JetBrains annonce l’intégration de la plateforme de données Databricks avec son EDI PyCharm Professional, ce qui permet de simplifier le traitement, le stockage et l’analyse de vos données.Cette intégration vous permet de créer vos applications de données et d’IA sur la Data Intelligence Platform de Databricks directement dans PyCharm Professional et de bénéficier de la puissance de l’EDI Python de JetBrains pour l’analyse des données. Elle vous donne la possibilité d’écrire du code rapidement et facilement et de l’exécuter dans le cloud sans configurations supplémentaires, et offre de nombreux autres avantages pour le travail avec les données.Nous présentons dans la suite cette intégration, ses cas d’usage et les avantages qu’elle apporte.La Data Intelligence Platform de Databricks permet à l’ensemble de votre organisation d’utiliser les données et l’IA. Construite sur la base d’un lakehouse afin de fournir un socle ouvert et unifié pour toutes les données et la gouvernance, elle est alimentée par un moteur de Data Intelligence capable de comprendre le caractère unique de vos données.PyCharm Professional est l’un des EDI les plus utilisés pour Python, ainsi que pour d’autres langages de programmation. Il vous permet d’écrire du code efficace et de haute qualité grâce à des fonctionnalités de saisie semi-automatique de code, de refactorisation et d’inspections de code ultra performantes, à une navigation fluide dans le code et dans les projets, à un débogueur puissant et à une large gamme d’intégrations, incluant notamment les notebooks Jupyter, les frameworks de tests, Git et des solutions de CI/CD, le tout directement disponible au même endroit.Pour les organisations et les professionnels des données utilisant des data lakehouses, data lakes et data warehouses via Databricks.Cette intégration combine les fonctionnalités les plus puissantes de chaque plateforme, ce qui vous permet de créer facilement toutes vos applications de données et d’IA à grande échelle dans PyCharm :Vous pouvez écrire le code pour vos pipelines et vos tâches dans PyCharm, puis le déployer, le tester et l’exécuter en temps réel sur votre cluster Databricks sans configurations supplémentaires.Voyons plus en détail ce qu’apporte l’intégration de PyCharm avec Databricks.Vous pouvez vous connecter directement au cluster Databricks via PyCharm et superviser le processus au sein de l’EDI. Cela vous permet de vérifier si le cluster est en cours d’exécution, de voir les résultats des exécutions de la session en cours et d’afficher des informations supplémentaires sur les processus d’exécution.Vous pouvez exécuter les scripts Python sur un cluster distant, ce qui est particulièrement utile pour les activités de big data, et visualiser les résultats dans l’EDI.L’intégration vous permet aussi d’exécuter votre notebook ou vos scripts Python en tant que workflow Databricks et de voir la sortie dans la console.Les résultats des exécutions s’affichent sur la plateforme Databricks, y compris pour les exécutions initiées depuis PyCharm.La synchronisation des fichiers de projet avec l’espace de travail de Databricks vous permet d’avoir accès et de travailler avec mêmes fichiers dans les espaces de travail de PyCharm et de Databricks. Vous pouvez également planifier vos notebooks et vos scripts, et utiliser d’autres fonctionnalités de la plateforme pour les projets réalisés dans PyCharm.Assurez-vous tout d’abord de disposer des éléments suivants :Vous pouvez installer le plugin Databricks depuis la Marketplace JetBrains ou directement dans l’EDI PyCharm.