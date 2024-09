Support pour le rechargement à chaud de C++ avec Live++

[fullToReformat.cs] resharper_substitution_for_cleanup_profile.icanwriteanythinghere=Built-in: Full Cleanup => Built-in: Reformat Code [anyToReformat.cs] resharper_substitution_for_cleanup_profile=* => Built-in: Reformat Code [fullToSkip.cs] resharper_substitution_for_cleanup_profile=Built-in: Full Cleanup => skip [anyToSkip.cs] resharper_substitution_for_cleanup_profile=* => Skip

La dernière mise à majeure de Rider, l'EDI .NET multiplateforme de JetBrains, a été publiée au mois d'août. Rider 2024.2 est venue avec la saisie semi-automatique de code en ligne entière pour les différents langages pris en charge, le mode lecteur avec rendu inline des commentaires de documentation, un nouvel onglet Tasks et des graphiques de dépendances des tâches pour le débogage, ainsi que l'amélioration de la navigation vers les membres de classes. Les mises à jour pour le développement de jeux incluaient entre autres l'intégration du plugin Godot et un débogage amélioré pour Unreal Engine. Cette version a également introduit la prise en charge de la version Preview du SDK .NET 9, qui inclut la prise en charge initiale des fonctionnalités de C# 13. L'AI Assistant a aussi bénéficié d'améliorations, notamment de la saisie semi-automatique du code ainsi que la résolution des conflits des systèmes de contrôle de version assistée par IA.JetBrains ouvre maintenant le programme d'accès anticipé (EAP) à Rider 2024.3, la troisième mise à jour majeure de cette année de son EDI. Vous pouvez donc essayer les nouveautés et améliorations de l'EDI avant qu'elles ne soient officiellement publiées. Mais déjà, voyons celles qui sont disponibles dans la première version EAP.JetBrains a travaillé avec l'équipe de Live++ pour apporter un support fluide du rechargement à chaud de C++ à Rider.Il n'y a pas de nouvelle interface utilisateur, mais l'expérience utilisateur sera beaucoup plus fluide. Rider actualisera automatiquement le débogueur lorsque votre application sera mise à jour par, et en cas d'erreurs de compilation, un double-clic sur le message d'erreur dans la sortie Live++ ouvrira le fichier dans Rider. Si vous déboguez votre application lorsque vous invoquez, Rider reconnectera automatiquement le débogueur au nouveau processus par la suite.Vous pouvez désormais remplacer un profil de nettoyage de code (Code Cleanup) par défaut par un autre pour certains fichiers via les fichiers, ainsi que spécifier les fichiers que vous souhaitez exclure du nettoyage de code.JetBrains a ajouté quelques nouvelles options pour ajuster les règles de nommage de manière plus précise.Une autre nouvelle option est. Dans les versions précédentes, si vous spécifiiez un suffixe Async dans une règle, et qu'aucune règlen'avait ce suffixe, Rider signalait une erreur pour une propriété contenant Async dans le nom. En d'autres termes, Rider vous interdisait d'utiliser ce suffixe dans des entités autres que les méthodes. À partir de la version 2024.3 EAP, vous pouvez désactiver cette option dans la règle, et Rider cessera de signaler des erreurs pour les noms de propriétés utilisant ces types de suffixes.Cette première version EAP de Rider 2024.3 offre de nouvelles options de formatage C# pour vous offrir encore plus de flexibilité. On note par exemple les optionset, entre autres.Rider 2024.3 EAP propose des live templates intégrés pour générer des instructions de journalisationetdans les solutions Unreal Engine. Ces live templates vous permettent de choisir rapidement la catégorie de journal souhaitée ainsi que le niveau de verbosité dans une liste de valeurs disponibles. Vous pouvez également personnaliser davantage ces modèles dansVoici présenté l'essentiel des améliorations pour la première version EAP de Rider 2024.3. Des nouveautés et améliorations seront progressivement ajoutées à chaque nouvelle version EAP. JetBrains vous invite donc à les télécharger pour les tester avant la sortie de la version finale.Les versions EAP sont disponibles en téléchargement à partir du site Web de l'EDI. Vous pouvez également les obtenir à partir de l'application gratuite Toolbox ou utiliser des snaps si vous utilisez Ubuntu.