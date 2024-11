Nouvelles fonctionnalités spécifiques à Rust

JetBrains annonce la sortie de RustRover 2024.3, une mise à jour majeure de son EDI autonome pour les développeurs Rust. Cette version introduit de nouvelles fonctionnalités pour le langage Rust, une intégration plus étroite avec l'AI Assistant de JetBrains ainsi que des améliorations de performances, de nouvelles fonctionnalités VCS et bien plus.JetBrains a implémenté une visualisation des durées de vie des variables pour les erreurs du vérificateur d'emprunt lorsqu'un linter externe est activé. Si vous utilisez un linter externe, une nouvelle vuesera disponible dans la fenêtre d'outil Problems.RustRover détecte désormais les dépendances inutilisées dans le fichier Cargo.toml et suggère un correctif rapide pour les supprimer facilement.Les crates exclues de l'espace de travail sont maintenant affichées dans la fenêtreJetBrains a activé Rustfmt par défaut au lieu de l'outil de formatage intégré. Vous pouvez toujours ajuster ce réglage en fonction de vos préférences dansRustRover 2024.3 apporte une intégration plus étroite avec l'AI Assistant de JetBrains, afin de fournir des résultats plus précis et plus rapides qu'auparavant.RustRover est désormais totalement intégré avec Mellum, le LLM propriétaire de JetBrains conçu pour les développeurs et pour alimenter l'AI Assistant. Il fournit une saisie semi-automatique du code cloud plus rapide, plus intelligente et plus contextuelle.La puissance de Mellum ne se limite pas à sa vitesse et à sa précision ; il bénéficie également d'une intégration étroite avec l'EDI. Cette synergie entre l'EDI côté client et la logique d'IA côté serveur permet à Mellum de fournir des suggestions de code adaptées aux besoins de chaque projet.Un nouveau correctif rapideest désormais disponible avec le raccourci Alt+Entrée.Vous pouvez désormais sélectionner votre modèle de chat d'IA, en choisissant entre Google Gemini, OpenAI ou des modèles locaux sur votre machine. Cette sélection étendue vous permet de personnaliser les réponses du chat avec l'IA pour les adapter à votre workflow spécifique et vous offrir une expérience plus adaptable et personnalisée.Avec cette mise à jour, JetBrains a amélioré la transparence et l’intuitivité de la gestion du contexte pris en compte par l’AI Assistant pour ses suggestions. L'interface utilisateur remaniée vous permet d'afficher et de gérer chaque élément inclus en tant que contexte, pour une visibilité et un contrôle complets. Le fichier ouvert et tout le code sélectionné qu'il contient sont désormais automatiquement ajoutés au contexte, et vous pouvez facilement ajouter ou supprimer des fichiers selon vos besoins, en personnalisant le contexte pour l'adapter à votre workflow. Vous pouvez en outre joindre des instructions à l'échelle du projet afin que vos instructions concernant les réponses de l'AI Assistant soient respectées dans toute votre base de code.JetBrains a aussi ajouté le boutonprès des backtraces panic dans les sorties d'échecs de tests.Veuillez noter que la saisie semi-automatique du code basée sur le cloud dans l'AI Assistant n'est disponible qu'avec l'abonnement AI Pro ou dans le cadre d'une version d'essai. La saisie semi-automatique locale du code est intégrée et activée par défaut dans votre abonnement RustRover payant.La saisie semi-automatique dans le nouveau terminal pour la commandesuggère des fonctions de tests et les modules qui contiennent ces fonctions. Vous pouvez activer le nouveau terminal dansVous pouvez désormais valider les modifications par commit directement depuis l'éditeur, afficher les balises dans le volet Branches de la fenêtre d'outil Git Log et utiliser des fonctionnalités comme le clonage superficiel des référentiels. D'autres améliorations de l'interface utilisateur, telles que l'affichage des chemins de fichiers dans les boîtes de dialogue diff et l'affichage des noms de branches sur l'écran d'accueil, améliorent encore la convivialité et facilitent la navigation.La mise à jour permet également de générer par IA des titres de demande d'extraction et de fusion et des descriptions pour des révisions de code simplifiées, ainsi que des titres pour les listes de modifications nouvellement créées mises en attente.JetBrains a également amélioré les performances globales de l'EDI et éliminé certains blocages gênants. De plus, RustRover 2024.3 inclut les dernières nouveautés d'IntelliJ IDEA, telles que les améliorations de l'interface utilisateur et des fonctionnalités comme la prise en charge améliorée des projets dans WSL.