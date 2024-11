Principales nouveautés

AI Assistant

Java et Kotlin

break

continue

${'$'}

Scala

opaque

project.scala

Expérience utilisateur

Terminal

Systèmes de contrôle de version

.gitignore

Débogueur

Profileur

Outils de build

Frameworks et technologies

$env.ENV_VAR

.http

Init

Validate

Plan

Apply

Destroy

devcontainer.json

features

updateRemoteUID

devcontainer.json

.env

env_file

cache_to

no_cache

tags

platforms

depends_on.required

depends_on.restart

deploy.placement.preferences

deploy.resources.pids

deploy.resources.reservations.devices

build.additional_contexts

build.privileged

cgroup

extra_hosts

healthcheck.start_interval

secrets.environment

Kubernetes

Développement Web

node_modules

@let

Outils de base de données

ORDER BY

JOIN

Autre

IntelliJ IDEA 2024.3 introduit une gamme de puissantes nouvelles fonctionnalités pour améliorer votre expérience de développement. L’EDI offre désormais une représentation de la structure logique de votre code, simplifie l'expérience de débogage des applications Kubernetes, fournit un accès aux journaux Kubernetes à l'échelle du cluster et sort officiellement le mode K2 de la version bêta. Nous présentons ici le détail des nouveautés sur tous les aspects de l’EDI.La fenêtre d'outil Structure inclut maintenant une structure de code Logical en plus de la structure Physical que vous connaissez. Cela vous permet de visualiser non seulement les classes, les méthodes et les champs, mais également les liens et les interactions entre les composants de votre projet. Par exemple, lorsque vous ouvrez un contrôleur dans une application Spring Boot, vous pouvez voir ses points de terminaison et les composants de l'application câblés automatiquement. Cette vue améliorée vous aide à comprendre la structure du projet et vous permet de naviguer dans le projet en suivant à la fois les utilisations du code et les connexions significatives.JetBrains a rendu le débogage des applications Kubernetes encore plus facile. Vous pouvez activer le débogage de tunnel simplement en cliquant sur les points de suspension à côté du bouton Debug et en sélectionnant. Votre poste de travail devient alors une partie virtuelle du cluster Kubernetes, ce qui vous permet de substituer un pod et de déboguer les microservices localement avec vos outils préférés. D'autres microservices interagiront avec votre poste de travail comme s'il s'agissait du pod que vous déboguez, avec un accès réseau complet au reste du cluster. Même les débogueurs non compatibles avec Kubernetes fonctionnent parfaitement. La nouvelle sectiondans l'interface utilisateur de Kubernetes sous la fenêtre d'outil Services simplifie également la redirection de port.IntelliJ IDEA offre désormais un accès aux journaux Kubernetes à l'échelle du cluster, avec streaming et correspondance de schémas, des outils essentiels pour les développeurs ainsi que pour les équipes DevOps et SRE. Cette fonctionnalité fournit une vue centralisée de tous les événements sur les pods, nœuds et services, ce qui vous aide à identifier les problèmes rapidement, sans avoir à vérifier manuellement chaque journal. Le streaming en temps réel permet des diagnostics immédiats, tandis que la correspondance de schémas automatise la détection d'événements et d'erreurs essentiels, tels que des problèmes d'insuffisance de mémoire ou une activité réseau inhabituelle.Avec IntelliJ IDEA 2024.3, le mode K2 sort officiellement de sa phase bêta. Il est maintenant stable et prêt pour une utilisation générale. Le mode K2 améliore considérablement la stabilité de l'analyse du code, l'efficacité de la consommation de mémoire et les performances globales de l'EDI. Le mode K2 apporte une meilleure parité de fonctionnalités avec Java et la prise en charge de toutes les fonctionnalités de Kotlin 2.1. Pour explorer ses possibilités, allez dansIntelliJ IDEA 2024.3 inaugure les prompts d'IA inline, qui offrent un moyen fluide d'interagir avec l'AI Assistant directement dans l'éditeur. Vous pouvez saisir des requêtes en langage naturel, que l'AI Assistant interprète et convertit instantanément en modifications du code, signalées en violet dans la gouttière pour en faciliter le suivi. Les prompts d'IA inline prennent en compte le contexte et incluent automatiquement les fichiers et symboles associés pour une génération de code plus précise. Cette fonctionnalité est disponible va