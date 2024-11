params

ReSharper 2024.3 introduit une prise en charge complète des fonctionnalités de C# 13, notamment les collections, les propriétés, un nouveau type lock et le mot clé. La mise à jour améliore le nettoyage du code avec des performances améliorées et des options de mise en forme flexibles. Elle ajoute également des conventions de nommage plus précises. Les commentaires TODO multilignes et la mise en couleur des infobulles améliorent la lisibilité et l'organisation du code. La prise en charge de C++ a été renforcée avec de nouvelles fonctionnalités pour le développement Unreal Engine, ainsi que des améliorations des performances et de l'interopérabilité avec Clang.Avec sa dernière version, ReSharper introduit la prise en charge des dernières fonctionnalités apportées par C# 13, à savoir :Dans ReSharper 2024.3, le nettoyage du code a été repensé pour des performances plus robustes. Il exploite désormais le même moteur que les correctifs rapides de portée, pour assurer une résolution approfondie des problèmes et améliorer la précision de l'analyseur. Un prétraitement parallèle a également été ajouté pour optimiser le traitement des fichiers. Vous pouvez désormais sélectionner le profil de nettoyage de code par fichier ou ignorer le nettoyage sur des fichiers spécifiques.De nouvelles options de mise en forme vous offrent encore plus de flexibilité :JetBrains a ajouté quelques nouvelles options pour ajuster les règles de nommage.Les fonctions locales sont désormais proposées avec deux options :etLes méthodes ont reçu une nouvelle optionpour prendre en charge les méthodes dont le nom comporte un suffixequi ne sont pas marquées d'un modificateur, mais renvoient un type. C’est intéressant lorsque vous déclarez une méthode dans une interface où vous n'êtes pas autorisé à utiliser un modificateur, mais qui renverra un typedans l'implémentation.ReSharper 2024.3 prend désormais en charge les commentaires TODO multiligne, permettant de traiter le texte en retrait sur les lignes suivantes comme faisant partie du même élément TODO. Cette amélioration facilite le regroupement des notes et des tâches associées dans votre base de code. Vous pouvez désormais ajouter du contexte à vos TODO sur plusieurs lignes, pour gagner en lisibilité et en organisation.JetBrains a également mis à jour l'action(Ctrl+Maj+clic) qui vous permet de rechercher un ticket externe associé à un élément TODO inline. Elle utilise désormais un moteur de navigateur web moderne pour vous offrir une meilleure expérience de rendu.Pour cette version, JetBrains a passé en revue la quasi-totalité des messages d'erreur, d'avertissement et d'information pour C# et mis le texte en couleur dès que possible. Environ 600 messages ont été mis à jour avec des infobulles qui offrent une expérience de lecture plus intuitive : les éléments de code inclus sont mis en évidence dans la palette de couleurs familière de l'éditeur.ReSharper 2024.3 inclut plusieurs améliorations de la prise en charge de C++ :La fenêtre de l'outilaffiche désormais le code IL pour le manifeste d'assembly, y compris :Ce code IL est affiché lorsque le curseur dans l'éditeur de texte se trouve sur un attribut d'assembly ou de module, ou quelque part dans un fichierpour des assemblies externes.Lorsque vous travaillez avec des classes qui déclarent un constructeur primaire, le décompilateur affiche à présent le constructeur et ses paramètres correctement, et vous offre une vue complète sur la façon dont les objets sont instanciés directement à partir du code décompilé.