params

partial

field

Principales mises à jour

Prise en charge des modèles de projets du nouveau SDK.

La possibilité de créer, d'exécuter et de déboguer des projets ciblant le nouveau SDK.

Support des dernières fonctionnalités de C# 13, telles que les collections params , les propriétés partial , le mot-clé field , et bien d'autres.

Expérience utilisateur

Prise en charge de C#

Nouvelles collections params : le mot-clé params a été étendu pour fonctionner avec différents types de collections, ce qui permet d'améliorer l'efficacité des signatures de méthodes sans allocations supplémentaires.





: le mot-clé a été étendu pour fonctionner avec différents types de collections, ce qui permet d'améliorer l'efficacité des signatures de méthodes sans allocations supplémentaires. Propriétés partial : la prise en charge des propriétés partielles a été ajoutée, permettant de répartir les implémentations des accesseurs de propriétés sur plusieurs fichiers. Cela augmente la flexibilité et améliore l’organisation de votre base de code.





: la prise en charge des propriétés partielles a été ajoutée, permettant de répartir les implémentations des accesseurs de propriétés sur plusieurs fichiers. Cela augmente la flexibilité et améliore l’organisation de votre base de code. Nouveau type lock : le nouveau type System.Threading.Lock a été introduit pour une synchronisation des threads plus efficace. Il améliore les performances par rapport à l'instruction lock traditionnelle.





: le nouveau type a été introduit pour une synchronisation des threads plus efficace. Il améliore les performances par rapport à l'instruction traditionnelle. Priorité de résolution de surcharge : un nouvel attribut vous offre un meilleur contrôle de la résolution de surcharge des méthodes et permet aux développeurs de prioriser quelle surcharge est appelée dans des scénarios complexes.





Mot-clé field : la prise en charge du mot-clé field (fonctionnalité en préversion) a été ajoutée. Cela donne un accès direct au champ de stockage des propriétés automatiques et simplifie la logique des propriétés.

Styles et nettoyage de code

Une nouvelle option pour contrôler le retour à la ligne autour d'un opérateur égal = .

. Une nouvelle option Indent 'break' from 'case' .

. Une nouvelle option Treat 'case' statements with 'break' as simple.

Les fonctions locales sont désormais proposées avec deux options : Local functions with ‘async’ et Task-returning local functions (not ‘async’) .

et . Les méthodes ont reçu une nouvelle option Task-returning method (not ‘async’) pour prendre en charge les méthodes dont le nom comporte un suffixe async qui ne sont pas marquées d'un modificateur async , mais renvoient un type Task . C’est intéressant lorsque vous déclarez une méthode dans une interface où vous n'êtes pas autorisé à utiliser un modificateur async , mais qui renverra un type Task dans l'implémentation.

Commentaires sur le code

Prise en charge de F#

Contrôle de version

.gitignore

Développement à distance

Développement de jeux

GameObject

Développement web

node_modules

textDocument/documentColor

Travailler avec des bases de données

ORDER BY

AI Assistant

Décompilateur

Les informations sur l'assembly et le module, comme le nom, les attributs personnalisés, etc.

Les assemblies et modules référencés.

Les types transférés.

Une liste des fichiers et des ressources.

