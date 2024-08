Vous n’utilisez pas encore l’AI Assistant ?

L’AI Assistant pour les versions 2024.2 des EDI de JetBrains est maintenant disponible. Il fournit notamment une saisie semi-automatique de code assistée par IA plus rapide et intelligente pour Java, Kotlin et Python, une meilleure expérience utilisateur pour travailler avec le code dans l’éditeur, des fonctionnalités d’IA pour la résolution des conflits Git, la génération de code dans le terminal, de nouvelles possibilités de personnalisation des prompts et une génération de tests améliorée.Pour profiter de ses dernières améliorations, ouvrez un projet dans la version 2024.2 de votre EDI JetBrains, cliquez sur l’icône IA dans la barre d’outils située à droite pour lancer l’installation, puis suivez les instructions d’activation.Vous pouvez également bénéficier de la fonctionnalité locale de saisie semi-automatique de code en ligne entière (FLCC) dans l’EDI de votre choix, y compris dans CLion et dans Rider à partir de leur version 2024.2.L’un des principaux objectifs de cette version était d’améliorer l’expérience utilisateur de saisie semi-automatique assistée par IA dans les EDI de JetBrains. Voici quelques-unes des avancées les plus significatives que nous avons réalisées à ce sujet :JetBrains a considérablement amélioré la qualité et réduit la latence de la saisie semi-automatique du code pour Java, Kotlin et Python. Ces améliorations proviennent des grands modèles de langage entraînés en interne par JetBrains. L’augmentation du nombre d’endroits où appeler la saisie semi-automatique cloud permet davantage de cas d’utilisation, et l’amélioration de la correspondance des suffixes garantit que l’extrait de code suggéré complète correctement le code existant.Les suggestions de saisie semi-automatique de code inline incluent désormais la mise en évidence de la syntaxe, ce qui améliore la lisibilité du code suggéré.Pour simplifier le processus de révision, les suggestions de code multilignes s’affichent désormais seulement après l’acceptation d’une suggestion de code sur une seule ligne, ce qui permet de vérifier et d’approuver le code de graduellement. De plus, si vous ne voulez pas accepter l’intégralité de la ligne suggérée, vous pouvez procéder mot par mot, en utilisant le même raccourci que celui qui est généralement utilisé pour déplacer le curseur vers le mot suivant (Ctrl+→ pour Windows et ⌥→ pour macOS).JetBrains a apporté plusieurs améliorations en matière d’expérience utilisateur afin de mieux intégrer les fonctionnalités de saisie semi-automatique du code assistées par IA dans les workflows de l’EDI, Cela inclut une interface utilisateur remaniée pour la saisie semi-automatique multiligne et la possibilité d’afficher des suggestions à côté des complétions de base de l’EDI.La dernière mise à jour améliore l’expérience de génération de code assistée par IA dans les EDI de JetBrains. Auparavant, le code généré s’ouvrait dans un nouvel onglet. Désormais, il s’affiche directement dans l’onglet actif de l’éditeur, ce qui permet de réviser immédiatement le code généré. Vous pouvez faire un essai en utilisant le raccourci ⌘ sous macOS ou Ctrl+ sous Windows et Linux.La nouvelle version de l’AI Assistant prend en charge le modèle GPT-4o, ce qui booste les fonctionnalités du chat de l’IA Assistant telles que la recherche et l’explication d’erreur, les explications du code et la refactorisation.L’introduction des références et des commandes de chat vous permettent de donner davantage d’éléments de contexte. Vous pouvez maintenant référencer n’importe quel symbole, et ainsi fournir rapidement des indications sur le contexte de votre requête afin d’obtenir des réponses plus précises. De plus, vous pouvez facilement mentionner des fichiers spécifiques ou des modifications locales n’ayant pas fait l’objet d’un commit. Les commandes prises en charge incluant /explain et /refactor, vous pouvez obtenir des explications ou refactoriser le code sélectionné rapidement, sans avoir à poser de question dans le chat.Des conflits peuvent survenir lorsque plusieurs contributeurs apportent des modifications à la même partie de la base de code et que vous essayez de faire un pull de vos modifications. Afin d’éviter que des problèmes se produisent par la suite, les EDI de JetBrains disposent maintenant d’un outil pour examiner et résoudre de tels conflits. À partir de la version 2024.2, la boîte de dialogue modale Git conflict resolution apporte des fonctionnalités d’IA pour aider à la fusion. Une fois que l’IA a fait son travail, vous pouvez vérifier les résultats de la fusion et choisir de tout accepter ou d’annuler les modifications individuellement.Générez des commandes grâce à l’IA directement dans votre EDI, via la nouvelle fenêtre d’outils Terminal. Cette intégration assure que vous puissiez effectuer des tâches de ligne de commande efficacement et sans distraction, et ainsi améliorer votre workflow.