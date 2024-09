Move to Folder

ReSharper C++ 2024.2, la dernière version majeure de l'extension Visual Studio de JetBrains pour les développeurs C++ a été publié au mois d'août avec un bon lot de nouveautés et améliorations. On peut noter l'implémentation de nouvelles fonctionnalités C++23, l'enrichissement des info-bulles avec des informations sur la disposition des types et plusieurs améliorations à la refactorisation Rename. Pour les développeurs Unreal Engine, ReSharper C++ 2024.2 a assuré la prise en charge des traits de structure et ajouté une nouvelle inspection qui détecte les appels manquants aux méthodes de base.JetBrains ouvre maintenant le programme d'accès anticipé (EAP) à ReSharper C++ 2024.3, la troisième mise à jour majeure de cette année. Vous pouvez donc essayer les nouvelles fonctionnalités avant qu'elles ne soient officiellement publiées. Cela dit, quelles sont les nouveautés et améliorations de cette version ?La refactorisationgère désormais les fichiers C++ également. Après avoir déplacé les fichiers sélectionnés vers leur nouvel emplacement, la refactorisation mettra à jour les directivesqui référencent les fichiers déplacés.ReSharper C++ prend désormais en charge les nouvelles fonctionnalités de langage suivantes :JetBrains a également amélioré la compatibilité avec des chaînes d'outils C++ autres que MSVC.ReSharper C++ 2024.3 contient plusieurs améliorations pour les utilisateurs de la bibliothèque ranges de C++20. Entre autres changements, il y a de nouvelles actions contextuelles pour convertir l'utilisation d'adaptateurs range entre les formes pipe et appel, ainsi que des erreurs de surcharge plus lisibles pour les adaptateurs range utilisant la forme pipe.Lors de l'utilisation du modèle intégré de commentaires de documentation, vous pouvez désormais personnaliser le modèle pour utiliser la documentation XML au lieu de Doxygen grâce à un nouveau paramètre de génération de code. De plus, ReSharper C++ reconnaît maintenant la documentation XML à l'intérieur des commentaires, en plus des commentairesReSharper 2024.3 propose des live templates intégrés pour générer des instructions de journalisationetdans les solutions Unreal Engine. Ces modèles permettent de choisir rapidement la catégorie de journalisation souhaitée et le niveau de verbosité à partir d'une liste de valeurs disponibles. Comme d'habitude, vous pouvez personnaliser davantage ces modèles dansAuparavant, lors de la génération d'une fonction redéfinie avecou la complétion générative, ReSharper C++ omettait les arguments par défaut des fonctions. La principale raison était d'éviter les situations où les arguments par défaut diffèrent entre une fonction de base et un overrider.Cependant, dans certaines bases de code avec des hiérarchies d'objets profondes comme Unreal Engine, la convention est de dupliquer les arguments par défaut dans les fonctions redéfinies. Le nouveau paramètredans les paramètres de génération de code vous permet de contrôler si vous souhaitez préserver les arguments par défaut.JetBrains a mis à jour l'inspectionpour la rendre moins envahissante. ReSharper C++ 2024.3 ne montre plus cette inspection dans les cas où le remplacement entraînerait plus de deux liaisons structurées et où elles ne seraient pas toutes utilisées. Si vous souhaitez toujours remplacer une déclaration par des liaisons structurées, vous pouvez utiliser l'action contextuelle correspondanteVoici présentés les points forts de cette première version EAP. D'autres nouveautés et améliorations seront livrées tout au long du programme EAP. Vous pouvez télécharger les dernières builds EAP à partir du site Web officiel de ReSharper C++. Vous pouvez aussi les obtenir à partir de l'application gratuite Toolbox ou utiliser des snaps si vous utilisez Ubuntu.