un abonnement à l'AI Assistant et prend en charge les formats de fichiers Java, Kotlin, Scala, Groovy, JavaScript, TypeScript, Python, JSON et YAML.Dans cette mise à jour, JetBrains a amélioré la transparence et l’intuitivité de la gestion du contexte pris en compte par l’AI Assistant dans ses suggestions. Une interface utilisateur remaniée vous permet d'afficher et de gérer chaque élément inclus en tant que contexte, pour une visibilité et un contrôle complets. Le fichier ouvert et tout le code sélectionné qu'il contient sont désormais automatiquement ajoutés au contexte, et vous pouvez facilement ajouter ou supprimer des fichiers selon vos besoins, en personnalisant le contexte pour l'adapter à votre workflow. Vous pouvez en outre joindre des instructions à l'échelle du projet pour cadrer les réponses de l'AI Assistant dans toute votre base de code.Vous pouvez à présent sélectionner votre modèle de chat d’IA préféré, qu'il s'agisse de Google Gemini, d'OpenAI ou de modèles locaux sur votre ordinateur. Cette sélection étendue vous permet de personnaliser les réponses du chat par IA en fonction de votre workflow et de bénéficier d'une expérience plus flexible et adaptée.Dans la version 2024.3, le moteur de flux de données d'IntelliJ IDEA gère les cas d'alias avec plus de précision, ce qui entraîne moins de faux positifs lors des inspections et une expérience de codage plus fiable. Cette amélioration s'applique à la fois à Kotlin et à Java et permet une meilleure analyse pour les cas dans lesquels les références peuvent pointer vers la même instance.L'outil de formatage du code d'IntelliJ IDEA permet désormais de conserver des lignes vides entre les annotations et les déclarations de champs, un style couramment utilisé dans les entités JPA pour améliorer la lisibilité. Auparavant, l'outil de formatage supprimait ces lignes par défaut. La nouvelle option permettant de contrôler ce comportement se trouve sousQuand le mode K2 est activé, IntelliJ IDEA prend en charge deux fonctionnalités expérimentales du langage Kotlin 2.1. Tout d'abord, vous pouvez maintenant utiliser des instructionsetnon locales à l'intérieur des lambdas transmises comme arguments aux fonctions inline. L'autre fonctionnalités prise en charge est l'interpolation multi-dollars, qui facilite le travail avec les chaînes contenant des symboles $ littéraux et élimine le besoin de recourir à des solutions de contournement telles que. Cette fonctionnalité est particulièrement utile lorsqu'on déclare des schémas JSON dans le code par exemple.IntelliJ IDEA vous offre maintenant la possibilité d'utiliser l'inférence de type basée sur le compilateur pour les appels de méthodes inline transparents dans Scala 3. Cette amélioration renforce la prise en charge des bibliothèques qui s'appuient sur des macros, en offrant toutes les fonctionnalités basées sur le type, telles que la saisie semi-automatique de code, la navigation, et les indications de type, pour le code basé sur des macros. Cette fonctionnalité est actuellement expérimentale.IntelliJ IDEA 2024.3 offre une prise en charge complète des tuples nommés, une nouvelle fonctionnalité expérimentale de Scala 3.5 qui deviendra une fonctionnalité standard dans Scala 3.6. Comme leur nom l'indique, les tuples nommés vous permettent de nommer les composants d'un tuple afin de pouvoir y accéder avec des noms lisibles.Par ailleurs, IntelliJ IDEA reconnaît mieux les types opaques. Il était déjà capable de reconnaître le mot-clé, mais en pratique, il gérait les types opaques comme des alias de type standard (c'est-à-dire transparents). Les types opaques sont désormais traités comme des types abstraits, en masquant leur définition sous-jacente.Lorsque vous ouvrez un dossier contenant un fichieravec la configuration de votre projet, IntelliJ IDEA reconnaît désormais qu'il s'agit d'un projet Scala CLI. Vous pouvez également créer un nouveau projet Scala CLI basé sur BSP dans l'assistant New Project et y ajouter de nouveaux fichiers Scala, comme pour les projets basés sur sbt.Le modèle de projet d'IntelliJ IDEA représente désormais les projets sbt avec plus de précision, en séparant les sources de production et de tests en modules distincts. Ce nouveau modèle améliore la gestion des dépendances et donne la possibilité de configurer des options de compilateur distinctes pour différentes portées. Cette fonctionnalité est actuellement en version bêta.JetBrains a réduit le nombre de cas dans lesquels plusieurs compilations étaient