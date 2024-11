Fonctionnalités de l'AI Assistant

JetBrains annonce la sortie de DataGrip 2024.3. Il s'agit de la troisième mise à jour majeure de 2024 pour son EDI destiné aux administrateurs de bases de données et développeurs SQL. Cette version apporte un bon lot de nouveautés et améliorations dans divers domaines : un diff dans l'éditeur pour Texte vers SQL, des actions de l'AI Assistant pour la gestion des erreurs SQL, des améliorations pour l'interface utilisateur de la grille, et bien plus. Nous les présentons dans la suite avec plus de détails.JetBrains a implémenté des actions pratiques pour le traitement des erreurs d'exécution des requêtes SQL avec l'AI Assistant. Dorénavant, pour chaque message d'erreur, DataGrip affichera deux actions dans la partie droite du message :etouvre le chat par IA, envoie automatiquement un prompt et vous l'explication de l'erreur fournie par l'AI Assistant.génère un correctif pour l'erreur d'exécution de la requête dans l'éditeur.Ces deux nouvelles actions fonctionnent de la même façon que les actions d'intentionetL'utilisation de cette fonctionnalité requiert d'attacher le schéma de base de données pour la suggestion des explications et des correctifs appropriés.JetBrains a amélioré l'expérience de travail avec l'AI Assistant dans l'éditeur.Désormais, lorsque vous demandez à l'AI Assistant de faire quelque chose avec un morceau de code, l'éditeur affiche un diff contenant le code d'origine et le code généré. Les suggestions de l'AI Assistant sont mis en évidence avec couleur différente et signalées par le bouton Revert dans la gouttière.Vous pouvez également modifier vous-même la requête obtenue directement dans le diff. Vos modifications sont mises en évidence de la même façon.Par exemple, vous pouvez demander à l'AI Assistant d'extraire davantage de données avec une requête, puis ajouter une clausepour le résultat généré.Afin de rendre la pagination de la grille plus visible dans l'éditeur de données, JetBrains a déplacé le contrôle de la barre d'outils vers le centre de la partie inférieure de l'éditeur.Pour replacer ce contrôle dans la barre d'outils, ouvrez les paramètres de l'EDI, allez dans la sectionfaites défiler l'écran jusqu'àet sélectionnezAuparavant, la largeur de la grille des résultats dans l'éditeur était limitée. Désormais, elle s'adapte automatiquement à la largeur totale de votre éditeur, ce qui vous permet de visualiser davantage de données.Par défaut, DataGrip met désormais automatiquement en évidence toutes les instances du texte que vous sélectionnez dans un fichier. Cela facilite le repérage des endroits où le texte sélectionné apparaît dans votre code.Dans certains cas, l'exécution d'une requête contenant un nombre excessif de clausesn'est pas recommandée car cela peut nuire aux performances. L'éditeur peut maintenant identifier et mettre en évidence ce type de requêtes.Vous pouvez activer cette inspection dans les paramètres de l'EDI. Pour ce faire, naviguez jusqu'à, développez la section SQL, puis sélectionnezJetBrains a amélioré la prise en charge des fonctions de valeurs de tables (TVF) de BigQuery. Désormais, DataGrip détecte correctement les fonctions de valeurs de tables et leurs colonnes de retour.DataGrip prend désormais en charge l'introspection fragmentaire.Auparavant, l'introspecteur pouvait faire une introspection complète des schémas dans les bases de données MySQL ou MariaDB, mais ne pouvait pas actualiser les métadonnées d'un objet unique. Chaque fois qu'une instruction DDL s'exécutait dans la console et que cette exécution pouvait modifier un objet dans le schéma de base de données, l'EDI lançait une introspection complète de l'ensemble du schéma. Cela prenait du temps et pouvait souvent interrompre le workflow.DataGrip est maintenant capable d'analyser une instruction DDL, de déterminer quels objets sont affectés par cette dernière et de n'actualiser que ces objets.Si vous ne sélectionnez qu'un seul élément dans l'explorateur de base de données et appelez l'action Refresh, seul cet objet sera actualisé, et non pas l'ensemble du schéma comme c'était le cas auparavant.DBE-21843 : Les premières lignes ne disparaissent plus pour les tables volumineuses.DBE-20350 : La fonctionnalité de saisie semi-automatique de code Qualify object with: Database fonctionne correctement.DBE-21526 : Il n'y a plus de problème avec la disponibilité des live templates contextuels dans le menu contextuel des objets de bases de données.DBE-18445 : [MySQL] La fonction ST_SRID est maintenant prise en charge.DBE-19042 : [MySQL] Les rôles multiples sont pris en charge dans les instructions GRANT.DBE-19984: [MySQL] La variable système block_encryption_mode est prise en charge.DBE-16521: [MariaDB] La prise en charge des tables temporelles dans les consoles de requêtes a été améliorée.DBE-19041: [MySQL] [MariaDB] Les instructions SET ROLE et SET DEFAULT ROLE sont prises en charge.DBE-14986: [SQL Server] La résolution des synonymes dans les appels de fonction fonctionne correctement.DBE-15201: [SQL Server] La qualification des schémas pour la complétion des fonctions focntionne comme prévu.DBE-21204 : [SQL Server] Le mot-clé OPTION dans les déclarations CURSOR est désormais pris en charge.DBE-3771 : [Oracle] Une inspection pour les colonnes qualifiées dans USING a été ajoutée.DBE-3772 : [Oracle] Une inspection pour les colonnes qualifiées dans NATURAL JOIN a été ajoutée.DBE-5657 : [Oracle] L'autocomplétion pour les clauses PARTITION fonctionne comme prévu.DBE-10459 : [Oracle] La saisie semi-automatique pour BEGIN est prise en charge.DBE-17022 : [Oracle] ON COMMIT PRESERVE DEFINITION est pris en charge.DBE-21014: [Oracle] La résolution de CURSOR déclaré dans les en-têtes de paquets fonctionne comme prévu.DBE-20309 : [Oracle] La résolution des colonnes lors des appels de fonction fonctionne comme il se doit.DBE-21006 : [Oracle] La résolution des colonnes pour les types d'enregistrement fonctionne comme prévu.