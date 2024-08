La nouvelle refactorisation Add method to interface and all its implementations

Des améliorations des performances

De nombreux correctifs pour le développement à distance et les conteneurs de développement

Une meilleure prise en charge des frameworks Go et des fonctionnalités du langage Go

La nouvelle interface utilisateur par défaut

Le transfert de paramètres de VS Code

Refactorisation Add method to interface and all its implementations

Des améliorations des performances

GO MOD CACHE

Langage et écosystème Go

Améliorations pour les conteneurs de développement

Développement à distance

Amélioration de la prise en charge de Terraform

Améliorations de l'interface et de l'expérience utilisateur

Autres améliorations

JetBrains a publié la deuxième mise à majeure de l'année pour GoLand, son EDI visant à fournir un environnement ergonomique pour le développement en Go. GoLand 2024.2 apporte de nouvelles fonctionnalités d'EDI et prend en charge les dernières fonctionnalités de Go, notamment :La nouvelle version offre également plusieurs améliorations de l'expérience utilisateur et des fonctionnalités générées par l'intelligence artificielle. Des nouveautés et améliorations que nous allons explorer dans la suite en détail.GoLand 2024.2 inaugure la très attendue refactorisation! Ce correctif rapide permet d'ajouter une nouvelle méthode à une interface et à toutes ses implémentations en une seule action.JetBrains a optimisé l'analyse du répertoire, ce qui a permis de réduire les délais d'ouverture des projets.L'actionpeut désormais être déclenchée à partir du menuquand le mode intelligent n'est pas activé, et des icônes de gouttière pour l'exécution du code sont également disponibles. Vous pouvez ainsi exécuter des tests et des programmes avant que l'indexation ne soit terminée.L'ensemble complet des fonctionnalités liées aux URL, y compriset, est maintenant disponible pour les frameworks web les plus populaires.GoLand fournit désormais une prise en charge complète pour l'inférence de type inverse, et JetBrains a ajouté l'inférence de type inverse à l'actionLa nouvelle version de GoLand facilite la lecture d'exemples de code complexes. Elle affiche les types instanciés dans la fenêtre contextuelle de documentation rapide pour les expressions d'appel.JetBrains poursuit son travail pour vous aider à écrire du code de meilleure qualité. Cette version inaugure l'action d'intention, qui facilite la lecture, la modification et la maintenance de votre code.GoLand 2024.2 améliore la prise en charge des génériques en réduisant les faux positifs lors de la détection de problèmes.La nouvelle implémentation des conteneurs de développement offre une expérience utilisateur plus fluide, proche de celle du développement local. De plus, les conteneurs et les volumes subsistent même si le processus de démarrage du conteneur est interrompu.La création et la gestion des conteneurs de développement ont été déplacées vers la fenêtre d'outils Services. Tous ces changements permettent un travail beaucoup plus transparent et naturel avec les conteneurs.GoLand 2024.2 apporte des solutions à plusieurs problèmes et bugs susceptibles d'avoir un impact négatif sur l'utilisation des environnements distants. Cette version résout aussi de nombreux problèmes liés à l'utilisation de WSL.JetBrains a considérablement étendu les capacités d'assistance au codage pour le plugin Terraform.La saisie semi-automatique de lignes de code est désormais disponible pour le développement Terraform. Alimentée par de grands modèles de langage (LLM) locaux, cette fonctionnalité prédit des lignes entières de code afin de vous faire gagner en productivité.Des infobulles de documentation s'affichent désormais au survol des éléments de votre code Terraform.La prise en charge du langage dans l'éditeur pour Terraform fournit maintenant des fonctionnalités d'analyse du code, telles que la saisie semi-automatiquede code contextuelle, une mise en évidence de la syntaxe affinée et une détection des erreurs améliorée avec des suggestions de correctifs rapides. De plus, la saisie semi-automatique et la mise en évidence de la syntaxe pour Terraform fonctionnent maintenant avant même la fin de l'indexation, ce qui vous permet de commencer à coder plus rapidement.Vous pouvez désormais migrer vos paramètres de VS Code vers GoLand. Au démarrage de l'EDI, vous verrez la boîte de dialogueavec une liste des paramètres d'autres EDI trouvés sur votre machine. Après avoir effectué vos sélections et cliqué sur, vos paramètres de VS Code seront transférés.GoLand inclut désormais le débogueur Delve compilé avec la bibliothèque musl pour les images Alpine, afin de garantir la compatibilité avec les cibles d'exécution Docker. Cela corrige l'erreurprovoquée par l'absence de bibliothèques d'images Alpine.Épurée et moderne, la nouvelle interface utilisateur offre des commandes plus grandes et plus faciles à utiliser, une palette de couleurs cohérente, des icônes claires et lisibles, un contraste accru et de meilleures couleurs d'accent. Elle est désormais activée par défaut pour tous les utilisateurs de GoLand.L'interface utilisateur classique reste disponible sous forme de plugin sur la Marketplace de JetBrains. À partir de GoLand 2024.2, vous verrez une fenêtre contextuelle avec un lien vers le plugin. Vous pouvez également le retrouver dansLa boîte de dialogueinclut désormais une option permettant de prévisualiser les éléments de la base de code que vous recherchez. L'activation de cette fonctionnalité via l'icônede la barre d'outils de la boîte de dialogue fera apparaître un volet d'aperçu sous les résultats de la recherche, ce qui offre davantage d'éléments de contexte et facilite la navigation dans votre projet.JetBrains a modifié la disposition et le comportement des éléments de l'interface utilisateur dans la boîte de dialogueafin de la rendre plus claire et intuitive. Il est désormais plus facile de rechercher, d'ajouter et de supprimer des actions dans la barre d'outils principale.JetBrains a retravaillé le graphique de commit dans l'ongletde la fenêtre d'outils Git, en affinant le code couleur et la disposition des embranchements, afin de fournir une vue plus claire de l'historique des projets. Les embranchements importants restent désormais systématiquement sur le côté gauche du graphique et conservent les couleurs qui leur ont été attribuées, ce qui les rend plus faciles à identifier et à suivre.JetBrains a modernisé l'interface utilisateur de la boîte de dialogue. De plus, lors de l'accès à un répertoire, la boîte de dialogue affiche maintenant une vue différentielle à côté de la liste des modifications, ce qui facilite leur compréhension.Sous Linux, GoLand plaçait auparavant les contrôles de fenêtre sur le côté droit de l'EDI. Dans cette version, l'emplacement des contrôles est automatiquement ajusté pour correspondre aux paramètres de contrôle de fenêtre spécifiés dans votre configuration de bureau Linux. Bien que mineure, cette modification a son importance, car elle permet de conserver une disposition qui répond aux préférences des utilisateurs.En raison de la fréquence de son utilisation avec GoLand, JetBrains a décidé d'intégrer le plugin Kubernetes à l'EDI à partir de cette version 2024.2. Vous n'avez plus qu'à ouvrir GoLand pour commencer à gérer vos clusters directement dans l'EDI !GoLand hérite également des mises à jour des EDI WebStorm et IntelliJ IDEA.