Les EDI de JetBrains WebStorm et Rider sont désormais gratuits pour une utilisation non commerciale

En quoi consiste ce changement ?

Pourquoi cette décision ?

Pourquoi WebStorm et Rider ?

Différences entre utilisation commerciale et non commerciale

Réponses aux Questions fréquentes

Licences

Les créateurs de formations souhaitant commercialiser leurs cours.

Les créateurs de contenus partageant des publications sur des plateformes comme YouTube et percevant des commissions grâce aux publicités.

Les podcasteurs et streamers vendant de l’espace publicitaire dans leurs contenus.

Collecte de données anonymes

Obtention d’un abonnement non commercial

Installez et démarrez Rider ou WebStorm. Au démarrage, une boîte de dialogue concernant les licences s’affichera, dans laquelle vous pourrez choisir l’option Non-commercial use. Connectez-vous à votre compte JetBrains ou créez-en un nouveau. Acceptez le Contrat d’abonnement Toolbox pour une utilisation non commerciale. Vous pouvez commencer à utiliser votre EDI.

Si vous utilisez Rider, allez dans Help | Manage Licenses. Si vous utilisez WebStorm, allez dans Help | Register. Dans la fenêtre qui s’ouvre, cliquez sur le bouton Remove License. Choisissez Non-commercial use. Connectez-vous à votre compte JetBrains ou créez-en un nouveau. Acceptez le Contrat d’abonnement Toolbox pour une utilisation non commerciale. Vous pouvez commencer à utiliser votre EDI.

