GitHub est la plus grande plateforme assistée par IA pour les développeurs qui partagent leur code, travaillent ensemble et créent des choses incroyables. Mais parmi les plus de 100 millions de développeurs qui utilisent GitHub quotidiennement, il existe quelques talents et experts techniques qui se distinguent par leur niveau d’implication exceptionnel pour aider les autres développeurs : les GitHub Stars.GitHub donne aux développeurs les plus influents une plateforme qui leur permet de mettre en valeur leur travail, d’échanger avec un grand nombre de personnes, de partager les bonnes pratiques et d’aider les autres à améliorer leurs compétences. Véritables moteurs de la communauté, les GitHub Stars sensibilisent et influencent les autres en créant du contenu de qualité et en partageant leur connaissance du développement logiciel.Pour JetBrains, il est essentiel de reconnaître les leaders techniques de la plus grande communauté open source qui nous inspirent, nous apprennent des choses et partagent leur passion pour la programmation.Depuis de nombreuses années, JetBrains accompagne les développeurs professionnels, les étudiants, les enseignants et les communautés partout dans le monde, avec différents programmes dédiés. L'éditeur de logiciels a mis en place son propre Programme de Reconnaissance des Développeurs, qui a pour vocation d’accompagner les développeurs et de les encourager à promouvoir la technologie et l’innovation. Plus de 1 200 experts ont déjà reçu un All Products Pack gratuit via ce programme, qui inclut notamment les Google Developer Experts, Microsoft MVP, Java Champions, Docker Captains et Nx Champions.Aujourd’hui, JetBrains a le plaisir d’annoncer que les GitHub Stars sont désormais inclus dans ce programme et qu'ils pourront bénéficier d'un accès gratuit à tous ses produits desktop, parmi lesquels IntelliJ IDEA Ultimate, dotUltimate, WebStorm et GoLand.Si vous êtes une GitHub Star active, JetBrains vous invite à demander votre licence All Products Pack gratuite dès maintenant pour profiter de tous ses EDI.En tant que GitHub Star reconnue, vous pouvez utiliser les EDI JetBrains gratuitement. Et deux semaines avant l’expiration de votre abonnement gratuit, vous recevrez un rappel par e-mail concernant l’extension de votre licence.