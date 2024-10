JetBrains lance Mellum, son nouveau grand modèle de langage (LLM) spécialement conçu pour les développeurs

Il existe des centaines de LLM. Pourquoi Mellum ?

Engagement pour la confidentialité

Avec le lancement de Mellum, son grand modèle de langage (LLM) propriétaire spécialement conçu pour les développeurs de logiciels, JetBrains franchit une étape majeure dans l’évolution de son offre d’outils assistés par IA. Actuellement disponible avec l’AI Assistant de JetBrains uniquement, Mellum fournit une saisie semi-automatique du code plus rapide, plus intelligente et plus sensible au contexte.Contrairement à la plupart des LLM, Mellum a été conçu spécifiquement pour la programmation. JetBrains s'est consacré à la création d’un modèle plus petit et optimisé, capable de réduire considérablement la latence et de faire des suggestions quasi instantanées aux développeurs. Selon l'éditeur de logiciels de développeurs, cela lui a permis de rendre Mellum plus efficace que la plupart des modèles tiers actuellement disponibles sur le marché.Mellum prend déjà en charge la saisie semi-automatique du code pour les principaux langages de programmation, parmi lesquels Java, Kotlin, Python, Go et PHP. La prise en charge de langages supplémentaires arrive bientôt.Depuis son lancement, Mellum a déjà obtenu des résultats très satisfaisants :Les avis positifs des utilisateurs confirment également le bon niveau de performances de Mellum.La puissance de Mellum ne réside pas seulement dans sa rapidité et sa précision, il est également le fruit d’une intégration étroite avec les EDI JetBrains. Cette synergie entre l’EDI côté client et la logique d’IA côté serveur permet à Mellum de fournir des suggestions de code adaptées aux besoins de chaque projet.JetBrains rappelle que le respect de la confidentialité a toujours été essentiel pour lui et Mellum s’inscrit dans cette démarche. Le modèle a été exclusivement entraîné avec du code sous licence permissive disponible publiquement.En associant rapidité, précision et confidentialité, Mellum améliore l’expérience de programmation et marque une nouvelle étape dans l’avancée des outils pour développeurs. Si vous souhaitez voir ce que Mellum peut faire pour vous, JetBrains vous invite à découvrir ses fonctionnalités dans l’AI Assistant dès maintenant.