<AssemblyName>.cs

Rider 2024.3 offre une prise en charge de .NET 9, incluant des améliorations de C# 13 telles que les collections, les propriétéset le mot-clé(en préversion). Le concepteur Windows Forms est désormais disponible pour les projets .NET 6+, avec une fonctionnalité avancée de débogage permettant de geler et de dégeler des threads individuels. Les développeurs de jeux seront ravis de découvrir le débogage de console pour Unreal Engine, le débogage IL2CPP pour Unity, et un meilleur support pour Godot. Cette version propose également des fonctionnalités étendues pour l'Assistant IA, incluant des suggestions d'IA directement dans l'éditeur et des modèles de chat personnalisables. On note également dans cette version de Rider des améliorations pour le nettoyage de code, les conventions de nommage et le développement à distance.La dernière version de Rider apporte les éléments suivants :Le concepteur Windows Forms prend désormais en charge les projets ciblant .NET 6.0 et ses versions ultérieures, ce qui vous permet de créer, d'afficher et de modifier l'interface utilisateur de vos applications Windows Forms. Cette expérience apporte presque les mêmes fonctionnalités que le concepteur Windows Forms classique pour .NET Framework.Notez que la plupart des contrôles DevExpress sont compatibles, tandis que la prise en charge des contrôles Telerik et Infragistics reste limitée et que les applications Windows Forms VB.NET ne sont pas prises en charge.Rider 2024.3 introduit la possibilité de geler et de dégeler des threads individuels pendant le débogage pour un contrôle plus précis sur les applications multithread. La fonctionnalité vous permet de cliquer avec le bouton droit sur un thread et de sélectionner Freeze pour suspendre son exécution sans affecter le reste de l'application. Lorsque vous êtes prêt, vous pouvez à nouveau cliquer droit et sélectionner Unfreeze pour reprendre l'exécution du thread. Cette fonctionnalité n'est disponible que pour les projets ciblant .NET et .NET Framework.Rider 2024.3 atteint une étape majeure en introduisant la prise en charge de l’exécution et du débogage du C++ sur toutes les principales consoles. Cela inclut les jeux développés avec des moteurs personnalisés ainsi qu'Unreal Engine. Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur demande et nécessite d’être inscrit au programme officiel de développement de la console concernée.Pour cette version, JetBrains a passé en revue la quasi-totalité des messages d'erreur, d'avertissement et d'information pour C# et mis le texte en couleur dès que possible. Environ 600 messages ont été mis à jour avec des infobulles qui offrent une expérience de lecture plus intuitive : les éléments de code inclus sont mis en évidence dans la palette de couleurs familière de l'éditeur.Le widget Run mis à jour vous permet de lancer plusieurs configurations simultanément en appuyant sur Ctrl tout en cliquant sur l'icône Debug dans la fenêtre contextuelle. De plus, le widget affiche des contrôles pour toutes les configurations en cours d’exécution, ce qui vous donne un aperçu clair de leur état et simplifie la gestion.JetBrains a augmenté la limite par défaut pour le nombre d'onglets ouverts dans l'éditeur, qui est maintenant de 30. Vous pouvez ainsi garder davantage d'onglets ouverts avant que l'EDI ne commence à fermer ceux qui sont restés inutilisés le plus longtemps. Vous pouvez contrôler ce paramètre dansJetBrains a mis à jour l'interface utilisateur du nouveau terminal avec un design plus compact, qui réduit les marges afin de maximiser l'espace dont vous disposez sur l'écran. Vous bénéficiez ainsi d'une meilleure visibilité lorsque vous travaillez avec des commandes, tout en conservant une lisibilité optimale.Avec sa dernière version, Rider introduit la prise en charge des dernières fonctionnalités apportées par C# 13, à savoir :Dans Rider 2024.3, le nettoyage du code a été repensé pour des performances plus robustes. Il exploite désormais le même moteur que les correctifs rapides de portée, pour assurer une résolution approfondie des problèmes et améliorer la précision de l'analyseur. Un prétraitement parallèle a également été ajouté pour optimiser le traitement des fichiers. Vous pouvez désormais sélectionner le profil de nettoyage de code par fichier ou ignorer le nettoyage sur des fichiers spécifiques.De nouvelles options