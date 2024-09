Applications

Application Slack User Status : cette application ajoute les informations et les statuts des profils Slack aux cartes utilisateur YouTrack.

Vote Histogram : cette application affiche une représentation visuelle des votes au fil du temps pour un ticket donné.

Application Article Feedback : l'application collecte les commentaires sur les articles publiés dans la Base de connaissances.

Planificateur multisprint pour les développeurs de logiciels par twenty20 : cette application facilite la gestion des sprints et des backlogs pour les équipes de développement logiciel qui travaillent sur des tableaux Scrum. Elle ajoute une nouvelle section au menu principal de YouTrack, dans laquelle vous pouvez visualiser plusieurs sprints à la fois (un sprint par couloir). Grâce à cette vue, vous pouvez plus facilement structurer un projet en plusieurs sprints et mieux organiser le processus de développement. Si vous souhaitez tester l'application, elle est disponible gratuitement sur la Marketplace JetBrains.

Extension YouTrack pour les équipes juridiques par AgiLawyer : pour les besoins des équipes juridiques, AgiLawyer, partenaire-conseil de YouTrack, recommande d'intégrer YouTrack avec LegiSpace, une plateforme qui centralise les informations et peut se connecter harmonieusement avec de nombreux autres outils. L'agrégation de différentes données provenant de multiples sources combinée à l'intégration de l'application LegiSpace dans YouTrack, facilitent les opérations quotidiennes en simplifiant les processus de gestion juridique, tels que la gestion des dossiers clients, le reporting des heures facturables, la facturation et autres. L'application Legispace connecte la tâche YouTrack au profil du client et aux dossiers et documents dans l'application Legispace.



Si vous souhaitez étendre les capacités de YouTrack pour mieux répondre aux besoins de votre service juridique, vous pouvez contacter l'équipe AgiLawyer pour une démo, afin d'en savoir plus sur ce que cette personnalisation peut vous apporter.

Vous pouvez désormais utiliser des applications afin d'étendre les capacités de YouTrack en y ajoutant des fonctionnalités, des outils et des intégrations. Les applications permettent aux équipes de personnaliser YouTrack en fonction de leurs besoins spécifiques, en améliorant la gestion de projet, le reporting, l'automatisation et l'intégration avec d'autres outils.Dans YouTrack 2024.3, on note encore une nouvelle fonctionnalité de transformation de texte en ticket générée par IA, qui vous permet de créer facilement de nouvelles tâches à partir de n'importe quelle sélection de texte. Nous présentons ici les nouveautés et améliorations les plus importantes de YouTrack 2024.3.Dans cette nouvelle version de YouTrack, vous pouvez créer vos propres applications ou installer des applications externes afin de prendre en charge les workflows de votre équipe. Les applications de YouTrack vous permettent de personnaliser son apparence, d'ajouter des widgets d'interface utilisateur, des formulaires et des pages supplémentaires, d'implémenter des automatisations complexes avec des workflows, et d'améliorer votre expérience de travail.Vous trouverez plusieurs applications préinstallées dans YouTrack, qui importent du contenu provenant d'autres systèmes et ajoutent des workflows et des widgets populaires à vos tableaux de bord.Plusieurs autres applications sont déjà disponibles en téléchargement gratuit sur la Marketplace JetBrains. En voici quelques-unes que vous pourrez trouver très utiles.Tout personne créant des applications a la possibilité de les publier sur la Marketplace et JetBrains espère que la gamme d'applications proposées continuera de croître. Actuellement, toutes les applications proposées sur la Marketplace sont disponibles gratuitement. JetBrains travaille sur l'ajout d'une option permettant de publier des applications payantes afin que vous puissiez tirer profit de vos solutions personnalisées.Vous pouvez créer une application afin de répondre aux besoins particuliers de votre équipe, par exemple pour intégrer YouTrack avec un système interne de l'entreprise. Vous pouvez également contacter l'un des partenaires-conseils de JetBrains pour lui demander de créer une application pour vous. Ces applications peuvent être installées directement dans votre instance YouTrack.Cette nouvelle fonctionnalité générée par IA vous permet de créer facilement de nouvelles tâches à partir de sélections de texte. Une action d'IA analyse votre sélection de texte à la recherche d'éléments d'action. Vous pouvez ensuite choisir les éléments à convertir en tickets et tous les créer en une seule fois. D'autres options vous permettent d'utiliser le texte sélectionné pour créer de nouveaux tickets.YouTrack vous permet désormais de configurer des intégrations avec des systèmes de contrôle de version qui ne sont pas inclus dans la liste prédéfinie des services pris en charge par JetBrains. Cela vous permet de joindre manuellement des commits à des tickets dans YouTrack ou d'ajouter des liens à l'aide de webhooks.Plusieurs pages de l'application ont été réorganisées et peaufinées, notamment les tableaux de bord, la liste des projets et la page d'administration des workflows.