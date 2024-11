Principales nouveautés

Frameworks et Technologies

textDocument/documentColor

@let

.prettierignore

.prettierignore

<script module>

package.json

exports

package.json

package.json

Expérience utilisateur

node_modules

.idea

.idea

dist

Outils de développement intégrés

WebStorm 2024.3, la troisième mise à jour majeure de l'année de l'EDI de JetBrains pour les développeurs JavaScript, est disponible, avec un bon lot de nouvelles fonctionnalités et améliorations. Cette version résout plusieurs problèmes persistants et affine des fonctionnalités introduites précédemment. Ses principales améliorations concernent la navigation et le renommage des composants de frameworks, la prise en charge intégrée des outils de base de données et de SQL et la saisie semi-automatique de code générée par IA.JetBrains a amélioré les conseils dans l'éditeur pour les composants Vue, Svelte et Astro. L'actionrecherche désormais les utilisations dans les importations et dans les modèles de balisage. JetBrains a également ajouté un filtrepour exclure les utilisations de composants lors de la recherche de références de fichiers standard. La refactorisationest maintenant dotée d'une option qui permet d'inclure les utilisations lors du renommage d'un fichier de composant.La prise en charge des outils de base de données et de SQL, auparavant disponibles via un plugin payant, est désormais fournie avec WebStorm sans frais supplémentaires. Vous pouvez interroger, créer et gérer des bases de données directement dans l'EDI. Cela étend les capacités de WebStorm pour le développement backend et full-stack. La plupart des EDI JetBrains incluent maintenant cette fonctionnalité.JetBrains a cherché à répondre aux principales préoccupations des utilisateurs concernant la qualité de l'AI Assistant. Cette version améliore la saisie semi-automatique du code pour JavaScript et TypeScript et ajoute la prise en charge de HTML et CSS. La combinaison des suggestions locales de lignes entières et des suggestions cloud provenant des LLM internes de JetBrains améliore la vitesse et la précision, tout en réduisant le nombre de suggestions non pertinentes.L'aperçu des couleurs pour les classes CSS Tailwind s'affiche désormais inline dans l'éditeur, ce qui facilite la distinction des couleurs. JetBrains a ajouté la prise en charge de la méthodedu Language Server Protocol (LSP), de sorte que tous les plugins basés sur LSP offrent désormais automatiquement cette fonctionnalité.Pour les projets avec Angular 19, WebStorm passe désormais par défaut en mode autonome pour les composants, les directives et les pipes. JetBrains a ajouté des correctifs rapides pour faciliter la conversion entre les composants autonomes et non autonomes. Les importations autonomes inutilisées peuvent être automatiquement supprimées pendant le reformatage du code ou via une nouvelle inspection. La prise en charge de la syntaxea également été améliorée.WebStorm gère désormais correctement les fichiersdans les sous-dossiers avec un package.json, afin de garantir que les fichiers ignorés ne soient pas formatés. Une nouvelle option vous permet de spécifier les fichiers à ignorer dansLe serveur de langage Vue est désormais intégré à WebStorm, ce qui améliore la fiabilité du service et évite les problèmes de chargement sur WSL. À l'avenir, JetBrains prévoit de faire de même pour Svelte, Astro et d'autres technologies.JetBrains a ajouté la prise en charge de l'attribut, afin d'assurer que les symboles de ces blocs soient correctement résolus. Vous trouverez en outre une nouvelle case à cocher qui permet de désactiver les avertissements SvelteKit a11y, vous donnant ainsi plus de contrôle sur les avertissements d'accessibilité.WebStorm 2024.3 vient avec la prise en charge du champdanspour CSS, Sass, SCSS et Less. Si les styles sont exportés via, WebStorm n'affichera plus d'avertissements concernant les variables non résolues.Le débogage Bun de base, auparavant disponible uniquement sous macOS et Linux, est désormais pris en charge sous Windows. Vous pouvez définir des points d'arrêt, parcourir le code, inspecter les variables et évaluer les expressions dans WebStorm.JetBrains a optimisé le placement de l'actiondans le menu contextuel lorsqu'elle est appelée sur des éléments dans l'éditeur et la fenêtre d'outils Project. L'action se situe désormais au niveau supérieur, ce qui facilite le renommage rapide des fichiers, variables et autres éléments.WebStorm exclut désormais les résultatspar défaut lors de l'utilisation dedans les répertoires du projet, ce qui réduit l'encombrement dû aux fichiers non pertinents. Vous pouvez restaurer le comportement précédent en activant l'optiondansPar défaut, WebStorm va désormais automatiquement mettre en évidence toutes les instances du texte que vous sélectionnez dans un fichier. Cela facilite le repérage des endroits où le texte sélectionné apparaît dans votre code. Vous pouvez personnaliser cette fonctionnalité dansAuparavant, le dossier(l'emplacement où WebStorm stocke les paramètres de configuration internes) était masqué par défaut. Cela rendait plus difficile pour certains utilisateurs de faire des commits des configurations à l'échelle du projet. Pour résoudre ce problème, JetBrains l'a rendu visible dans la fenêtre d'outils Project.WebStorm exclut désormais automatiquement les fichiers inutiles dans le dossierde l'indexation pour optimiser l'utilisation du processeur et réduire la durée d'indexation.JetBrains continue d'améliorer la fiabilité des projets hébergés sur WSL et ouverts depuis Windows dans l'EDI. Les dernières améliorations incluent notamment l'ajout de la prise en charge des liens symboliques et le déplacement de l'interaction avec WSL vers les sockets Hyper-V, ce qui améliore les performances de l'interaction de l'EDI avec WSL.Lorsque vous ouvrez ou mettez à jour votre projet, WebStorm l'indexe, ce qui rend certaines fonctionnalités temporairement inaccessibles. JetBrains cherche à améliorer ce point en rendant davantage de fonctionnalités disponibles pendant l'indexation. Grâce à cette mise à jour, les vérifications orthographiques et grammaticales restent disponibles et Search Everywhere (Maj+Maj) fonctionne pour les parties du projet déjà indexées.Vous pouvez désormais gérer les vérifications en arrière-plan pendant le processus de commit à l'aide d'une nouvelle option dans. Ce paramètre vous permet de décider si des tests et des inspections doivent être exécutés après un commit. Si vous souhaitez attendre la fin de ces vérifications, désactivez simplement cette option.JetBrains a ajouté la prise en charge des nouveaux attributs pour Docker Compose. Cela vous donne davantage de contrôle sur les builds, la gestion des ressources, l'orchestration des services et la mise en réseau dans Docker Compose, et rend le développement plus efficace et plus flexible.L'éditeur de logiciels pour développeurs a également amélioré la compatibilité des modèles de conteneurs de développement, qui n'étaient pas initialement conçus pour fonctionner dans des environnements distants. Auparavant, ces modèles contenaient souvent des paramètres qui impliquaient une exécution locale, ce qui provoquait des problèmes lors de l'exécution sur des serveurs Docker distants. WebStorm garantit maintenant que les modèles non optimisés pour une utilisation à distance fonctionnent correctement.