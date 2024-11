AI Assistant

JetBrains annonce la disponibilité de la troisième mise à jour majeure de l'année de RubyMine, son EDI Ruby on Rails. Les principales nouveautés dans RubyMine 2024.3 incluent l'amélioration de la saisie semi-automatique du code basée sur le cloud, les prompts d'IA inline, la prise en charge de Kamal 2, une intégration native avec RBS Collection, des mises à jour de Ruby 3.4, ainsi que des vérifications orthographiques et grammaticales générées par Grazie.RubyMine 2024.3 offre une saisie semi-automatique du code basée sur le cloud plus rapide et tenant encore mieux compte du contexte grâce au plugin JetBrains AI Assistant, qui accroît sa qualité et sa rapidité et ajoute la prise en charge de la saisie semi-automatique multiligne.Générée par le LLM Mellum, la latence de la saisie semi-automatique a diminué de près d'un dixième par rapport aux versions précédentes, ce qui permet des suggestions quasi instantanées. Le taux d'acceptation des suggestions de saisie semi-automatique a presque doublé, tandis que le taux d'annulation est de deux à trois fois inférieur à celui de la version précédente.Veuillez noter que la saisie semi-automatique du code basée sur le cloud dans l'AI Assistant n'est disponible qu'avec un abonnement AI Pro ou un essai gratuit actif.RubyMine fournit maintenant davantage d'informations contextuelles sur les applications Rails à l'AI Assistant, ce qui améliore la génération de tests unitaires.RubyMine 2024.3 inaugure les prompts d'IA inline, qui offrent un moyen fluide d'interagir avec l'AI Assistant directement dans l'éditeur. Vous pouvez saisir des requêtes en langage naturel, que l'AI Assistant interprète et convertit instantanément en modifications du code, signalées en violet dans la gouttière pour en faciliter le suivi. Les prompts d'IA inline prennent en compte le contexte et incluent automatiquement les fichiers et symboles associés pour une génération de code plus précise. La fonctionnalité est actuellement disponible dans les fichiersRails 8 prend en charge le déploiement de vos applications avec Kamal 2, et dans RubyMine 2024.3, JetBrains a implémenté la saisie semi-automatique du code pour les configurations Kamal 2.RubyMine reconnaît désormais le modificateur de typepour les attributs de migration et fournit une mise en évidence et des avertissements pour les affectationsincorrectes.Dans RubyMine 2024.3, les fichiersetdisposent désormais d'icônes spécifiques et de la mise en évidence de la syntaxe.RubyMine fournit maintenant une intégrative native avec RBS Collection, une collection de fichiers RBS gérée par la communauté pour les gemmes qui n'incluent pas de signatures.Même si vous n'utilisez pas RBS dans votre projet, cela vous permet de bénéficier des signatures de type incluses dans RBS Collection. RubyMine téléchargera et gérera automatiquement les signatures de types pour les dépendances du projet.RubyMine reconnaît désormaisen tant qu'alias pourdans les blocs sans paramètres et fournit ainsi une prise en charge des types et des intentions de conversion dans de tels cas. JetBrains a ajouté une nouvelle annotation d'erreur qui vous empêche d'utiliserdans un bloc avec des paramètres numérotés réguliers.RubyMine reconnaît désormais les chaînes « gelées », un nouvel état de transition pour les chaînes littérales en Ruby 3.4. Dans les projets sans le pragma, les chaînes sont « gelées ». Y apporter des modifications génère ainsi un avertissement au lieu d'une erreur.RubyMine affiche désormais une erreur lorsque vous essayez d'utiliser des arguments de bloc anonymes, de rest et de mots-clés rest dans un contexte imbriqué ambigu.La fonctionnalitéa été améliorée avec une nouvelle portée de recherche,. Cette option exclut de vos résultats de recherche tous les fichiers ignorés dans les fichiers, ce qui vous permet de vous concentrer uniquement sur le code pertinent lorsque vous faites des recherches dans votre projet.Vous pouvez désormais gérer les vérifications en arrière-plan pendant le processus de commit grâce à la nouvelle option. Ce paramètre vous permet de décider si les tests et les inspections doivent être exécutés après un commit. Si vous souhaitez que ces vérifications soient effectuées avant le commit, il vous suffit de le désactiver.Le plugin Grazie est maintenant directement disponible dans RubyMine. Il fournit des vérifications intelligentes, qui vont au-delà des fautes d'orthographe et de frappe. Il comprend les règles de grammaire et vous avertit s'il détecte un style inapproprié.Les vérifications Grazie sont disponibles dans les chaînes, les heredocs, les commentaires, les commentaires de bloc et les fichiers RDoc. Vous pouvez gérer les vérifications deJetBrains a ajouté de nouvelles options afin de vérifier si la première suggestion de saisie semi-automatique est présélectionnée lors de l'utilisation des consoles ou du champlors du débogage.Pendant le débogage, le champreflète maintenant avec précision les types, reconnaît les variables locales et les paramètres avec des types inférés, et prend en charge la saisie semi-automatique pour les nouvelles variables locales introduites dans le cadre de la session du cadre de pile actuelle.Les sessions de console mémorisent les commandes exécutées précédemment et fournissent l'inférence de type et la saisie semi-automatique pour les variables locales.JetBrains a augmenté la limite par défaut pour le nombre d'onglets ouverts dans l'éditeur, qui est maintenant de 30. Vous pouvez ainsi garder davantage d'onglets ouverts avant que l'EDI ne commence à fermer ceux qui sont restés inutilisés le plus longtemps. Vous pouvez contrôler ce paramètre dansJetBrains a optimisé l'emplacement de l'action Rename dans le menu contextuel lorsqu'elle est appelée sur des éléments dans l'éditeur et la fenêtre d'outil Project. L'action se trouve désormais en haut, ce qui permet aux utilisateurs ayant souvent recours la souris de renommer rapidement les fichiers, les variables et d'autres éléments.JetBrains a mis à jour l'interface utilisateur du nouveau terminal avec un design plus compact, qui réduit les marges afin de maximiser l'espace dont vous disposez sur l'écran. Vous bénéficiez ainsi d'une meilleure visibilité lorsque vous travaillez avec des commandes, tout en conservant une lisibilité optimale.Par défaut, RubyMine met désormais automatiquement en évidence toutes les instances du texte que vous sélectionnez dans un fichier. Cela facilite le suivi de l'endroit où le texte sélectionné apparaît dans votre code.