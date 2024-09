Assistant IA

Java et Kotlin

Expérience utilisateur

C'est au début du mois d'août que JetBrains a publié la deuxième mise à jour majeure de l'année pour IntelliJ IDEA, son EDI Java. La version 2024.2 d'IntelliJ IDEA a apporté toute une série de nouveautés et améliorations : exécution des méthodes Spring Data JPA directement dans l'EDI pour vérifier instantanément les requêtes du référentiel, simplification de la gestion des expressions cron en fournissant des descriptions en ligne, mise à niveau du client HTTP pour utiliser le moteur d'exécution GraalJS, et amélioration de l'efficacité globale du démarrage de l'EDI en activant des fonctionnalités clés lors de l'indexation du projet. Cette version est également venue avec l'intégration du mode K2 pour améliorer les performances et la stabilité de l'EDI pour Kotlin, ainsi que sa prise en charge des fonctionnalités du langage.L'éditeur de logiciels pour développeurs lance maintenant le programme d'accès anticipé (EAP) à IntelliJ IDEA 2024.3. Vous pouvez télécharger les dernières builds EAP sur le site Web de JetBrains. Vous pouvez également les obtenir via l'application Toolbox ou sous forme de package snap (si vous utilisez Ubuntu). Mais déjà, regardons plus en détail les nouvelles fonctionnalités et améliorations disponibles dans la première version EAP.JetBrains introduit une nouvelle manière transparente d'interagir avec l'Assistant IA directement dans l'éditeur : une saisie inline expérimentale qui détecte et traite vos demandes au fur et à mesure que vous tapez. Cela vous permet d'exprimer vos intentions en langage naturel, que l'Assistant IA interprète instantanément et convertit en modifications de code sans étapes supplémentaires. Cette fonctionnalité est actuellement disponible pour Java et Kotlin.Il vous suffit de taper votre prompt à l'endroit où vous souhaitez apporter des ajustements, d'appuyer sur Tab, et si le résultat n'est pas tout à fait correct, vous pouvez annuler les modifications en appuyant sur Ctrl+Z et modifier votre prompt avant de réessayer.JetBrains a considérablement amélioré le support de son moteur d'analyse de flux de données, en particulier dans le traitement des cas d'alias. Cette amélioration s'applique à la fois à Kotlin et Java, permettant une analyse plus précise dans les scénarios où des références peuvent pointer vers la même instance.Voyons un exemple :Auparavant, IntelliJ IDEA considéraitetcomme des instances complètement distinctes, ce qui est généralement une hypothèse raisonnable. Cependant, ce n’est pas toujours le cas.Si nous passons la même référence aux deux arguments, la fonction affiche en fait– indiquant queetsont, en réalité, la même instance.Avec l'amélioration du moteur d'analyse des flux de données, IntelliJ IDEA gère désormais ces cas d'alias avec plus de précision, ce qui entraîne moins de faux positifs dans les inspections et offre une expérience de codage plus fiable.À partir de la version 2024.3 EAP 1 et dans toutes les prochaines versions EAP, le mode K2 sera activé par défaut. Le mode K2 est la nouvelle implémentation du support Kotlin dans IntelliJ IDEA, conçue pour améliorer la stabilité de l'EDI et poser les bases des futures fonctionnalités du langage Kotlin.L'objectif est de faire du mode K2 le mode par défaut dans les futures versions, et vos retours sont essentiels pour aider JetBrains à le peaufiner. N'hésitez donc pas à partager votre expérience avec l'éditeur de logiciels pour développeurs afin de contribuer à la réussite du lancement du mode K2.Notons que tous les plugins dépendant de l'API K1 ne sont pas encore compatibles avec le mode K2. Pour aider les auteurs de plugins à accélérer le processus de migration, JetBrains a donc préparé un guide de migration pour ceux qui utilisent l'API du plugin K1.À partir de cette version, IntelliJ IDEA avec le mode K2 activé prend en charge une fonctionnalité de langage expérimentale : l'interpolation multi-dollar. Cette fonctionnalité simplifie le travail avec des chaînes contenant des symboles littéraux, éliminant ainsi la nécessité de solutions de contournement commePar exemple, déclarer des schémas JSON dans votre code est désormais plus propre :En s'appuyant sur les progrès réalisés dans la version 2024.2, JetBrains continue à optimiser les temps d'attente lors de la construction et de l'indexation du modèle de projet, garantissant que les fonctionnalités essentielles soient disponibles immédiatement. Avec cette mise à jour, les vérifications orthographiques et grammaticales sont désormais accessibles même pendant l'indexation. Cela vous permet de détecter des erreurs, comme celles dans les documents Markdown et les balises de documentation, sans attendre la fin de l'indexation.L'écran d'accueil affiche désormais le nom de la branche pour vous aider à rester organisé lors de la gestion de plusieurs versions de projets et à basculer facilement entre les répertoires de travail.Cette version EAP inclut la fonctionnalité récemment annoncée des espaces de travail (Workspaces), qui vous permet de gérer plusieurs projets simultanément, chaque projet utilisant sa propre pile technologique et son propre outil de build, et fonctionnant de manière indépendante. Pour l'instant, la configuration de votre espace de travail nécessite l'installation du plugin Multi-Project Workspace depuis JetBrains Marketplace.Cette fonctionnalité est encore en phase de développement précoce. JetBrains vous encourage donc à l'essayer et à partager vos retours afin de l'aider à l'affiner et l'améliorer en fonction de vos besoins.Voici présentées les mises à jour les plus importantes de la première version EAP d'IntelliJ IDEA 2024.3. Des nouveautés et améliorations seront progressivement ajoutées à chaque nouvelle version EAP. JetBrains vous invite à télécharger les EAP pour tester ces nouveautés avant la sortie de la version finale.