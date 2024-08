Frameworks et technologies

WebStorm 2024.2, la deuxième mise à jour majeure de l'année de l'EDI de JetBrains pour les développeurs JavaScript, est disponible. Cette version vient avec un bon lot de nouvelles fonctionnalités et améliorations. Parmi celles-ci, on peut citer la prise en charge améliorée du routage basé sur le système de fichiers, la prise en charge initiale du débogage pour Bun, la possibilité d'exécuter directement des fichiers TypeScript, et plusieurs améliorations concernant les systèmes de contrôle de version.WebStorm 2024.2 est capable de résoudre les chemins pour les frameworks qui utilisent un routage basé sur le système de fichiers. Il peut résoudre les chemins de liens en fonction du système de fichiers de votre projet, et fournit la saisie semi-automatique et la navigation pour Next.js, Nuxt, SvelteKit et Astro. Cela permet de garantir que votre environnement de développement soit toujours adapté aux scénarios de routage utilisés par ces frameworks.JetBrains a ajouté la prise en charge du débogage pour le runtime JavaScript Bun via le Debug Adapter Protocol (DAP). Vous pouvez définir des points d'arrêt, contrôler l'exécution du code étape par étape, inspecter les variables et évaluer les expressions dans WebStorm. Cette prise en charge est actuellement limitée à macOS et Linux.Dans WebStorm 2024.2, l'intégration de Prettier est activée dans les nouveaux projets avec une dépendancedirecte dans leur racineet un fichier de configuration Prettier au même niveau. Cette fonctionnalité simplifie le processus de configuration et assure que l'intégration de Prettier soit directement activée.JetBrains a amélioré les aperçus des classes Tailwind CSS dans WebStorm 2024.2. Auparavant, ils s'affichaient seulement dans une fenêtre contextuelle secondaire de la documentation. WebStorm affiche désormais un aperçu des classes Tailwind CSS directement dans la liste des résultats de complétion.WebStorm 2024.2 fournit la prise en charge des nouveaux extraits de code Svelte et des balises de rendu. Ces extraits de code sont conçus pour créer des morceaux de code réutilisables au sein de vos composants.JetBrains a activé la prise en charge d'Astro Language Server Protocol (LSP), ce qui améliore la saisie semi-automatique du code et l'expérience globale des développeurs. Cette amélioration garantit un développement plus précis et plus efficace pour les projets Astro et offre une meilleure intégration et une meilleure prise en charge au sein de l'EDI.WebStorm 2024.2 introduit la prise en charge de Vue Language Service v2. Cette mise à jour optimise la prise en charge de Vue 3 en améliorant la saisie semi-automatique, la vérification des erreurs et l'inférence de type. Profitez d'une expérience de développement plus fluide grâce à la version la plus récente des outils de langage Vue et à la prise en charge intégrée de WebStorm.Vous pouvez maintenant exécuter et déboguer les fichiers TypeScript sans aucune configuration supplémentaire. Les fichiers TypeScript peuvent être éxécutés à partir de différents points d'entrée, notamment à partir du menu contextuel du fichier, du widgetet de la configurationWebStorm 2024.2 améliore l'en ajoutant une nouvelle option pour créer des projets JavaScript et TypeScript basiques. L'optioninclut des astuces pour vous aider à vous familiariser avec l'EDI.WebStorm 2024.2 ajoute la prise en charge de la variable de modèledans TypeScript 5.5. Cette amélioration renforce la flexibilité et la configurabilité des projets TypeScript.JetBrains a remanié les conseils d'insertion dans TypeScript pour mieux s'aligner sur les informations fournies par le service TypeScript.WebStorm peut désormais restituer des expressions mathématiques dans des fichiers Markdown. Vous pouvez utiliserpour insérer des expressions mathématiques inline etpour les blocs de code contenant du contenu mathématique.Dans la version 2024.2, l'AI Assistant améliore la saisie semi-automatique du code grâce à des suggestions plus précises et plus rapides. Le chat par IA prend maintenant en charge GPT-4o, les références du chat et la recherche sémantique pour une meilleure compréhension du contexte.La boîte de dialogueinclut désormais une option permettant de prévisualiser les éléments de la base de code que vous recherchez. Vous pouvez activer la prévisualisation via l'icône de la barre d'outils de la boîte de dialogue.JetBrains a inauguré la nouvelle interface utilisateur dans WebStorm 2022.3. Depuis, l'éditeur de logiciels pour développeurs a travaillé à son perfectionnement, et elle est maintenant activée par défaut pour tous les utilisateurs de WebStorm.WebStorm passe à JetBrains Runtime 21. JetBrains Runtime 21 offre une sécurité et des performances améliorées, ainsi que la prise en charge du rendu Wayland pour Linux.JetBrains a affiné le code couleur et la mise en page du graphique de commit dans l'onglet Log de la fenêtre d'outils Git. Les embranchements importants restent désormais systématiquement sur le côté gauche du graphique et conservent les couleurs qui leur ont été attribuées, ce qui les rend plus faciles à identifier et à suivre.Tous les paramètres liés à la fenêtre d'outils Log sont désormais consolidés dans une page de paramètres dédiée, ce qui facilite la personnalisation de son comportement. Vous pouvez accéder à cette page dansou via le nouveau menu déroulant sur la barre d'outils de la fenêtre Log.WebStorm 2024.2 prend en charge l'option. Cette option simplifie le journal en masquant les commits individuels ayant été inclus dans la fusion, ce qui facilite le suivi des modifications. JetBrains a également ajouté un filtrage avec la commande, qui affiche l'historique sans aucun commit de fusion.