nécessaires. Par exemple, dans les cas où les refactorisations concernant plusieurs fichiers entraînent de nombreuses requêtes de compilation. Dans sa nouvelle version, IntelliJ IDEA analyse et regroupe ces requêtes, puis émet une seule requête avec une portée de compilation plus large. Cela allège l'utilisation des ressources CPU et optimise l'expérience de mise en évidence du compilateur.JetBrains a également corrigé certains cas extrêmes qui affichaient des erreurs d'analyseur dupliquées, provenant à la fois à partir de l'analyseur IntelliJ IDEA Scala et du compilateur.En s'appuyant sur les progrès réalisés dans la version 2024.2, JetBrains a augmenté le nombre de fonctionnalités essentielles disponibles pendant le build et l'indexation du modèle de projet. Dans la version 2024.3, les vérifications orthographiques et grammaticales sont accessibles même pendant l'indexation. Cela vous permet de détecter des erreurs (par exemple dans les documents Markdown et les balises de documentation) sans attendre la fin de l'indexation.Le widget Run mis à jour vous permet de lancer plusieurs configurations simultanément en appuyant sur Ctrl tout en cliquant sur l'icône Debug dans la fenêtre contextuelle. De plus, le widget affiche des contrôles pour toutes les configurations en cours d’exécution, ce qui vous donne un aperçu clair de leur état et simplifie la gestion.JetBrains a augmenté la limite par défaut pour le nombre d'onglets ouverts dans l'éditeur, qui est maintenant de 30. Vous pouvez ainsi garder davantage d'onglets ouverts avant que l'EDI ne commence à fermer ceux qui sont restés inutilisés le plus longtemps. Vous pouvez contrôler ce paramètre dansJetBrains a optimisé le placement de l'action Rename dans le menu contextuel lorsqu'elle est appelée sur des éléments dans l'éditeur et la fenêtre d'outil Project. L'action se trouve désormais en haut, ce qui permet aux utilisateurs qui utilisent beaucoup la souris de renommer rapidement des fichiers, des variables et d'autres éléments.Par défaut, IntelliJ IDEA met désormais automatiquement en évidence toutes les instances du texte que vous sélectionnez dans un fichier. Cela facilite le repérage des endroits où le texte sélectionné apparaît dans votre code. Si vous préférez le comportement précédent, vous pouvez désactiver cette fonctionnalité dansCette version facilite la distinction entre messages et fichiers i18n grâce à de nouvelles icônes dédiées. Cette mise à jour vous aide à repérer et à gérer rapidement les fichiers de localisation dans vos projets, ce qui les rend plus faciles à différencier des fichiers de configuration.La fenêtre contextuelle New, qui permet d'ajouter des fichiers aux racines des sources Java, affiche désormais uniquement les options les plus pertinentes pour réduire l'encombrement et simplifier votre workflow. Si vous préférez la liste étendue de modèles précédente, vous pouvez facilement la restaurer dansJetBrains a activé la barre d'outils flottante pour les fichiers JSON, XML et YAML, ce qui facilite l'accès aux actions basées sur le contexte et pilotées par l'IA. Sélectionnez simplement un morceau de code et la barre d'outils avec les actions disponibles s'affichera.Le nouveau terminal offre désormais un meilleur traitement des commandes et la cohérence de son interface utilisateur a été affinée, pour une expérience plus fluide et plus intuitive. Le terminal est plus réactif et traite les prompts plus rapidement. Le changement de session est désormais transparent, avec une conservation cohérente de l'état dans tous les onglets pour garantir que votre workflow ne soit pas interrompu. La saisie semi-automatique accède plus rapidement aux noms de commandes, aux indicateurs et aux chemins, ce qui réduit la saisie manuelle. JetBrains a également introduit des options de personnalisation supplémentaires, notamment pour les styles de prompts, les noms de sessions et les variables d'environnement, afin de vous offrir un meilleur contrôle sur l’environnement de votre terminal.L'AI Assistant permet désormais de générer des titres et des descriptions précis pour vos requêtes d'extraction et de fusion directement à partir de l'EDI. Cela simplifie votre workflow et garantit que vos descriptions soient claires et concises.La fonctionnalitéa été améliorée avec une nouvelle portée de recherche,Cette option exclut de vos résultats de recherche tous les fichiers ignorés dans les fichiers, ce qui vous permet de vous concentrer uniquement sur le code pertinent