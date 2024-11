La prise en charge de PHP 8.4

Des améliorations de l'AI Assistant

La prise en charge de xdebug_notify()

L'interpréteur PHP de Laravel Herd

Prise en charge de PHP 8.4

Un correctif rapide remplaçant les getters et les setters par des hooks de propriétés get et set .

et . Une action d'intention pour ajouter des hooks de propriétés aux propriétés.

La saisie semi-automatique de code pour les mots-clés get et set avec l'insertion des corps des hooks de propriétés.

et avec l'insertion des corps des hooks de propriétés. La possibilité de générer les hooks get et set pour une propriété via une action Generate similaire à Generate | Getters and Setters .

et pour une propriété via une action Generate similaire à . La détection automatique des hooks de propriétés qui peuvent être convertis en notation abrégée et correctif rapide pour leur conversion.

Des vérifications pour garantir la bonne utilisation de la syntaxe et de la logique des hooks de propriétés.

Modificateurs redondants de visibilité asymétrique.

Tentatives visant à rendre la visibilité d'une propriété set supérieure à celle de la visibilité principale ( get ).

supérieure à celle de la visibilité principale ( ). Modificateurs final redondants pour les propriétés private (set) .

redondants pour les propriétés . Tentatives visant à réduire la visibilité des propriétés dans les propriétés héritées.

Tentatives de modification de la propriété de visibilité asymétrique en dehors du périmètre de visibilité set .

AI Assistant (plugin)

