser Python le font pour des activités de science des données et de plus en plus de bibliothèques Python sont donc consacrées aux cas d’utilisation dans ce domaine. Par ailleurs, les événements Python comme PyCon et EuroPython commencent à proposer davantage de présentations, d’échanges et d’ateliers dédiés à la science des données, et les événements portant spécifiquement sur ce domaine tels que PyData et SciPy sont toujours autant appréciés.De plus en plus de nouveaux outils open source sont disponibles en réponse au dynamisme croissant de la science des données et du machine learning et à la popularité de l’IA et des LLM. L’univers de la science des données continue à évoluer rapidement, alors on peut s'attendre à voir des changements dans la prochaine enquête.La science des données moderne requiert des compétences pour une large gamme de tâches, parmi lesquelles le traitement des données et la visualisation, le code, le déploiement de modèles et la gestion de grands jeux de données. En tant qu’environnement de développement intégré (EDI), PyCharm vous aide à développer ces compétences. Il fournit une assistance intelligente au codage, un débogage de haut niveau, le contrôle de version, la gestion intégrée des bases de données et une intégration fluide avec Docker. Pour la science des données, PyCharm prend en charge les notebooks Jupyter, ainsi que les bibliothèques scientifiques et de machine learning clés, et il s’intègre avec des outils tels que la bibliothèque de modèles Hugging Face, Anaconda et Databricks.JetBrains vous donc à tester PyCharm pour vos projets de science des données et profiter de ses dernières améliorations, telles que l’inspection des DataFrames pandas et Polars, l’inspection des tenseurs PyTorch couche par couche pour l’exploration des données et la création de modèles de deep learning.