lorsque vous faites des recherches dans votre projet.Vous pouvez désormais gérer les vérifications en arrière-plan pendant le processus de commit grâce à la nouvelle option. Ce paramètre vous permet de décider si les tests et les inspections doivent être exécutés après l'envoi d'un commit. Si vous souhaitez que ces vérifications soient effectuées avant le commit, il vous suffit de le désactiver.L'écran Welcome affiche désormais le nom de la branche pour vous aider à rester organisé lorsque vous gérez plusieurs versions de projet et vous permettre de basculer facilement entre les répertoires de travail.JetBrains a simplifié l'utilisation de la fonctionnalité HotSwap, qui est maintenant plus intuitive. Cette fonctionnalité permet de recharger les classes modifiées lors d'une session de débogage sans redémarrer l'application. Lorsque vous modifiez du code avec une session de débogueur active, IntelliJ IDEA détecte automatiquement les modifications et vous invite à les recharger via un bouton pratique dans l'éditeur. Cela simplifie le processus de développement en permettant des mises à jour du code en temps réel. N'oubliez pas cependant que HotSwap présente certaines limites, notamment en ce qui concerne les changements structurels.Vous pouvez désormais définir des points d'arrêt d'exception depuis l'éditeur. À l'emplacement du throw ou du catch, ouvrez le menu contextuel via ⌥↩ sous macOS ou Alt+Entrée sous Windows/Linux, puis sélectionnez. Avec cette nouvelle fonctionnalité, la définition des points d'arrêt d'exception est plus simple, car vous n'avez pas besoin d'ouvrir la boîte de dialogue Breakpoints, ni de parcourir la trace de la pile dans la console.IntelliJ IDEA 2024.3 élimine le besoin d'encombrer votre code avec des journaux et des minuteurs lorsque vous souhaitez mesurer le temps d'exécution d'un groupe de lignes. Après avoir appelé l'action, les temps d'exécution pour chaque ligne s'affichent directement dans la gouttière de l'éditeur. Pour une analyse plus approfondie, utilisez les mêmes indications dans la gouttière pour accéder aux méthodes appelées, dont les lignes respectives seront également accompagnées de données sur le temps d'exécution.IntelliJ IDEA 2024.3 répond aux défis liés au dépannage du code asynchrone, dans lequel les tâches sont planifiées dans un thread et exécutées dans un autre, chacune conservant sa propre trace de pile. L'EDI affiche désormais une trace de pile fusionnée dans la console au lieu de la seule trace de pile de l'agent, ce qui facilite le suivi du flux d'exécution. Cette amélioration est activée par défaut pour les tests.Le profileur a été amélioré avec un graphique d'utilisation de la mémoire du tas, qui s'affiche dans l'onglet Timeline au-dessus des couloirs de thread. Cette nouvelle visualisation vous aide à relier les allocations de mémoire à l'activité des threads, et fournit des analyses précieuses qui peuvent révéler d'éventuelles fuites de mémoire et des goulots d'étranglement de performances.JetBrains a fait de la compilation parallèle la valeur par défaut dans IntelliJ IDEA 2024.3. Dans les versions précédentes, les modules de projet étaient compilés un par un, ce qui n'était pas l'approche la plus rapide pour les grands projets. Vous constaterez maintenant des temps de compilation plus rapides pour tous les projets basés sur Maven compilés par l'EDI, avec une consommation optimisée du processeur et de la mémoire.IntelliJ IDEA détecte désormais automatiquement les problèmes liés à SSL lors des synchronisations et des builds Maven. Si un certificat non fiable en est la cause, l'EDI proposera de le résoudre en faisant confiance au certificat. Aucune étape manuelle n'est requise. Grâce à cette mise à jour, plus besoin de parcourir les journaux pour identifier des erreurs SSL obscures ou de gérer manuellement les certificats dans le magasin de confiance du JDK.JetBrains a ajouté la prise en charge complète des référentiels locaux fractionnés de Maven, une fonctionnalité introduite dans Maven 3.9. Elle vous permet de séparer les référentiels locaux selon vos besoins. Vous pouvez les regrouper par référentiel distant, stocker les artefacts installés localement dans un dossier dédié, ou encore catégoriser les artefacts par branche à l'aide de préfixes spécialisés. L'activation des référentiels fractionnés dans Maven pouvait auparavant provoquer des échecs de synchronisation dans IntelliJ IDEA, entraînant des problèmes de build ou de dépendance. Leur prise en charge