À partir de la version 2024.2, l’action Generate Unit Tests peut être appelée non seulement sur les méthodes, mais aussi sur les classes. Si une classe a plusieurs méthodes, l’IA choisira automatiquement la plus adaptée pour les tests. La dernière mise à jour ajoute également davantage d’options de personnalisation pour la génération de tests unitaires.Les utilisateurs peuvent définir leurs propres directives de tests unitaires en personnalisant le prompt de génération de test dans la section Prompt Library de l’AI Assistant. Cela vous permet d’ajouter des règles de test spécifiques pour Java, Kotlin, JavaScript, Go, Python, PHP et Ruby.L’AI Assistant prend désormais en charge l’ajout de nouveaux cas de test aux fichiers de tests existants pour Java et Kotlin, ce qui vous permet de générer de nouveaux tests en utilisant l’IA.La dernière mise à jour des EDI JetBrains introduit les prompts de génération de documentation personnalisables. Cette fonctionnalité permet au modèle de générer la documentation d’un élément de code sélectionné et de l’insérer directement dans le code. Les utilisateurs peuvent définir le contenu de la documentation générée pour différents langages et spécifier des options de formatage, comme Javadoc pour Java, afin de s’assurer que la documentation respecte les styles et les normes de leur choix.Il est maintenant possible de spécifier la langue dans laquelle vous souhaitez interagir avec le chat par IA dans Settings. Une fois le paramètre Natural Language activé, le contexte du chat sera mis à jour et les nouvelles réponses générées par l’IA seront données dans la langue choisie par l’utilisateur.La nouvelle version permet d’appliquer l’IA à plusieurs fonctionnalités relatives aux bases de données dans les EDI de JetBrains. Vous pouvez les essayer dans DataGrip ou dans un autre EDI de JetBrains de votre choix en utilisant le plugin Database Tools and SQL intégré.L’AI Assistant peut vous aider à modifier les paramètres d’une table spécifiques à la base de données. Demandez-lui de modifier une table en fonction de vos critères directement dans la boîte de dialogue Modify et une fois qu’il aura généré le code SQL requis, vous pourrez l’examiner dans le volet d’aperçu de la boîte de dialogue, puis appliquer les modifications.Les inspections de code de DataGrip peuvent détecter différents problèmes au niveau de vos requêtes SQL avant l’exécution, qui sont ensuite classés en fonction de niveaux de gravité prédéfinis.La dernière mise à jour intègre l’IA pour améliorer la compréhension et la résolution des problèmes de code SQL. Pour les problèmes dont le niveau de gravité est supérieur à Weak warning, l’AI Assistant propose des explications et des correctifs. Pour obtenir davantage de contexte et des suggestions plus précises, vous pouvez également joindre votre schéma de base de données.Vous cherchez à maximiser la productivité de l’ensemble de votre organisation ? En tant que JetBrains IDE Services, AI Enterprise s’exécute sur site, ce qui vous donne un contrôle total sur les données et les opérations d’IA au sein de l’infrastructure de votre organisation. Vous bénéficiez aussi de statistiques et de rapports d’utilisation de l’IA, afin de mieux comprendre comment les outils d’IA sont utilisés par les différentes équipes de développement.Grazie, l'assistant d’écriture par IA développé par JetBrains pour les professionnels de la tech, est désormais inclus dans le forfait AI Pro. Grâce à ses fonctionnalités de relecture instantanée, de saisie semi-automatique de texte inline, de production de résumés, de traductions et de reformulations, Grazie vous aide à exprimer vos idées en les restituant dans un texte clair et bien articulé.Grazie est maintenant disponible en tant que plugin pour votre EDI JetBrains et d’extension pour les navigateurs. Une version gratuite est disponible, mais l’abonnement à AI Pro permet de profiter d’un accès au volume complet pour les fonctionnalités d’IA de Grazie, qui est 500 fois supérieur au volume de base et également renouvelé chaque semaine, ainsi qu’à des fonctionnalités supplémentaires.Vous trouverez plus d’informations sur les fonctionnalités clés de l’AI Assistant sur. Cependant, la meilleure façon d’en apprendre plus sur ses capacités est de les essayer par vous-même. JetBrains vous invite donc à le faire et partager vos retours d'expérience.