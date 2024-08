La prise en charge des fichiers journaux

JetBrains annonce la sortie de PhpStorm 2024.2, la deuxième mise à jour majeure de son EDI pour le développement web en PHP. Cette version vient avec un bon lot de nouveautés et améliorations parmi lesquelles on peut citer les points suivants :Vous pouvez maintenant visualiser les fichiers journaux Laravel, Symfony et WordPress directement dans l'EDI, avec une mise en évidence appropriée des dates, heures, événements (par niveau de gravité) et des liens hypertextes.La même fonctionnalité est également disponible lors de l'ouverture des fichiersdans le terminal avec les commandesetÀ partir de la version 2024.2, le plugin Ideolog est intégré à l'EDI pour améliorer encore l'expérience de journalisation.La nouvelle barre d'outils flottante qui s'affiche à côté d'un fragment de code sélectionné vous donne un accès instantané aux refactorisations, aux fonctionnalités d'IA et à d'autres actions essentielles. Vous pouvez utiliser le menu kebab (trois points verticaux) pour personnaliser ou masquer la barre d'outils, et vous pouvez la masquer ou l'afficher via les paramètres dansLa saisie semi-automatique pour les commandes Laravel, Symfony, WordPress et Composer est maintenant accessible directement dans le nouveau terminal. De plus, la saisie semi-automatique pour les noms de fichiers est disponible pour les utilisateurs de PHPStan et de Psalm.La prise en charge de la norme PER est maintenant directement disponible. Pour l'activer, allez dansLa version 2024.2 de l'AI Assistant introduit l'intégration de l'IA dans la fenêtre d'outils Terminal afin de permettre la génération de commandes et la résolution des conflits de VCS par IA. De plus, il est désormais possible de personnaliser les prompts pour la génération de documentation et la création de tests unitaires.Vous pouvez maintenant exécuter et déboguer les fichiers TypeScript sans aucune configuration supplémentaire. Vous pouvez les exécuter à partir de plusieurs points d'entrée, notamment le menu contextuel du fichier, le widgetet la configurationPhpStorm 2024.2 est capable de résoudre les chemins pour les frameworks qui utilisent un routage basé sur le système de fichiers. Il peut résoudre les chemins de liens en fonction du système de fichiers de votre projet, et fournit la saisie semi-automatique et la navigation pour Next.js, Nuxt, SvelteKit et Astro. Les nouveaux extraits de code et balises de rendu Svelte 5 sont également pris en charge. JetBrains a implémenté la prise en charge du protocole de serveur de langage (LSP) pour Astro et Vue Language Service v2, qui améliore la saisie semi-automatique du code et l'expérience globale des développeurs.Dans PhpStorm 2024.2, l'intégration Prettier est activée dans les nouveaux projets avec une dépendancedirecte dans leur racineet un fichier de configuration Prettier au même niveau. Cette fonctionnalité simplifie le processus de configuration, car elle assure l'activation automatique de l'intégration Prettier.Avec PhpStorm 2024.2, la nouvelle interface utilisateur est désormais l'interface par défaut pour tous les utilisateurs. La version classique reste disponible sous forme de plugin. Épurée et moderne, la nouvelle interface utilisateur offre des commandes plus grandes et plus faciles à utiliser, une palette de couleurs cohérente, des icônes claires et lisibles, un contraste accru et de meilleures couleurs d'accent. Ayant constaté des taux d'adoption élevés pour la nouvelle interface utilisateur et résolu les principaux problèmes suite aux retours d'expérience, JetBrains pense qu'elle est prête pour le grand public.JetBrains a modifié la disposition et le comportement des éléments de l'interface utilisateur dans la boîte de dialogue, afin de la rendre plus claire et intuitive. Il est désormais plus facile de rechercher, d'ajouter et de supprimer des actions dans la barre d'outils principale.La version 2024.2 apporte un processus d'acceptation des suggestions de saisie semi-automatique de code en ligne entière plus intuitif et plus précis. Les suggestions de saisie semi-automatique inline incluent désormais la mise en évidence du code, et de nouveaux raccourcis vous permettent d'accepter des mots individuels ou des lignes entières à partir de suggestions plus longues. JetBrains a également affiné l'intégration des modifications acceptées dans votre code, éliminant ainsi les soucis de mise en forme et les problèmes associés.La boîte de dialogueinclut désormais une option permettant de prévisualiser les éléments de la base de code que vous recherchez. L'activation de cette fonctionnalité via l'icône Preview de la barre d'outils de la boîte de dialogue fera apparaître un volet d'aperçu sous les résultats de la recherche. Il vous offre un contexte supplémentaire et facilite la navigation dans votre projet.PhpStorm détecte désormais automatiquement les paramètres de proxy système configurés sur votre ordinateur et les utilise par défaut, ce qui fluidifie l'interaction avec les ressources et services externes.Sous Linux, PhpStorm plaçait auparavant les contrôles de fenêtre sur le côté droit de l'EDI. Il ajuste désormais automatiquement leur emplacement pour respecter les paramètres de contrôle de fenêtre spécifiés dans la configuration de votre bureau Linux. Ce changement, petit mais important, vous permet de conserver une mise en page correspondant à vos préférences personnelles. JetBrains a en outre retravaillé les boutons de contrôle des fenêtres pour que leur apparence corresponde mieux à votre système d'exploitation.