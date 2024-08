Un trop grand nombre de faux positifs

Des conflits avec les inspections des EDI

Un manque d’harmonisation des directives sur la qualité du code

Une configuration trop compliquée

Une incapacité à résoudre rapidement les problèmes

L’obsolescence de l’interface utilisateur

Pourquoi choisir Qodana Self-Hosted plutôt que la version cloud ?

Comment Qodana Self-Hosted est-il distribué et quel est son coût ?

Parité des fonctionnalités avec Qodana Ultimate Plus

Essayez Qodana Self-Hosted

La plupart des développeurs utilisent des EDI et des éditeurs de code pour l’analyse locale de la qualité du code. Mais selon JetBrains, seuls 33 % d’entre eux ont recours à des outils d’analyse de code statique externes pour chaque commit du pipeline de CI, et encore 33 % disent utiliser une technologie d’analyse automatisée seulement de manière occasionnelle.D’après les retours des utilisateurs des EDI JetBrains, le faible taux d’adoption d’outils d’analyse de code statique par les développeurs est un problème pour les entreprises, car cela favorise les risques concernant la qualité des produits. Et les résultats des analyses côté serveur sont peu pris en compte, voire ignorés.Mais, il y a plusieurs raisons à cela :Tous ces facteurs contribuent à dégrader l’expérience de développement.Avec Qodana, JetBrains s'est donc donné pour mission de créer une expérience exceptionnelle pour les équipes de développement afin d’augmenter le taux d’adoption de l’analyse côté serveur, en rendant l’ensemble du parcours, de la configuration à l’analyse des résultats et aux correctifs, à la fois plus simple et plus agréable.Depuis le lancement de la version cloud de Qodana l’été dernier, JetBrains a reçu un grand nombre de demandes pour une version autohébergée.À la suite de la réussite de tests bêta menés avec des entreprises utilisatrices, JetBrains a décidé de lancer Qodana Self-Hosted, qui permet la gestion, la maintenance et la mise à niveau de Qodana entièrement côté client.Si vous demandez une démo de cette nouvelle version et décidez de l’acheter avant le 31 août, vous bénéficierez de 40 % réduction pendant un an !Qodana est une plateforme pour la qualité de code entièrement basée sur le moteur d’analyse de code statique des EDI JetBrains. Elle s’intègre nativement avec les EDI JetBrains et avec VS Code, vous permet de créer des murs qualité dans n’importe quel environnement de CI et vous aide à appliquer facilement des normes relatives au code à l’échelle de toute l’entreprise.La version autohébergée vous permet de garder un contrôle total sur vos rapports d’analyse, vos comptes utilisateurs, et autres données sensibles, ainsi que sur la maintenance et les mises à niveau de Qodana. Elle favorise notamment :Votre code ne quitte jamais votre infrastructure, alors si vous avez besoin que le code de votre projet reste isolé, Qodana Self-Hosted est fait pour vous.Pour les entreprises et organisations travaillant dans des secteurs soumis à des exigences réglementaires strictes, une solution autohébergée offre le niveau de contrôle nécessaire sur le stockage et le traitement des données afin d’assurer la conformité aux réglementations, notamment aux lois nationales sur la souveraineté des données.Une solution autohébergée peut être optimisée pour les besoins de performances spécifiques de votre organisation donc potentiellement apporter de meilleurs résultats qu’un environnement cloud partagé.Pour cette version initiale, JetBrains propose l’hébergement sur votre propre compte Amazon Web Services (AWS).Les tarifs commencent à 40 $ par développeur et par mois, avec un minimum de 10 développeurs. Et des remises sur volume sont possibles.Qodana Self-Hosted fournit une suite complète de fonctionnalités pour apporter une expérience d’analyse de code statique simple et agréable aux développeurs, et efficace pour les organisations de toutes tailles. JetBrains vous suggère d’opter pour la parité complète des fonctionnalités avec sa formule cloud la plus avancée, Qodana Ultimate Plus.Qodana fournit des rapports avec un diagramme sunburst pour une visualisation claire de la qualité du code. Vous pouvez visualiser les informations aussi bien au niveau du projet qu’au niveau de l’ensemble de l’organisation. Des fonctionnalités de tableau de bord plus avancées sont en cours de développement.Qodana est directement intégrée aux EDI JetBrains et peut également l’être avec VS Code. Vous pouvez ouvrir les résultats de l’analyse et résoudre les problèmes directement dans votre EDI préféré, mais aussi configurer Qodana et vous connecter au système de CI directement dans les EDI JetBrains.Contrairement à d’autres outils disponibles sur le marché, Qodana est compatible avec tous les systèmes de CI. Vous pouvez créer des murs qualité et réduire le besoin d’intervention manuelle tout en maintenant les normes de qualité du code les plus élevées.Qodana peut créer automatiquement une requête d’extraction avec les correctifs rapides appliqués, afin que vous puissiez facilement les examiner et les valider.Grâce aux audits de licences complets de Qodana, vous pouvez identifier les licences incompatibles avec votre projet et accéder aux résultats dans une interface claire. Qodana peut également automatiser l’analyse des licences en ajoutant un mur qualité ou une étape associée à votre pipeline de CI/CD.Placez les problèmes les moins critiques (ou tous détectés) dans la base de référence afin de ne plus recevoir de notifications à leur sujet. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur les problèmes les plus importants pour vous et votre équipe.FlexInspect de Qodana vous permet de créer des inspections de code personnalisées pour toutes les règles que vous souhaitez appliquer à votre code ou votre référentiel. Vous pouvez ensuite exécuter ces inspections pour votre projet dans IntelliJ IDEA ou en utilisant Qodana dans votre pipeline de CI/CD.Qodana identifie les vulnérabilités de sécurité critiques dans votre base de code. Vous pouvez également personnaliser le mur qualité de sorte qu’il échoue lors de la survenance de vulnérabilités.Avec Qodana Self-Hosted, JetBrains souhaite proposer une approche sur mesure. Vous pouvez alors demander une démo afin que l’un de ses ingénieurs vous contacte et vous propose une expérience adaptée à votre infrastructure. Pour ce faire, vous devrez utiliser votre compte AWS ou en créer un si besoin.