de mise en forme vous offrent encore plus de flexibilité :JetBrains a ajouté quelques nouvelles options pour ajuster les règles de nommage.Rider 2024.3 prend désormais en charge les commentaires TODO multiligne, permettant de traiter le texte en retrait sur les lignes suivantes comme faisant partie du même élément TODO. Cette amélioration facilite le regroupement des notes et des tâches associées dans votre base de code. Vous pouvez désormais ajouter du contexte à vos TODO sur plusieurs lignes, pour gagner en lisibilité et en organisation.JetBrains a mis à jour le service du compilateur F# pour inclure toutes les nouvelles fonctionnalités du langage ainsi que les améliorations des outils de l'éditeur.Le support de F# inclut désormais des indices de types inférés pour les modèles et les membres. Avec la nouvelle implémentation, il est facile de visualiser les types des valeurs locales.La complétion de code peut maintenant importer des fonctions, des valeurs, des cas d’union et des modèles actifs. Un nouveau correctif rapide permet de mettre à jour facilement le code collé. Vous pouvez convertir une expression de fonction en paramètre et la faire correspondre grâce à une nouvelle action contextuelle.Les performances lors de l'analyse des projets C# référencés ont été considérablement améliorées. Divers faux positifs ont été corrigés.L'écran Welcome affiche désormais le nom de la branche pour vous aider à rester organisé lorsque vous gérez plusieurs versions de projet et vous permettre de basculer facilement entre les répertoires de travail.Vous pouvez désormais gérer les vérifications en arrière-plan pendant le processus de commit grâce à la nouvelle optionsous. Ce paramètre vous permet de décider si les tests et les inspections doivent être exécutés après l'envoi d'un commit. Si vous souhaitez que ces vérifications soient effectuées avant le commit, il vous suffit de le désactiver.La fonctionnalitéa été améliorée avec une nouvelle portée de recherche,. Cette option exclut de vos résultats de recherche tous les fichiers ignorés dans les fichiers, pour vous aider à vous focaliser uniquement sur le code pertinent lors de vos recherches dans votre projet.Après un dernier cycle de perfectionnements durant la Beta – avec une attention particulière à la stabilité de la saisie – la fonctionnalité de développement à distance de Rider est désormais pleinement équipée pour gérer tous les flux de travail de développement essentiels sur lesquels vous comptez.De l'édition de code au débogage, en passant par le contrôle de version, tout fonctionne désormais presque aussi parfaitement que sur une instance locale, offrant une expérience fluide et puissante dans des environnements distants.Cette version introduit le débogage automatique des processus enfants sous Windows. Tous les processus créés pendant une session de débogage rejoindront automatiquement la session, et les points d'arrêt dans le processus enfant seront pris en compte.Il est également possible de configurer des règles pour décider quels processus enfants doivent être débogués et lesquels doivent être ignorés.En plus de l’annonce concernant le support de Rider pour le débogage sur consoles, cette version introduit également le support du langage de programmation Verse, de nouvelles fonctionnalités d’analyse de code et l’intégration avec Live++ pour le rechargement à chaud des applications C++.Rider 2024.3 améliore votre expérience de débogage avec les builds IL2CPP, en offrant les mêmes fonctionnalités que celles disponibles avec Mono. Cela signifie que vous verrez les nœudsetdans le débogueur, ainsi que lesetpour les instances. Cette version corrige également des problèmes liés à la fenêtre, à la vueet aux builds IL2CPP.Les fichiers sources s'ouvriront désormais directement dans Rider lorsque vous double-cliquez sur un élément dans une pile d'appels du profileur Unity. De plus, Rider filtre mieux le contenu inutile lors de la recherche de fichiers dans votre projet.Cette version corrige un bug majeur concernant la prise en charge de la compilation à chaud en C# avec Godot. Désormais, Rider appliquera toutes les modifications effectuées dans votre code C# directement à votre application, même lorsque le jeu est encore en cours d'exécution.Rider est également prêt pour les améliorations du débogage GDScript prévues dans Godot 4.4, qui offriront une