complète garantit maintenant une synchronisation fluide et une gestion efficace des référentiels.IntelliJ IDEA peut désormais générer automatiquement des méthodes de requête dérivées dans les référentiels Spring Data. Si vous avez besoin d'une méthode de requête dérivée, vous n'avez plus besoin de mettre à jour manuellement le code source du référentiel. Commencez simplement à taper le nom de la méthode là où vous en avez besoin, et IntelliJ IDEA suggérera des noms de méthode possibles, fournira la signature de méthode et le type de retour appropriés, et mettra à jour le code du référentiel pour vous.IntelliJ IDEA 2024.3 introduit la possibilité d'accéder aux variables d'environnement directement dans le client HTTP à l'aide de la syntaxe. Cela permet plus de flexibilité lors de la gestion et de l'utilisation des variables dans vos requêtes et scripts. De plus, il est désormais possible d'importer et d'exécuter des requêtes (soit toutes en une seule fois, soit des requêtes spécifiques par nom) d'un fichierà un autre.Ktor 3.0, qui offre des outils permettant de créer des applications serveur sur la JVM avec Kotlin, est disponible avec de nouvelles fonctionnalités et des performances améliorées. Cette nouvelle version adopte Kotlin 2.0 et améliore les performances des opérations liées aux IO en passant à la bibliothèque kotlinx-io.JetBrains a considérablement simplifié l'expérience de débogage des images GraalVM natives avec des conteneurs Docker, ce qui signifie que vous pouvez désormais générer et déboguer des applications Java natives sur n'importe quelle plateforme. Spécifiez simplement un conteneur pour créer votre application et un autre pour l'exécuter dans la configuration d'exécution. Une fois l'application en cours d'exécution, vous pouvez la déboguer non seulement dans le code Java, mais également au niveau de l'assembleur. Pour faciliter la configuration, JetBrains fournit des images Docker préconfigurées avec tous les logiciels et bibliothèques nécessaires.La prise en charge d'OpenTofu est désormais disponible. Cette mise à jour inclut la saisie semi-automatique des méthodes de chiffrement, des fournisseurs de clés et des inspections pour les références inconnues.Les actions de configuration d'exécution de Terraform sont accessibles à l'aide de, et l'EDI détecte automatiquement les variables et les éléments locaux inutilisés pour garder votre code propre. JetBrains a affiné les contrôles pouretet simplifié le formulaire. Des indicateurs d'utilisation améliorés et des avertissements pour les ressources inutilisées améliorent par ailleurs la navigation et vous aident à identifier le code inactif.Les builds des conteneurs de développement fonctionnent désormais avec plus de fluidité sur les moteurs Docker distants, ce qui évite des erreurs lorsque les répertoires locaux ne sont pas accessibles à distance. La stabilité dans WSL a également été améliorée, avec des builds d'images améliorés et des connexions fiables.Le fichiertraite lesde manière plus cohérente et la nouvelle optionévite les conflits d'accès en configurant la bonne identité d'utilisateur. Vous pouvez personnaliser les paramètres de l'EDI dans les conteneurs de développement à l'aide des fichiersou du bouton, en bénéficiant de la saisie semi-automatique pour toutes les options disponibles.IntelliJ IDEA 2024.3 étend la prise en charge de Docker Compose. Il donne désormais la priorité aux fichiersdans la saisie semi-automatique, ce qui accélère la configuration de l'environnement. Les nouvelles options de build (et) offrent un meilleur contrôle sur la mise en cache et le ciblage des plateformes. La gestion améliorée deetpermet une gestion plus efficace de l'ordre de démarrage et d'arrêt des conteneurs dépendants.De nouvelles clés telles queetpermettent un placement flexible des services et des limites des ressources. Les builds multicontextes et les builds privilégiés sont désormais pris en charge à l'aide deetParmi les options supplémentaires, citons les configurations, les mappagespersonnalisés et. Les paramètres de port améliorés etsimplifient maintenant la gestion des secrets à l'aide de variables d'environnement.JetBrains continue d'améliorer la fiabilité des projets hébergés dans le sous-système Windows pour Linux (WSL) et ouverts par les développeurs de Windows dans l'EDI. En particulier, JetBrains a introduit la prise en charge des liens symboliques et amélioré les performances en passant aux sockets Hyper-V pour l'interaction avec WSL. L'éditeur