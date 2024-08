ref struct

Prise en charge de la version Preview du SDK .NET 9

Prise en charge de C#

L'amélioration de l'analyse d'égalité pour les types struct.

L'inspection Extract common code pour réduire les duplications dans les constructions de branches.

pour réduire les duplications dans les constructions de branches. Les aperçus de culture lors de la saisie semi-automatique du code du spécificateur de format ToString().

L'analyse des expressions de conversion pour remplacer les conversions fragiles de style C par des annotations de type explicites.

Prise en charge de C++

Prise en charge de fonctionnalités de C++23 supplémentaires, parmi lesquelles l'opérateur d'indice multidimensionnel, les directives de préprocesseur #elifdef et #elifndef , et l'attribut [[assume]] .

et , et l'attribut . Les info-bulles et la fenêtre contextuelle de documentation rapide fournissent maintenant des informations détaillées sur la disposition des types pour les classes et les champs de classes, notamment sur la taille, l'alignement, le décalage de mémoire et le remplissage.

Dans les projets Unreal Engine, ReSharper reconnaît également les traits de structs, ce qui garantit que vos structures disposent des méthodes requises et qu'elles peuvent être générées rapidement si ce n'est pas le cas. Une nouvelle inspection détecte les appels manquants pour les méthodes de classes de base.

Lorsque vous renommez un fichier, la refactorisation Rename propose de nouvelles options pour renommer les fichiers et types associés.

Les améliorations de l'analyse du code incluent la mise à jour de Clang-Tidy 18 et la prise en charge des pragmas IWYU.

Performances

AI Assistant

dotMemory (dotUltimate)

Recherche par valeur de chaîne : saisissez n'importe quelle valeur de chaîne dans le champ de filtre et dotMemory mettra en évidence les chaînes correspondantes. Cela facilite la recherche d'instances de chaînes spécifiques en fonction de leur contenu.

Prise en charge des expressions régulières pour les valeurs de chaînes : utilisez des expressions régulières pour des recherches plus approfondies. Par exemple, ^nAsso.{5,}ID$ permet de rechercher nAssociatedObjectID.nAssociatedObjectID .

permet de rechercher . Recherche par adresse d'objet : vous pouvez également rechercher des instances d'objets en fonction de leur adresse en mémoire. Cela permet de suivre directement des objets spécifiques.

Décompilateur

Paramètres des lambdas : JetBrains a introduit la prise en charge de la décompilation des lambdas avec des paramètres optionnels et des tableaux de paramètres, afin d'améliorer la lisibilité et la précision du code décompilé.

Attributs des lambdas : la nouvelle version de l'outil permet de mieux traiter les attributs des expressions lambdas afin que toutes les métadonnées pertinentes soient prises en compte dans la sortie décompilée.

Assemblies protégées : vous avez désormais la possibilité de spécifier si vous souhaitez décompiler les assemblies protégées, ce qui permet un examen du code plus complet.

PDB avec SrcSrv et SourceLink : le décompilateur prend maintenant en charge la navigation vers le code source depuis les fichiers PDB contenant à la fois SrcSrv et SourceLink.

Directives du préprocesseur : le décompilateur reconnaît désormais correctement les directives du préprocesseur (telles que NET6_0_OR_GREATER ) du framework cible ou du PDB Portable de l'assembly associé, ce qui garantit une représentation rapide du code.

) du framework cible ou du PDB Portable de l'assembly associé, ce qui garantit une représentation rapide du code. Action Open in Browser : vous pouvez désormais naviguer jusqu'au code source dans le référentiel pour les types ou jusqu'à un référentiel pour les paquets NuGet ou les assemblies.