vue beaucoup plus riche des propriétés des objets par rapport à celle disponible dans les versions précédentes de Godot.Rider exclut désormais les résultatspar défaut lors de l'utilisation dedans les répertoires du projet, ce qui réduit l'encombrement dû aux fichiers non pertinents. Vous pouvez restaurer le comportement précédent en activant l'optiondansJetBrains a amélioré les conseils dans l'éditeur pour les composants Vue, Svelte et Astro. L'actionrecherche désormais les utilisations dans les importations et dans les modèles de balisage. JetBrains a également ajouté un filtrepour exclure les utilisations de composants lors de la recherche de références de fichiers standard. La refactorisation Rename est maintenant dotée d'une option qui permet d'inclure les utilisations lors du renommage d'un fichier de composant.L'aperçu des couleurs pour les classes CSS Tailwind s'affiche désormais inline dans l'éditeur, ce qui facilite la distinction des couleurs. JetBrains a ajouté la prise en charge de la méthodedu Language Server Protocol (LSP), de sorte que tous les plugins basés sur LSP offrent désormais automatiquement cette fonctionnalité.JetBrains a amélioré l'expérience de travail avec l'AI Assistant dans l'éditeur. Désormais, lorsque vous demandez à l'AI Assistant de faire quelque chose avec un morceau de code, l'éditeur affiche un diff contenant le code d'origine et le code généré. Les suggestions de l'AI Assistant sont mis en évidence avec couleur différente et signalées par le bouton Revert dans la gouttière.Vous pouvez également modifier vous-même la requête obtenue directement dans le diff. Vos modifications sont mises en évidence de la même façon. Par exemple, vous pouvez demander à l'AI Assistant d'extraire davantage de données avec une requête, puis ajouter une clausepour le résultat généré.JetBrains a implémenté des actions pratiques pour le traitement des erreurs d'exécution des requêtes SQL avec l'AI Assistant. Dorénavant, pour chaque message d'erreur, DataGrip affichera deux actions dans la partie droite du message :etouvre le chat par IA, envoie automatiquement un prompt et vous l'explication de l'erreur fournie par l'AI Assistant.génère un correctif pour l'erreur d'exécution de la requête dans l'éditeur.Rider 2024.3 inaugure les prompts d'IA inline, qui offrent un moyen fluide d'interagir avec l'AI Assistant directement dans l'éditeur. Vous pouvez saisir des requêtes en langage naturel, que l'AI Assistant interprète et convertit instantanément en modifications du code, signalées en violet dans la gouttière pour en faciliter le suivi. Les prompts d'IA inline prennent en compte le contexte et incluent automatiquement les fichiers et symboles associés pour une génération de code plus précise.Dans cette mise à jour, JetBrains a amélioré la transparence et l’intuitivité de la gestion du contexte pris en compte par l’AI Assistant dans ses suggestions. Une interface utilisateur remaniée vous permet d'afficher et de gérer chaque élément inclus en tant que contexte, pour une visibilité et un contrôle complets. Le fichier ouvert et tout le code sélectionné qu'il contient sont désormais automatiquement ajoutés au contexte, et vous pouvez facilement ajouter ou supprimer des fichiers selon vos besoins, en personnalisant le contexte pour l'adapter à votre workflow. Vous pouvez en outre joindre des instructions à l'échelle du projet afin que vos instructions concernant les réponses de l'AI Assistant soient respectées dans toute votre base de code.Vous pouvez à présent sélectionner votre modèle de chat d’IA préféré, qu'il s'agisse de Google Gemini, d'OpenAI ou de modèles locaux sur votre ordinateur. Cette sélection étendue vous permet de personnaliser les réponses du chat par IA en fonction de votre workflow et de bénéficier d'une expérience plus flexible et adaptée.La fenêtre de l'outilaffiche désormais le code IL pour le manifeste d'assembly, y compris :Ce code IL est affiché lorsque le curseur dans l'éditeur de texte se trouve sur un attribut d'assembly ou de module, ou quelque part dans un fichierpour des assemblies externes.Lorsque vous travaillez avec des classes qui déclarent un constructeur primaire, le décompilateur affiche à présent le constructeur et ses paramètres correctement, et vous offre une vue complète sur la façon dont les objets sont instanciés directement à partir du code décompilé.