Nouveau mécanisme de licence pour les comptes TeamCity

Chemin personnalisé dans le référentiel pour les paramètres versionnés

.teamcity

Page Problems remaniée

GitHub Checks Webhook Trigger

Téléchargement de clés SSH vers le serveur lors de la création de projets ou de racines VCS à partir d'URL

Prise en charge des mappages à l'identique de Perforce

C'est au mois de mars que JetBrains a lancé la première mise à jour majeure de l'année pour TeamCity, son serveur d'intégration et de livraison continues (CI/CD). TeamCity 2024.03 a introduit de nombreuses fonctionnalités très attendues. Le plugin HashiCorp Vault est maintenant intégré avec le serveur de CI/CD. Par ailleurs, la fonctionnalité de groupe de builds non sûrs permet de différencier les modifications créées par des utilisateurs de confiance de celles provenant de sources externes. En outre, à partir de cette version, l'outil d'exécution de dotCover permet aux utilisateurs d'exécuter des processus sous un profilage de couverture du code, de fusionner des instantanés entre des étapes de build, et de générer des rapports consolidés sur une chaîne de build pour des tests parallèles exécutés dans TeamCity.Conformément à son calendrier de publication, JetBrains lance maintenant la deuxième mise majeure de l'année de son serveur de CI/CD. TeamCity 2024.07 est disponible et avec cette version, JetBrains introduit encore un certain nombre de fonctionnalités très attendues, telles que le nouveau mécanisme de licence via le compte JetBrains Account unifié, qui simplifie la gestion des licences. Un nouveau GitHub Checks Webhook Trigger permet également de mettre instantanément un build en file d'attente après un commit sur GitHub et fournit des mises à jour au format texte enrichi. Entre autres nouveautés, on peut encore noter que la page Problems a été retravaillée et offre un emplacement centralisé pour examiner tout problème lié aux tests et aux builds TeamCity. Ce sont ces nouveautés et améliorations que nous présentons ici avec plus de détails.Dans la version 2024.07, une nouvelle option permet aux administrateurs TeamCity d'activer des licences à l'aide d'un compte JetBrains Account unifié. Vous pouvez à présent connecter votre compte JetBrains Account à votre instance TeamCity (y compris TeamCity Professional) et récupérer les licences du compte JetBrains Account.Cette nouvelle fonctionnalité vise à simplifier la gestion des licences de serveur et d'agent TeamCity grâce à votre compte JetBrains Account.Vous pouvez désormais vous connecter simplement à votre compte JetBrains Account à partir de la page Licenses dans TeamCity et sélectionner une licence de serveur pour l'activation. Une fois connecté, TeamCity mettra automatiquement à jour toutes les licences de serveur et d'agent. Plus besoin de saisir manuellement les clés de licence pour des agents supplémentaires ou des renouvellements de licence.Dans TeamCity, vous pouvez configurer vos projets et paramètres par programmation en utilisant le format Kotlin DSL et XML.Auparavant, si un projet avait des paramètres versionnés stockés dans VCS, TeamCity suivait uniquement le répertoire. TeamCity pouvait toujours stocker les paramètres versionnés pour tous les sous-projets dans un même référentiel, mais uniquement si les paramètres versionnés étaient activés pour le projet principal. Dans certains scénarios, ce n'était pas pratique.Par exemple, un DSL défectueux dans un projet principal bloquait les mises à jour de tous les sous-projets et autres builds.Autre inconvénient de l'approche précédente : si des modifications apportées à un projet déclenchaient la compilation du Kotlin DSL, les paramètres étaient appliqués aux autres projets stockés dans le même référentiel, même lorsque les modifications appliquées n'étaient pas censées les affecter.JetBrains ajoute maintenant à présent la possibilité de configurer des chemins personnalisés dans le référentiel pour les paramètres versionnés dans TeamCity.TeamCity offre un aperçu des problèmes et des investigations en cours au niveau du projet et du build. Les utilisateurs peuvent gérer les erreurs de configuration de build, les tests ayant échoué, les problèmes ignorés et les investigations en cours, ainsi que le responsable et l'état de chaque ticket.JetBrains a retravaillé l'interface utilisateur pour clarifier l'aperçu de tous les problèmes et de leur état, que vous trouverez désormais sur la page unifiée Problems.Cette nouvelle fonctionnalité de TeamCity vous permet de mettre les builds en file d'attente immédiatement après avoir envoyé un commit vers GitHub. Elle publie également l'état du build au format texte enrichi à l'aide de Markdown sur GitHub.TeamCity publie l'état, mais il crée également une GitHub Check Run qui exécute des vérifications immédiatement après que quelqu'un a envoyé du code en mode push. Les utilisateurs peuvent ainsi afficher facilement l'état et les détails dans GitHub. Plus besoin de basculer entre GitHub et TeamCity.Par ailleurs, en cas de problème, les utilisateurs peuvent réexécuter les vérifications depuis GitHub sans avoir à passer à TeamCity.Ce déclencheur est compatible avec les connexions de l'application GitHub pour lesquelles les webhooks sont activés.Dans TeamCity, vous pouvez créer des projets ou des racines VCS à partir d'une URL.Auparavant, le formulaire permettant de créer un projet ou une configuration de build à partir d'une URL acceptait uniquement des informations d'identification telles qu'un nom d'utilisateur et un mot de passe ou un jeton d'accès.JetBrains a maintenant retravaillé le formulaire d'authentification afin que vous puissiez choisir manuellement l'optionoucomme type d'authentification.TeamCity détectera et suggérera également automatiquement le type approprié lorsque vous insérez l'URL dans le champ correspondant. Vous pouvez également mettre en ligne une nouvelle clé SSH sur la même page.Perforce Helix Server dispose depuis quelque temps d'une fonctionnalité de mappage un-à-plusieurs, qui permet aux utilisateurs de mapper un chemin de dépôt unique vers plusieurs emplacements dans un espace de travail client. Cette fonctionnalité est également connue sous le nom de mappage à l'identique (ditto mapping).À partir de TeamCity 2024.07, le mappage à l'identique (ditto mapping) est également pris en charge.Voici présentées les principales nouveautés et améliorations introduites dans TeamCity 2024.07. Pour obtenir la liste complète des nouvelles fonctionnalités, consultez la page Nouveautés dans la documentation.