ReSharper 2024.2 apporte la prise en charge de la version Preview du SDK .NET 9, qui comprend des fonctionnalités de C# 13 comme l'implémentation d'interface, la nouvelle séquence d'échappementet la refactorisation de modificateur. La prise en charge de C++ inclut maintenant des fonctionnalités de C++23, les informations sur la disposition des types dans des info-bulles et l'amélioration de la prise en charge des projets Unreal Engine. Cette version fournit également la saisie asynchrone pour de meilleures performances, des optimisations de l'AI Assistant grâce à des modèles de langage améliorés, des suggestions de code dans l'éditeur, et une nouvelle fonctionnalitéReShaper 2024.2 vient encore avec bien d'autres nouveautés et améliorations que nous allons présenter dans la suite avec plus de détails.ReSharper 2024.2 prend en charge la version Preview du SDK .NET 9, qui comprend des fonctionnalités de C# 13 comme les caractères d'échappement, les refactorisations du modificateuret les interfacesCette nouvelle version de ReSharper étend la prise en charge des fonctionnalités de C# 12, avec notamment les constructeurs principaux, les expressions de collection étendues et les actions contextuelles améliorées pour la création de tableaux et les conversions de types de collections. De plus, ReSharper 2024.2 apporte la prise en charge initiale de C# 13, en proposant l'implémentation de l'interface, la nouvelle séquence d'échappementet une refactorisation du modificateurCette mise à jour inclut également :Principales améliorations dans la prise en charge de C++ :La saisie asynchrone s'inscrit dans la démarche d'amélioration continue des performances de ReSharper, en permettant notamment son exécution en dehors du processus de Visual Studio. ReSharper 2024.2 est la première version du produit à inclure ce changement important. Les tests effectués en interne par JetBrains ont montré que l'activation de la saisie asynchrone améliore de façon notable la fluidité de l'expérience de saisie.JetBrains a mis à niveau les anciens modèles GPT 3.5 et GPT 4 vers GPT-4o et Google Bison pour certaines tâches. De plus, l'éditeur de logiciels pour développeurs a mis à jour son processus de collecte d'informations sur le contexte pour la saisie semi-automatique par IA et le chat par IA afin de pouvoir obtenir des résultats plus pertinents avec ce nouveau modèle.Il n'est plus nécessaire d'ouvrir le chat lorsque vous souhaitez poser une question à l'IA. Il suffit d'appeler Ask AI pour poser votre question.JetBrains AI indique désormais les endroits où vous pouvez générer de la documentation XML ou implémenter des méthodes vides en un simple clic (ou en appuyant sur Alt+Entrée). Cela évite d'avoir à rechercher manuellement ces options dans la liste d'actions.De plus, au lieu de vous rediriger vers le chat, l'IA répond directement dans l'éditeur. Vous pouvez facilement consulter et générer à nouveau ces réponses si besoin ou spécifier des informations supplémentaires à la place pour obtenir de meilleurs résultats.JetBrains a amélioré la présentation de ses suggestions par IA, ce qui permet de distinguer plus facilement les suggestions de complétion multilignes d'IA de ReSharper d'autres éléments. Vous pouvez aussi générer de nouveau les résultats en appuyant sur Maj+Tabulation.Nommer des variables et des méthodes peut être compliqué, en particulier dans des solutions volumineuses comportant de nombreux symboles ayant des noms similaires. Heureusement, l'IA suggère désormais les noms les mieux adaptés lorsque vous renommez une méthode.Il est désormais possible de demander à l'IA d'expliquer les exceptions rencontrées pendant la session de débogage sans quitter votre contexte actuel. Appuyez simplement sur le bouton situé à côté de l'exception pour obtenir l'explication dans le chat.L'AI Assistant est également en mesure d'expliquer les problèmes relatifs à l'allocation de mémoire et les problèmes concernant les bases de données identifiés par l'analyse dynamique de programme (DPA). Lorsque la DPA identifie un problème, vous pouvez cliquer sur le bouton: l'IA, qui tient compte du code, analyse le contexte du problème, fournit une explication et suggère des correctifs. Actuellement, cela s'applique seulement aux problèmes de mémoire et de base de données.JetBrains a ajouté des options de filtrage à la vue Instances :La fenêtre d'outilspeut maintenant détecter et présenter la configuration du build des assemblies et ainsi fournir des informations plus claires sur le contexte de compilation de l'assembly.