GoLand 2024.2, la dernière mise à jour majeure de GoLand a été publiée au mois d'août. Cette version de l'EDI Go de JetBrains est venue avec de nouvelles fonctionnalités d'EDI et la prise en charge des dernières fonctionnalités de Go, notamment :Cette version a également apporté de nombreuses améliorations de l'expérience utilisateur et des fonctionnalités générées par l'intelligence artificielle.JetBrains lance maintenant le programme d'accès anticipé (EAP) à GoLand 2024.3. Pour cette version, JetBrains se concentrera sur les performances, le support du langage Go (y compris pour les paramètres de type), ainsi que sur les améliorations de l'expérience utilisateur et de la stabilité, afin d'offrir aux développeurs Go une expérience de développement fluide. Nous présenterons ici les nouveautés de la première version EAP et celles qui seront livrées tout au long du programme EAP.La première version EAP introduit les mises à jour suivantes :GoLand inclut également de nombreuses mises à jour et corrections de bugs provenant de WebStorm et DataGrip, ainsi que quelques fonctionnalités intéressantes d'IntelliJ IDEA.Pendant ce cycle EAP, JetBrains prévoit de continuer à mettre en œuvre la prise en charge des mises à jour du SDK Go et des outils Go, ainsi que d'introduire des améliorations à l'interface utilisateur (UI/UX) de GoLand. Voici quelques-uns des points majeurs des plans actuels de JetBrains, mais l'éditeur de logiciels pour développeurs vous encourage à voter pour les problèmes que vous souhaitez voir corrigés et les fonctionnalités que vous souhaitez voir implémentées :les importations circulaires peuvent être assez déroutantes, surtout dans des scénarios complexes. JetBrains prévoit d'introduire une inspection pour ces cas.afin de fournir la meilleure expérience de développement possible, JetBrains prévoit de mettre en place une solution pratique dans l'interface utilisateur qui vous permettra d'exécuter plusieurs configurations en parallèle.JetBrains travaille également sur l'amélioration de la découverte de diverses actions d'intention et refactorisations déjà disponibles. Quelques changements intéressants seront apportés dans le programme EAP.Si vous n'êtes pas familier avec les EAP, retenez qu'elles vous permettent d'essayer les dernières fonctionnalités et améliorations de GoLand pendant que JetBrains continue à y travailler. Ces versions ne sont pas entièrement testées et peuvent être instables, mais c'est justement pour cela que JetBrains a besoin de votre aide. En testant ces versions et leurs nouvelles fonctionnalités avec vos projets et scénarios réels, vous pouvez aider l'éditeur de logiciels à les peaufiner. De cette façon, lorsque la version finale sera publiée, elle sera plus susceptible de fonctionner sans problème pour vous.Des nouveautés et améliorations seront progressivement ajoutées à chaque nouvelle version EAP. Vous pouvez télécharger ces versions EAP à partir du site Web de l'EDI, les obtenir à partir de l'application gratuite Toolbox ou utiliser des snaps si vous utilisez Ubuntu.