de logiciels pour développeurs continue à travailler sur des modifications importantes de la plateforme pour améliorer les performances avec les environnements distants, notamment WSL.L'EDI prend désormais en charge des politiques de réseau, utilisées pour gérer le trafic réseau entre les pods d'un cluster. Elles vous permettent de définir quels pods peuvent envoyer ou recevoir du trafic provenant d'autres pods, services ou sources externes. Les principaux objectifs des politiques réseau sont de contrôler et de restreindre le trafic réseau, de gérer l'isolation des pods, d'assurer la sécurité et de réguler les accès externes.IntelliJ IDEA exclut désormais les résultatspar défaut lors de l'utilisation dedans les répertoires de projet, pour réduire l'encombrement des fichiers non pertinents. Vous pouvez restaurer le comportement précédent en activant l'optiondansJetBrains a amélioré les conseils dans l'éditeur pour les composants Vue, Svelte et Astro. L'actionrecherche désormais les utilisations dans les importations et les modèles de balisage. JetBrains a également ajouté un filtrepour exclure les utilisations des composants lors de la recherche de références de fichiers standard. La refactorisation Rename a également été dotée d'une option permettant d'inclure les utilisations lors du renommage d'un fichier de composant.Pour les projets avec Angular 19, IntelliJ IDEA passe désormais par défaut en mode autonome pour les composants, les directives et les pipes. Des correctifs rapides ont été ajoutés pour faciliter la conversion entre les composants autonomes et non autonomes. Les importations autonomes inutilisées peuvent être automatiquement supprimées lors de la mise en forme du code ou à l'aide d'une nouvelle inspection. La prise en charge de la syntaxea également été améliorée.JetBrains a amélioré l'expérience de d'utilisation de l'AI Assistant dans l'éditeur. Désormais, lorsque vous demandez à l'AI Assistant de faire quelque chose avec un morceau de code, la zone de l'éditeur affiche une comparaison entre le code original et le code généré. Les suggestions de l'AI Assistant sont mises en évidence à l'aide d'une couleur différente et flanquées de l'icône Revert dans la gouttière. Vous pouvez également modifier vous-même la requête résultante dans la comparaison (diff). Vos modifications sont mises en évidence de la même manière. Par exemple, vous pouvez demander à l'AI Assistant de récupérer plus de données avec une requête, puis d'ajouter une clauseau résultat généré.Quelques nouvelles actions utiles pour gérer les erreurs d'exécution des requêtes SQL avec AI Assistant sont accessibles dans la zone des messages d'erreur.ouvre le chat avec l'IA en affichant le prompt automatiquement envoyé et la réponse de l'AI Assistant contenant une explication de l'erreur. L'actiongénère un correctif pour l'erreur d'exécution de la requête dans l'éditeur.Dans certains cas, l'exécution d'une requête contenant un nombre excessif de clausesn'est pas recommandée en raison d'une dégradation des performances. L'éditeur peut désormais identifier et mettre en évidence ces requêtes. Vous pouvez activer cette inspection dans les paramètres de l'EDI. Pour ce faire, accédez à, développez la section SQL et sélectionnezPour améliorer la visibilité de la pagination de la grille dans notre éditeur de données, JetBrains a déplacé le contrôle correspondant de la barre d'outils en bas au centre de l'éditeur de données.IntelliJ IDEA prend désormais en charge l'introspection des fragments. Auparavant, l'introspecteur ne pouvait effectuer qu'une introspection complète des schémas dans les bases de données MySQL ou MariaDB. Il ne pouvait pas actualiser les métadonnées d'un seul objet. Chaque fois qu'une instruction DDL était exécutée dans la console et que cette exécution pouvait modifier un objet dans le schéma de la base de données, l'EDI lançait une introspection complète de l'ensemble du schéma. Cela prenait du temps et pouvait souvent interrompre le workflow.IntelliJ IDEA peut maintenant analyser une instruction DDL pour déterminer quels objets ont pu être affectés par cette instruction et actualiser uniquement ces objets. Si vous sélectionnez un seul élément dans Database Explorer et que vous appelez l'action Refresh, un seul objet sera actualisé, au lieu du schéma entier comme c'était le cas auparavant.Les utilisateurs de Linux doivent noter qu'à partir de la version 2024.3, la prise en charge du menu global prend fin dans IntelliJ IDEA.