Débogage

Écosystème Laravel

Systèmes de contrôle de version

Outils de base de données

Frontend

textDocument/documentColor

Interface utilisateur

JetBrains annonce la sortie de PhpStorm 2024.3, la troisième mise à jour majeure de son EDI pour le développement web en PHP. Cette version vient avec un bon lot de nouveautés et améliorations dans divers domaines, incluant :Nous allons ici présenter en détail les principales nouveautés et améliorations de PhpStorm 2024.3.PhpStorm 2024.3 regorge de nouvelles inspections et de correctifs rapides pour vous assurer une mise à niveau fluide vers les nombreuses fonctionnalités de PHP 8.4. Vous trouverez ci-dessous une vue d'ensemble de la prise en charge des nouvelles fonctionnalités PHP 8.4 dans votre workflow PhpStorm.Représentant l'un des plus grands changements dans l'histoire moderne de PHP, les hooks de propriétés sont conçus pour éliminer les getters et setters du code standard en vous permettant d'implémenter les hooksetpour les propriétés.Pour les hooks de propriétés (avec notamment les hooks de propriétés dans les propriétés promues), PhpStorm apporte :La visibilité asymétrique permet de différencier la visibilité en fonction des opérations de lecture et d'écriture.PhpStorm 2024.3 permet d'assurer l'implémentation correcte des périmètres de visibilité asymétrique dans votre code en fournissant des vérifications et des correctifs rapides pour les aspects suivants :Vous pouvez utiliser PhpStorm 2024.3 pour convertir les bouclesen l'une des nouvelles fonctions PHP 8.4 :ouPhpStorm 2024.3 permet de se dispenser des parenthèses autour de l'expressiondans les constructions du typeVeuillez noter que les fonctionnalités de l'AI Assistant ne sont disponibles qu'avec un abonnement AI Pro ou dans la version d'essai.JetBrains a considérablement amélioré la qualité et réduit la latence de la saisie semi-automatique de code assistée par IA pour PHP. Ces améliorations sont générées par Mellum, le nouveau LLM propriétaire de JetBrains, conçu pour les développeurs et optimisé pour une saisie semi-automatique du code basée sur le cloud plus rapide, intelligente et sensible au contexte.Les suggestions de saisie semi-automatique de code inline incluent désormais la mise en évidence des éléments de syntaxe, ce qui en améliore la lisibilité.Les suggestions de code sur plusieurs lignes peuvent désormais être acceptées d'un bloc (en appuyant sur la touche de tabulation) ou progressivement, mot par mot (Ctrl+→) ou ligne par ligne (Fin).Avec les nouveaux prompts d'IA inline, l'AI Assistant est en mesure de détecter et traiter les requêtes en langage naturel au fur et à mesure que vous les saisissez directement dans l'éditeur. Il interprète immédiatement les requêtes et génère le code suggéré sans avoir à passer par des étapes supplémentaires.PhpStorm place une marque en violet dans la gouttière à côté des lignes modifiées par l'AI Assistant pour vous permettre de voir facilement ce qui a été mis à jour. Si vous n'aimez pas l'une des suggestions, vous pouvez modifier le prompt d'origine en cliquant sur le bloc violet dans la gouttière ou en appuyant sur Ctrl+/.Dans cette mise à jour, JetBrains a amélioré la transparence et l'intuitivité de la gestion du contexte pris en compte par l'AI Assistant dans ses suggestions. Une interface utilisateur remaniée vous permet d'afficher et de gérer chaque élément inclus en tant que contexte, pour une visibilité et un contrôle complets. Le fichier ouvert et tout le code sélectionné qu'il contient sont désormais automatiquement ajoutés au contexte, et vous pouvez facilement ajouter ou supprimer des fichiers selon vos besoins, en personnalisant le contexte pour l'adapter à votre workflow. Vous pouvez en outre attacher des instructions à l'échelle du projet pour cadrer les réponses de l'AI Assistant dans toute votre base de code.L'AI Assistant permet désormais de générer des titres et des descriptions précis pour vos requêtes d'extraction et de fusion directement à partir de l'EDI. Cela simplifie votre workflow et garantit que vos descriptions sont claires et concises.Quelques nouvelles actions utiles pour gérer les erreurs d'exécution des requêtes SQL avec l'AI Assistant sont accessibles dans la zone des messages d'erreur.ouvre le chat avec l'IA en affichant le prompt automatiquement envoyé et la réponse de l'AI Assistant contenant une explication de l'erreur. L'actiongénère un correctif pour l'erreur d'exécution de la requête dans l'éditeur.Pour aller plus loin lors de votre expérience de débogage PHP, PhpStorm offre une solution structurée permettant de traiter la sortie de la fonctionIntroduits dans Xdebug 3.1, les appelsvous permettent de transférer sélectivement des variables à la console de débogage dans PhpStorm.Pour les développeurs Laravel utilisant Laravel Herd, PhpStorm 2024.3 détecte automatiquement le chemin de l'exécutable PHP de Laravel Herd sur votre machine. Pour utiliser cet interpréteur dans PhpStorm, allez dans les paramètres de l'interpréteur de ligne de commande (), puis dans la boîte de dialoguequi s'ouvre, sélectionnez l'exécutable PHP dans la liste des options préconfigurées.PhpStorm 2024.3 améliore de façon significative l'expérience du framework de test Pest pour les développeurs Laravel. JetBrains a implémenté la prise en charge de Pest 3.0 et la possibilité d'exécuter