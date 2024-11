Nouvelles fonctionnalités et inspections

Prise en charge des nouvelles et futures fonctionnalités du langage Go

Améliorations des performances

Amélioration de la prise en charge des commandes go dans le nouveau terminal

dans le nouveau terminal Amélioration de l'IA : prompts inline et saisie semi-automatique multiligne

Nouvelles fonctionnalités

go build

Amélioration des performances

Prise en charge des fonctionnalités du langage Go

go:debug

go:debug

Pour Go < 1.23, les alias de types génériques seront signalés en tant qu'erreur. Si vous utilisez vgo , il y aura un correctif pour la mise à niveau vers Go 1.23.

, il y aura un correctif pour la mise à niveau vers Go 1.23. Pour Go 1.23, les alias de types génériques seront signalés en tant qu'erreurs si aliastypeparams n'est pas activé. Ce signalement d'erreur est accompagné d'un correctif pour activer l'expérience.

n'est pas activé. Ce signalement d'erreur est accompagné d'un correctif pour activer l'expérience. Pour Go 1.24, les alias de types génériques fonctionneront correctement d'emblée.

Nouvelles fonctionnalités d'IA

Autres améliorations

go

JetBrains a publié la troisième mise à majeure de l'année pour GoLand, son EDI visant à fournir un environnement ergonomique pour le développement en Go. GoLand 2024.3 améliore plusieurs fonctionnalités et prend en charge les dernières fonctionnalités de Go :Nous allons ici présenter en détail chacune des nouvelles fonctionnalités.Les importations circulaires peuvent prêter à confusion, notamment dans des scénarios complexes. De plus, elles sont sources d'erreurs de compilation.GoLand 2024.3 inclut une inspection qui analyse les dépendances et vous informe sur les importations cycliques avant l'exécution deAfin d'offrir la meilleure expérience de développement possible, JetBrains a implémenté une solution d'interface utilisateur pratique, qui permet d'exécuter et de gérer plusieurs services et configurations dans une même sous-fenêtre.En déplaçant la collecte des données des dépendances dans des threads parallèles, JetBrains a considérablement accéléré l'indexation et l'ouverture des projets. L'amélioration varie en fonction du matériel utilisé et de la configuration du projet, mais peut être de 2 à 3 fois supérieure dans une configuration optimale.La directiveintroduite dans Go 1.21 permet aux développeurs d'influencer le comportement du runtime de Go. GoLand fournit maintenant des mises en évidence et des correctifs rapides pour faciliter la gestion de cette directive. Une prise en charge plus avancée sera bientôt ajoutée.JetBrains poursuit l'amélioration de la prise en charge des paramètres de types de Go. Dans GoLand 2024.3, l'éditeur de logiciels pour développeurs a introduit plusieurs correctifs pour les cas de faux-positifs génériques.Go 1.24 autorise les paramètres de types pour les alias et GoLand 2024.3 prend déjà en charge cette fonctionnalité.Les fonctionnalités suivantes sont disponibles pour les utilisateurs disposant d'un abonnement à l'AI Assistant.L'AI Assistant de JetBrains pour GoLand 2024.3 améliore significativement la saisie semi-automatique de code basée sur le cloud et fournit des suggestions plus précises et plus rapides.L'expérience utilisateur a été repensée pour mieux intégrer les fonctionnalités de saisie semi-automatique de code par IA dans les workflows de l'EDI, avec des améliorations telles que la mise en évidence de la syntaxe dans le code suggéré et l'acceptation incrémentielle des suggestions de code.GoLand 2024.3 apporte une nouvelle façon d'interagir avec l'AI Assistant : une entrée inline qui détecte et traite vos requêtes pendant que vous les saisissez.Cela vous permet d'exprimer vos intentions en langage naturel, ce que l'AI Assistant interprète et convertit instantanément en modifications de code, sans étape supplémentaire.La configuration du SDK Go pour les nouveaux projets utilisant des Dev Containers est désormais stable et fonctionne automatiquement.Différents correctifs ont été appliqués à des commandes propres à Go lorsqu'on utilise le nouveau terminal.GoLand hérite également des mises à jour d'IntelliJ IDEA, de WebStorm et de DataGrip.