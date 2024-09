Quelles sont les nouveautés prévues dans RubyMine 2024.3 ?

Il y a maintenant un mois que JetBrains a publié la deuxième mise à jour majeure de l'année pour RubyMine, son EDI Ruby on Rails. RubyMine 2024.2 est venue avec un bon nombre de nouveautés et améliorations incluant des mises à jour pour Rails, la prise en charge intégrée du framework JavaScript Stimulus, de nouvelles fonctionnalités d'IA et bien d'autres.JetBrains travaille actuellement sur la prochaine version de son EDI et vient d'ouvrir le programme d'accès anticipé (EAP) à RubyMine 2024.3. Nous présentons ici les principales nouveautés et améliorations attendues dans RubyMine 2024.3 et qui seront livrées progressivement à travers le programme EAP.Pour RubyMine 2024.3, JetBrains travaille sur plusieurs fonctionnalités d'IA spécifiques à Ruby, en mettant l'accent sur les améliorations contextuelles pour la génération de tests unitaires alimentés par l'IA, l'explication des exceptions dans l'environnement de test, et un nouveau modèle d'IA pour l'auto-complétion de code sur plusieurs lignes.Avec la sortie prochaine de RubyMine 2024.3, vous pouvez vous attendre à des améliorations de l'analyse de code Ruby grâce à la prise en charge des fonctionnalités de Ruby 3.4.Un autre point important du travail de JetBrains est d'améliorer l'expérience de saisie et d'édition dans les scénarios de développement à distance. JetBrains travaille pour réduire les délais de saisie et le temps de réponse côté client.RubyMine 2024.3 offrira une intégration native avec la RBS Collection, une collection gérée par la communauté de fichiers RBS pour les gems qui n'incluent pas de signature.Même si vous n'utilisez pas RBS dans votre projet, vous pouvez tout de même bénéficier des signatures de type incluses dans la RBS Collection, sans aucun effort supplémentaire. RubyMine va télécharger et gérer automatiquement les signatures de type pour les dépendances du projet. Cette fonctionnalité est déjà disponible dans la première version EAP de RubyMine 2024.3.JetBrains a ajouté de nouvelles options pour contrôler la présélection de la première suggestion d'auto-complétion lors de l'utilisation des consoles ou de l'évaluation des expressions en mode débogage. Vous pouvez déjà essayer ces options dans la première version EAP de RubyMine 2024.3.Grazie est un correcteur orthographique et grammatical intelligent pour tout texte que vous écrivez dans votre EDI. JetBrains prévoit de rendre le plugin Grazie disponible dans RubyMine par défaut.Si vous n'êtes pas familier avec les EAP, retenez qu'elles vous permettent d'essayer les dernières fonctionnalités et améliorations des EDI JetBrains pendant que l'éditeur continue à y travailler. Ces versions ne sont pas entièrement testées et peuvent être instables, mais c'est justement pour cela que JetBrains a besoin de votre aide. En testant ces versions et leurs nouvelles fonctionnalités avec vos projets et scénarios réels, vous pouvez aider l'éditeur de logiciels à les peaufiner. De cette façon, lorsque la version finale sera publiée, elle sera plus susceptible de fonctionner sans problème pour vous.Les nouveautés et améliorations prévues pour RubyMine 2024.3 seront progressivement livrées à chaque nouvelle version EAP. Vous pouvez télécharger les dernières builds EAP sur le site Web de JetBrains. Vous pouvez également les obtenir via l'application Toolbox ou sous forme de package snap (si vous utilisez Ubuntu).