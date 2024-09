JavaScript Day 2024 : l'évènement virtuel gratuit de JetBrains dédié à l'écosystème JavaScript aura lieu le 24 octobre

Le JetBrains JavaScript Day revient pour une nouvelle édition. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un évènement de JetBrains dédié à l'écosystème JavaScript. Gratuit et en ligne, l'édition 2024 du JetBrains JavaScript Day aura lieu le jeudi 24 octobre à partir de 16h, heure de Paris.Nous savons combien il peut être compliqué de suivre toutes les évolutions de l’écosystème de JavaScript et la raison d’être de JetBrains JavaScript Day est de vous aider dans cette démarche. Cette nouvelle édition de l’événement rassemblera des experts de la communauté pour vous parler des dernières tendances et répondre à vos questions sur JavaScript et TypeScript.Veuillez noter que cet événement sera en anglais. Cela dit, voici les présentations prévues cette année :Dans cette présentation, Evan examinera comment Vite est rapidement devenu l'un des outils de construction les plus largement utilisés et appréciés, tant par les développeurs que par les auteurs de frameworks. Il discutera également de la manière dont les travaux en cours pour améliorer Vite en interne influencent l'avenir des outils JavaScript.Les types génériques dans TypeScript ne sont pas seulement une nouvelle syntaxe amusante. Ils représentent une fonctionnalité importante pour modéliser des valeurs JavaScript dynamiques et flexibles. Dans cette session, vous allez plonger dans leur fonctionnement, pourquoi ils fonctionnent comme ils le font, et ce qui les rend si essentiels dans de nombreux packages que vous utilisez probablement déjà.En mai 2022, Dane Springmeyer, le principal mainteneur de node-pre-gyp, un outil essentiel dans l'écosystème Node.js, a annoncé sa décision de se retirer, soulignant l'urgence de l'implication de la communauté pour soutenir le projet. Cette situation met en lumière les défis liés à la transition des mainteneurs dans les projets open source. Le départ de mainteneurs clés peut entraîner un retard dans la résolution des problèmes, des vulnérabilités de sécurité, et la perte de connaissances critiques sur le projet. Cette présentation explore les implications plus larges des départs de mainteneurs, les menaces cachées de l'épuisement des mainteneurs, et le paradoxe de la confiance dans le transfert du contrôle d'un projet.Il est facile de bricoler une solution rapide en JavaScript, mais souvent, cela nous crée plus de travail ! Il existe de nombreuses solutions très simples en CSS pour résoudre des problèmes courants que les gens essaient de régler avec du JavaScript, sans même entrer dans les nouvelles solutions modernes en CSS qui ouvrent encore plus de possibilités. Et c'est ce dont va parler Kevin Powell dans cette présentation.L'équipe de WebStorm est prête à répondre à vos questions. Vous pourrez poser des questions sur WebStorm et ses plans futurs, le support de JavaScript et TypeScript dans n'importe quel EDI JetBrains, ou tout autre sujet qui vous intéresse.React 19 est en phase RC (Release Candidate) ! Cette nouvelle version apporte une série de mises à jour passionnantes pour les développeurs Frontend. Des nouveaux hooks et Actions aux changements dans l'utilisation des refs, React 19 va transformer la façon dont nous construisons des formulaires et utilisons des hooks. Dans cette présentation, vous allez explorer avec Shruti Kapoor les nouvelles fonctionnalités de React 19. Vous allez apprendre tout ce que vous devez savoir sur les Form Actions, le compilateur React, et les nouveaux hooks.Dans cette présentation, Chau présentera une bibliothèque Angular sur laquelle il travaille, Angular Three. Angular Three est un seul Nx Workspace (un monorepo) qui contient tout un écosystème : de nombreuses bibliothèques, des points d'entrée secondaires, Storybook, un site de documentation, un site de démonstration... Chau démontrera les capacités que Nx lui offre pour gérer son écosystème de bibliothèques dans un seul monorepo avec facilité, des concepts que le public pourra appliquer à ses propres bibliothèques.Angular est en développement actif depuis plus de dix ans ! Venez découvrir comment l'équipe Angular aborde l'évolution du framework, en essayant de trouver l'équilibre entre la stabilité pour les développeurs existants et la nécessité de suivre le rythme du web en perpétuelle évolution. Cette présentation couvrira les leçons apprises au fil des années et les stratégies pragmatiques adoptées par Angular, ainsi que la direction que prendra le framework à l'avenir.Dans la présentation, vous allez explorer la relation harmonieuse entre TypeScript et les bases de code modernes, révélant comment ce langage puissant n'est pas seulement un complément, mais une nécessité pour des applications robustes, évolutives et faciles à maintenir. À travers une plongée profonde dans les fonctionnalités essentielles de TypeScript, y compris son système polyvalent de types génériques, vous allez découvrir le potentiel pour écrire du code plus propre et plus efficace, capable de s'adapter à n'importe quelle exigence ou défi. Cette session vise à éclairer l'impact profond de l'adoption de TypeScript, en mettant en avant ses fonctionnalités telles que le typage statique, les interfaces, et les enums, ainsi que les génériques avancés, qui peuvent révolutionner la manière dont les développeurs abordent les paradigmes de programmation courants.La présentation abordera les meilleures pratiques de programmation en TypeScript, de l'utilisation de modèles de conception adaptés aux forces de TypeScript, à des conseils pratiques sur la structuration des projets pour faciliter la maintenance et l'évolutivité. Vous allez analyser des scénarios concrets où les fonctionnalités de TypeScript, en particulier les génériques, jouent un rôle clé dans la création de composants de code flexibles et réutilisables, améliorant ainsi la qualité et la fiabilité de votre base de code. Les participants obtiendront des idées sur la manière dont TypeScript favorise un environnement de développement propice à la gestion de projets complexes, réduisant les bugs et améliorant la collaboration au sein des équipes. Que vous envisagiez de migrer un projet JavaScript existant vers TypeScript ou que vous cherchiez à perfectionner vos compétences en TypeScript, cette présentation vous fournira les connaissances et techniques nécessaires pour faire de votre base de code et de TypeScript un duo parfait.Prêt à apprendre auprès des meilleurs experts de la communauté JavaScript ? Alors ne manquez pas de vous inscrire au JetBrains JavaScript Day, un évènement en ligne et gratuit.