des tests de mutation et en parallèle utilisant Pest directement dans votre EDI.La dernière version de Pest 3.0 a introduit les tests de mutation, qui génèrent de petites modifications du code pour vérifier si les tests les détectent correctement.Vous pouvez déclencher l'optionde Pest dans PhpStorm 2024.3, comme toute autre option de test, directement dans l'éditeur, depuis la fenêtre d'outils Project, ou via une configuration Run/Debug et utiliser la fenêtre d'outilsdédiée pour inspecter les résultats des tests.Assurez-vous simplement que l'interpréteur PHP utilisé dans l'EDI dispose également de Xdebug 3.0+.Dans PhpStorm 2024.3, vous n'avez plus besoin de basculer vers le terminal pour exécuter les tests Pest en mode parallèle. Naviguez simplement jusqu'au fichier de test et sélectionnezdans l'icône de gouttière de l'éditeur, depuis le menu contextuel dans la fenêtre d'outils Project ou depuis une configuration Run/Debug.PhpStorm peut maintenant résoudre automatiquement les conflits de fusion dans les instructions d'importation. Pour activer cette fonctionnalité, sélectionnez l'optiondans la boîte de dialogue de fusion sous l'icône d'engrenage, ou allez danset sélectionnezLa fonctionnalité Find in Files a été améliorée avec l'ajout d'une nouvelle portée de recherche,. Cette option exclut de vos résultats de recherche tous les fichiers ignorés dans les fichiers, ce qui vous permet de vous concentrer uniquement sur le code pertinent lorsque vous faites des recherches dans votre projet.Vous pouvez désormais gérer les vérifications en arrière-plan pendant le processus de commit grâce à la nouvelle option. Ce paramètre vous permet de décider si les tests et les inspections doivent être exécutés après l'envoi d'un commit. Si vous souhaitez que ces vérifications soient effectuées avant le commit, il vous suffit de le désactiver.L'écran d'accueil affiche désormais le nom de la branche pour vous aider à rester organisé lorsque vous gérez plusieurs versions de projet et vous permettre de basculer facilement entre les répertoires de travail.PhpStorm prend désormais en charge l'introspection de fragments. Auparavant, l'introspecteur ne pouvait effectuer qu'une introspection complète des schémas dans les bases de données MySQL ou MariaDB et ne pouvait pas actualiser les métadonnées d'un seul objet. Chaque fois qu'une instruction DDL était exécutée dans la console et que cette exécution pouvait modifier un objet dans le schéma de la base de données, l'EDI lançait une introspection complète de l'ensemble du schéma. Cela prenait du temps et pouvait souvent interrompre le workflow.Maintenant, PhpStorm est en mesure d'analyser une instruction DDL, de déterminer quels objets sont affectés par cette dernière et de n'actualiser que ceux-ci. Si vous sélectionnez un seul élément dans Database Explorer et que vous appelez l'action Refresh, un seul objet sera actualisé, au lieu du schéma entier comme c'était le cas auparavant.Dans certains cas, l'exécution d'une requête contenant un nombre excessif de clausesn'est pas recommandée car cela peut nuire aux performances. L'éditeur peut désormais identifier et mettre en évidence ces requêtes. Vous pouvez activer cette inspection dans les paramètres de l'EDI. Pour ce faire, naviguez jusqu'à, développez la section SQL et sélectionnezPour améliorer la visibilité de la pagination de la grille dans son éditeur de données, JetBrains a déplacé le contrôle correspondant de la barre d'outils en bas au centre de l'éditeur de données.PhpStorm exclut désormais les résultatspar défaut lors de l'utilisation dedans les répertoires du projet, ce qui réduit l'encombrement dû aux fichiers non pertinents. Vous pouvez restaurer le comportement précédent en activant l'optiondansJetBrains a amélioré les indications dans l'éditeur pour les composants Vue, Svelte et Astro. L'actionrecherche désormais les utilisations dans les importations et les modèles de balisage. L'éditeur de logiciels pour développeurs a également ajouté un filtrepour exclure les utilisations des composants lors de la recherche de références de fichiers standard. La refactorisation Rename a également été dotée d'une option permettant d'inclure les utilisations lors du renommage d'un fichier de composant.L'aperçu des couleurs pour les classes CSS Tailwind s'affiche désormais inline dans l'éditeur, ce qui facilite la distinction des couleurs. JetBrains a ajouté la prise en charge de la méthodedu Language Server Protocol (LSP), de sorte que tous les plugins basés sur LSP offrent désormais automatiquement cette fonctionnalité.Pour les projets avec Angular 19, PhpStorm passe désormais par défaut en mode autonome pour les composants, les directives et les pipes. Des correctifs rapides ont été ajoutés pour faciliter la conversion entre les composants autonomes et non autonomes. Les importations autonomes inutilisées peuvent être automatiquement supprimées lors de la mise en forme du code ou à l'aide d'une nouvelle inspection. La prise en charge de la syntaxea également été améliorée.Par défaut, PhpStorm va désormais automatiquement mettre en évidence toutes les instances du texte que vous sélectionnez dans un fichier. Cela facilite le suivi de l'endroit où le texte sélectionné apparaît dans votre code. Si vous préférez le comportement précédent, vous pouvez désactiver cette fonctionnalité dans