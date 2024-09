Nouvelles classes sans parenthèses

Code php : Sélectionner tout $request = ( new Request ( ) ) ->withMethod ( 'GET' ) ->withUri ( '/hello-world' ) ;

Code php : Sélectionner tout $request = new Request ( ) ->withMethod ( 'GET' ) ->withUri ( '/hello-world' ) ;

Nouvelles fonctions pour les tableaux

array_find()

array_find_key()

array_any()

array_all()

foreach

Code php : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

8

function a ( array $array , callable $callback ) : mixed { foreach ( $array as $key => $value ) { if ( $callback ( $value , $key ) ) { return $value ; } } return null ; }

Code php : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

function a ( array $array , callable $callback ) : mixed { return array_find ( $array , function ( $value , $key ) use ( $callback ) { return $callback ( $value , $key ) ; } ) ; }

Code php : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

8

function a ( array $array , callable $callback ) : mixed { foreach ( $array as $key => $value ) { if ( $callback ( $value , $key ) ) { return $key ; } } return null ; }

Code php : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

function a ( array $array , callable $callback ) : mixed { return array_find_key ( $array , function ( $value , $key ) use ( $callback ) { return $callback ( $value , $key ) ; } ) ; }

Code php : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

8

function a ( array $array , callable $callback ) : mixed { foreach ( $array as $key => $value ) { if ( $callback ( $value , $key ) ) { return true ; } } return false ; }

Code php : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

function a ( array $array , callable $callback ) : mixed { return array_any ( $array , function ( $value , $key ) use ( $callback ) { return $callback ( $value , $key ) ; } ) ; }

Code php : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

8

function a ( array $array , callable $callback ) : mixed { foreach ( $array as $key => $value ) { if ( $callback ( $value , $key ) ) { return false ; } } return true ; }

Code php : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

function a ( array $array , callable $callback ) : mixed { return array_all ( $array , function ( $value , $key ) use ( $callback ) { return ! $callback ( $value , $key ) ; } ) ; }

Prise en charge des hooks de propriété

Code php : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

<?php class User { public string $name { set { $this ->name = $value ; } get { return $this ->name; } } } $user = new User ( ) ; $user ->name = 'foo' ; var_dump ( $user ->name ) ;

Au mois d'août, JetBrains a publié PhpStorm 2024.2, la deuxième mise à jour majeure de l'année pour son EDI pour le développement Web avec PHP. Cette version est venue avec un bon lot de nouveautés et améliorations. Parmi celles-ci, on peut citer : la prise en charge des fichiers journaux, l'édition à partir d'une barre d'outils flottante, la saisie semi-automatique dans le nouveau terminal, une amélioration de la saisie semi-automatique de code en ligne entière, et bien d'autres.JetBrains ouvre maintenant le programme d'accès anticipé (EAP) à PhpStorm 2024.3, la prochaine mise à jour majeure de cette année. Vous pouvez donc essayer les nouvelles fonctionnalités avant qu'elles ne soient officiellement publiées. Mais déjà, voici ce que nous propose JetBrains dans la première version EAP.PHP 8.4 introduit une nouvelle amélioration syntaxique permettant l'instanciation de classes sans parenthèses. PhpStorm prend désormais pleinement en charge cette fonctionnalité, facilitant ainsi l'adoption par les développeurs de cette syntaxe plus propre et plus concise.Avant :Après :Cette conversion automatique permet de mettre à jour plus rapidement le code existant en adoptant le nouveau style syntaxique de PHP 8.4.Une autre nouveauté intéressante de PHP 8.4 est l'ajout de nouvelles fonctions pour les tableaux :, et. PhpStorm propose désormais des inspections qui peuvent identifier les bouclesdans votre code et suggérer automatiquement des remplacements par les nouvelles fonctions de tableaux. Cela vous aide à moderniser votre code avec un minimum d'effort.Avant :Après :Avant :Après :Avant :Après :Avant :Après :JetBrains a ajouté la prise en charge des nouveaux hooks de propriété introduits dans PHP 8.4. Vous bénéficiez désormais d'une complétion de mots-clés appropriée et de la mise en évidence des erreurs avec des suggestions pertinentes de correctifs rapides.Avec ces nouvelles fonctionnalités, PhpStorm continue d'offrir un support de premier ordre pour les dernières améliorations de PHP, garantissant une expérience de développement plus fluide et plus efficace.Voici présenté l'essentiel des améliorations pour la première version EAP de PhpStorm 2024.3. Des nouveautés et améliorations seront progressivement ajoutées à chaque nouvelle version EAP. JetBrains vous invite donc à les télécharger pour les tester avant la sortie de la version finale.Les versions EAP sont disponibles en téléchargement à partir du site Web de l'EDI. Vous pouvez également les obtenir à partir de l'application gratuite Toolbox ou utiliser des snaps si vous utilisez Ubuntu.