JetBrains vient d'annoncer un changement dans son modèle de licence qui devrait profiter à de nombreux développeurs : WebStorm et Rider sont désormais disponibles gratuitement pour une utilisation non commerciale !Plus tôt cette année, JetBrains a implémenté un nouveau modèle de licence pour deux de ses EDI les plus récents, RustRover et Aqua, afin de les rendre gratuits pour une utilisation à des fins non commerciales, et ce modèle est maintenant applicable à WebStorm et à Rider également. Si vous utilisez ces EDI à des fins non commerciales, telles que l’apprentissage, le développement de projets open source, la création de contenus ou pour des projets de développement personnels dans le cadre de vos loisirs, vous pouvez désormais le faire gratuitement.Pour les projets commerciaux, rien ne change : le modèle de licence actuel reste le même. Les autres EDI JetBrains ne sont pas non plus concernés par ce changement. JetBrains évaluera les résultats de cette initiative de licence gratuite pour utilisation non commerciale afin de voir si elle peut être appliquée à d’autres produits de son portefeuille.JetBrains a décidé de proposer l’utilisation gratuite de certains de ses EDI à des fins non commerciales dans le but de les rendre accessibles à un plus grand nombre de développeurs. L'éditeur de logiciels pour développeurs espère que ce nouveau modèle de licence réduira encore davantage les obstacles à l’utilisation de ses EDI et permettra à un plus grand nombre de personnes de développer leurs connaissances et leur créativité grâce à eux.JetBrains a examiné plusieurs moyens en vue d’atteindre cet objectif. Par exemple, comme l'entreprise recevait beaucoup de demandes pour davantage d’éditions Community, JetBrains a commencé par envisager cette option. Cependant, ses EDI ayant souvent un fonctionnement monolithique, et l’ensemble de leurs fonctionnalités étant profondément intégrées et essentielles à un travail productif, JetBrains a considéré que la création d’éditions Community supplémentaires risquait de proposer un ensemble de fonctionnalités qui ne répondrait pas aux besoins des nombreux types d’utilisateurs différents.Selon plusieurs enquêtes, plus de 60 % des développeurs codent dans le cadre de leur temps libre et près de 40 % le font pour leur évolution professionnelle ou pour se former à leur propre rythme. Ces chiffres sont encore plus élevés dans les domaines du développement de jeux et du développement web. Les développeurs de jeux commencent souvent par créer des jeux pour leurs loisirs, en utilisant des moteurs gratuits, avant de le faire dans un environnement professionnel. C’est sur la base de ces données que JetBrains a décidé d’appliquer ce nouveau modèle de licence à WebStorm et à Rider.Tels que définis dans le Contrat d’abonnement Toolbox pour une utilisation non commerciale, les produits commerciaux sont des produits distribués ou mis à disposition contre rémunération, ou utilisés dans le cadre d’une activité professionnelle. Certaines catégories d’utilisation sont explicitement exclues de cette définition, parmi lesquelles l’apprentissage et l’autoformation, toute forme de création de contenus, le développement open source et le développement pratiqué en tant que loisir, qui sont le cas les plus courants d’usage non commercial.Veuillez noter que l’utilisation d’une licence non commerciale ne permet pas de se soustraire à la collecte de statistiques d’utilisation anonymes, que JetBrains traite afin d’améliorer ses produits. Il en va de même pour les utilisateurs des programmes d’accès anticipé (EAP) et cette approche est conforme à la Charte de confidentialité de JetBrains.Vous trouverez ci-dessous les réponses aux questions les plus fréquentes concernant ce changement dans le modèle de licence. Si vous n’y trouvez pas la réponse à votre question, n’hésitez pas à contacter JetBrains à l'adresse sales@jetbrains.com Avec le nouveau type de licence non commerciale, vous pouvez profiter d’un EDI complet, identique à sa version payante. La seule différence concerne la fonctionnalité Code With Me : avec une licence gratuite, vous disposez de l’édition Community de Code With Me.Oui, les conditions de RustRover et Aqua pour une utilisation non commerciale sont les mêmes que celles de WebStorm et Rider. Auparavant, leurs critères étaient légèrement différents pour certains cas d’utilisation, mais JetBrains les a actualisés afin de les aligner sur le modèle de licence applicable à WebStorm et à Rider.Si vous avez l’intention d’utiliser Rider ou WebStorm à des fins de développement commercial (pour lequel vous recevrez un avantage commercial direct ou indirect, ou une compensation financière tels que définis dans le Contrat d’abonnement Toolbox pour une utilisation non commerciale), vous devrez acheter un abonnement commercial, à titre individuel ou via l’entreprise ou organisation qui vous emploie. Cette licence payante peut également être utilisée à des fins de développement non commercial.Si vous envisagez de commercialiser le produit et d’en tirer des avantages commerciaux, que ce soit maintenant ou à l’avenir, vous devez utiliser une licence commerciale. En revanche, si vous travaillez sur un projet à des fins non commerciales, vous pouvez utiliser une licence non commerciale gratuite. Toutefois, si vos intentions changeaient par la suite, vous devrez réévaluer si vous êtes toujours admissible à une utilisation non commerciale.Si vous percevez une rémunération pour votre travail, vous devez utiliser une licence commerciale, même si votre employeur ne reçoit pas d’avantages commerciaux du produit final (si vous travaillez pour une organisation à but non lucratif par exemple). JetBrains propose des offres spéciales pour les startups et les organisations à but non lucratif.Dans le cadre du contrat de licence non commercial, vous pouvez créer tous types de contenus, même s’ils vous permettent de bénéficier d’avantages commerciaux. Cela concerne par exemple :Non, ce nouveau type de licence n’aura aucun impact sur les options d’abonnement payantes que propose JetBrains. Vous pourrez toujours acheter des abonnements à WebStorm, Rider, dotUltimate et au All Products Pack, à titre personnel ou via votre entreprise ou organisation, et les conditions générales actuellement en vigueur le resteront.Les abonnements non commerciaux sont émis pour une durée d’un an et sont automatiquement renouvelés par la suite. Toutefois, pour que le renouvellement ait lieu, il faut avoir utilisé la licence attribuée au moins une fois au cours des 6 derniers mois de la période d’abonnement.JetBrains vous invite à consulter sa politique de remboursement, mais veuillez noter que si vous travaillez également sur des projets commerciaux, vous ne pouvez pas utiliser la licence gratuite pour ceux-ci.Tout dépend de vos besoins, mais notez que JetBrains propose des tarifs promotionnels que vous pourrez découvrir sur sa page Communauté.Selon les termes du Contrat non commercial, l’EDI peut envoyer électroniquement des statistiques anonymisées à JetBrains (télémétrie de l’EDI) liées à votre utilisation des fonctionnalités du produit. Ces informations peuvent concerner, sans s’y limiter, les frameworks, les modèles de fichiers utilisés dans le produit, les actions appelées, ainsi que d’autres interactions avec les fonctionnalités du produit. Ces informations ne contiennent pas de données personnelles.JetBrains est conscient que cela puisse ne pas convenir à tout le monde, mais il n’existe malheureusement aucun moyen de refuser l’envoi de statistiques anonymisées selon les termes du Contrat Toolbox pour une utilisation non commerciale. La seule façon de vous y soustraire est de passer à un abonnement payant ou à d'autres options gratuites ciblant des catégories spécifiques d'utilisateurs (étudiants, enseignants, entre autres)Vous pouvez le faire directement dans votre EDI :Si vous avez déjà commencé une période d’essai pour un EDI ou si vous avez activé votre EDI via une licence payante, vous pouvez toujours passer à un abonnement non commercial en suivant ces instructions :L’explication la plus probable est que vous utilisez une ancienne version de Rider ou de WebStorm. Malheureusement, JetBrains ne prend pas en charge les licences non commerciales pour les versions antérieures à Rider 2024.2.7 et WebStorm 2024.2.4.Le nouveau type d’abonnement non commercial est spécifique à chaque produit. Si vous souhaitez utiliser à la fois Rider et WebStorm à des fins non commerciales, vous devrez donc utiliser une licence distincte pour chaque produit.Malheureusement, l’acquisition d’un code d’activation n’est pas possible pour un abonnement non commercial. Vous pouvez seulement activer un EDI via votre Compte JetBrains.