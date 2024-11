Améliorations de la performance

ReSharper C++ 2024.3 améliore les performances dans les grandes solutions, implémente de nouvelles fonctionnalités de C++23 et C23 et inaugure la refactorisation. Dans les projets Unreal Engine, ReSharper C++ propose désormais la saisie semi-automatique du code pour les balises de gameplay et la journalisation des arguments de macro, ainsi qu'une prise en charge améliorée des délégués.Dans ReSharper C++ 2024.3, JetBrains s'est concentré sur l'optimisation de l'utilisation de la mémoire dans les grandes solutions, ce qui a permis de réduire considérablement l'empreinte mémoire. Selon les tests, l'utilisation de la mémoire après l'indexation initiale est désormais réduite d'environ 20 % pour Unreal Engine et de 30 % pour Chromium.Ces économies de mémoire, combinées à des optimisations visant à réduire le trafic mémoire, ont également augmenté la vitesse d'indexation. Par exemple, l'indexation initiale de la solution LLVM est désormais jusqu'à 10 % plus rapide.ReSharper C++ 2024.3 complète la prise en charge des principales fonctionnalités de C++23 en implémentant les suffixes de littéraux pouret les attributs sur les expressions lambda. De plus, le trait de typede C++17 est maintenant évalué.Pour les utilisateurs du langage C, ReSharper C++ ajoute la prise en charge des mots cléset, ainsi que de la macrode C23.Pour améliorer la compatibilité avec les compilateurs non MSVC, ReSharper C++ implémente la prise en charge de nombreuses extensions du compilateur GNU, notamment les plages de cas switch, les paramètres de macro variadiques nommés, l'attribut de type, et. ReSharper C++ reconnaît également de nombreuses fonctionnalités intégrées du compilateur, notamment des traits de type supplémentaires et les comparaisons à virgule flottante.La saisie semi-automatique du code suggère désormais les noms de catégories disponibles et les niveaux de verbosité dans les arguments des macroset. Les live templates intégrés portant les mêmes noms vous aident à ajouter rapidement de nouvelles instructions de journalisation.ReSharper C++ découvre désormais les balises de gameplay définies dans votre projet et les suggère lors de la saisie de l'argument de la fonctionLa prise en charge améliorée de la macroinclut la saisie semi-automatique des spécificateurs de réflexion dans les attributs de macro et le suivi du nombre d'utilisations à partir des Blueprints pour les membres de classe des types délégués.Vous pouvez désormais facilement déplacer des fichiers C++ avec la refactorisation Move to Folder. Après avoir déplacé les fichiers sélectionnés vers le nouvel emplacement, la refactorisation met à jour les directivespour refléter les modifications apportées à la structure du projet.Pour les utilisateurs travaillant avec la bibliothèque ranges de C++ 20, JetBrains a introduit de nouvelles actions contextuelles qui vous permettent de convertir les utilisations de l'adaptateur de plage entre les formes pipe et call. JetBrains a également amélioré les messages de diagnostic pour les erreurs de surcharge lors de l'utilisation d'adaptateurs de plage sous forme pipe.ReSharper C++ 2024.3 prend en charge les commentaires TODO multilignes, permettant au texte indenté sur les lignes suivantes d'être traité comme faisant partie du même élément TODO. De plus, si vous rencontrez un élément to-do qui renvoie à un ticket externe, vous pouvez utiliser l'action) pour afficher le ticket inline.L'aide à la saisie insère désormais automatiquement un espace avant une parenthèse ouvrante lorsque l'option de mise en formeest activée.Les nouveaux paramètres de l'outil de mise en forme vous permettent de configurer le style d'accolades pour les propriétés C++/CLI et le saut de ligne avant un bloc try de fonction.Si votre projet utilise la syntaxe XML pour les commentaires de documentation au lieu de Doxygen, vous pouvez désormais facilement personnaliser le style du modèle de documentation par défaut dans les paramètres. ReSharper C++ reconnaît désormais également la documentation XML au sein des commentaireset l'affiche correctement dans les infobulles.Un autre nouveau paramètre vous permet de contrôler si les actions de génération de code doivent conserver les arguments de fonction par défaut lors de la création de fonctions de remplacement.ReSharper C++ 2024.3 inclut les binaires clang-tidy et clang-format de Clang 19, qui apportent de nouvelles vérifications et les améliorations de la dernière version de LLVM.Les commentairesdans votre code qui désactivent des vérifications Clang-tidy spécifiques désactivent désormais également les inspections ReSharper correspondantes.L'outil de mise en forme intégré reconnaît désormais les commentaireseton et désactive la mise en forme dans les zones délimitées.