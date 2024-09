Développement frontend et prise en charge des bases de données

JetBrains annonce la sortie de RustRover 2024.2, la deuxième mise à jour majeure de l'année de son nouvel EDI autonome pour les développeurs Rust. Les points clés de cette version incluent la prise en charge du développement frontend et des bases de données, ainsi que la saisie semi-automatique de code en ligne entière. Mais il y a encore bien d'autres nouveautés et améliorations que nous présenterons ici avec plus de détails.Suite aux retours des utilisateurs, JetBrains a réimplémenté la prise en charge des technologies web et des bases de données dans RustRover.Cette version inaugure la saisie semi-automatique du code en ligne entière pour le langage Rust. Cette fonctionnalité suggère des lignes entières de code à l'aide d'un modèle de deep learning qui s'exécute localement sans envoyer de données en dehors de votre EDI. Des suggestions de texte en gris sur une seule ligne complètent les déclarations en fonction du contexte du fichier actuel. La saisie semi-automatique de code en ligne entière est incluse dans votre abonnement RustRover sans coût supplémentaire.Vous pouvez maintenant déboguer les applications actives sans les redémarrer. Cela facilite l'utilisation de bibliothèques dynamiques ou de plugins dans les programmes tiers gérés en externe.Désormais, lorsque vous utilisez des configurations Run/Debug, un sélecteur de profil Cargo dédié vous permet de spécifier le profil, vous n'avez donc plus à le faire manuellement.JetBrains a considérablement amélioré la vérification de type pour l'opérateur. L'opérateur est désormais suggéré par saisie semi-automatique dans un certain nombre de cas, notamment les chaînes d'appels de méthodes. Une nouvelle inspection met également en évidence les appelsqui permettent d'utiliserLes dossiers de modules sont désormais signalés en tant que paquets dans la vue Project pour vous aider à les distinguer des autres dossiers.De plus, glisser-déposer un fichier ne déclenche plus l'affichage d'une boîte de dialogue Move pour le répertoire parent.Cargo compile désormais les proc_macros et génère des scripts pour toutes les dépendances nécessaires au bon fonctionnement de l'analyse du code. Notez que dans de rares cas, vous devrez désactiver les fonctionnalités explicitement en conflit.De nouveaux correctifs rapides suggèrent désormais d'ajouter les attributsetà votredans les crates de macros procédurales.Les actions d'intention sont maintenant disponibles pour les jetons avec un seul élément correspondant à un seul élément dans la macro développée.Désormais, si vous utilisez une fonction avant qu'elle ne soit déclarée, l'EDI proposera une option d'auto-complétion avec son nom.Cette mise à jour apporte de nombreuses autres améliorations :Les packs linguistiques de l'interface utilisateur en chinois, japonais et coréen sont désormais inclus dans l'installation de base de l'EDI. Vous pouvez changer de langue dansIl est désormais possible de choisir les langages pour lesquels vous souhaitez que les lignes épinglées s'affichent. Vous pouvez personnaliser cette fonctionnalité dansou dans menu contextuel qui s'affiche lorsque vous faites un clic droit sur une ligne épinglée dans l'éditeur.La boîte de dialogueinclut désormais une option permettant de prévisualiser les éléments de la base de code que vous recherchez. L'activation de cette fonctionnalité via l'icône Preview de la barre d'outils de la boîte de dialogue fait apparaître un volet d'aperçu sous les résultats de la recherche, ce qui fournit davantage de contexte et facilite la navigation dans le projet.JetBrains travaille actuellement sur l'implémentation d'une intégration de l'AI Assistant spécifique à Rust, mais n'est qu'aux premiers stades du développement. Restez donc à l'écoute des prochaines mises à jour pour.RustRover a également hérité des fonctionnalités pour le le développement collaboratif et à distance ainsi que pour les les systèmes de contrôle de version qui ont été incluses dans la version de la plateforme.