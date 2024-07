Fonctionnalités de Grazie

Quels LLM sont utilisés ?

Confidentialité

JetBrains n’utilise aucun texte saisi par les utilisateurs à des fins d’entraînement de modèles de langage, que ce soient les siens ou ceux de fournisseurs tiers.

JetBrains ne conserve aucune de vos données dans la mémoire ou les journaux de ses serveurs, afin de préserver la confidentialité et la sécurité de vos informations.

Disponibilité générale

JetBrains annonce la disponibilité de Grazie, son assistant d’écriture par IA pour les professionnels de la Tech. Grazie simplifie les tâches non liées au code en intégrant l’IA générative dans les EDI JetBrains, navigateurs et d’autres outils.Grâce à ses fonctionnalités de relecture instantanée, de saisie semi-automatique de texte inline, de production de résumés, de traduction et de reformulation, Grazie vous aide à exprimer vos idées et à les restituer dans un texte clair et bien articulé. Si vous devez proposer de nouvelles idées, rédiger un document ou étudier différentes perspectives, vous pouvez essayer le chat IA contextuel et voir ce qu’il a à vous offrir. Si vous faites partie d’une équipe internationale, vous apprécierez aussi d’utiliser les capacités de communication de Grazie pour communiquer. Grazie s’occupe de toutes les tâches d’écriture pour vous permettre de vous concentrer sur le code.Grazie est inclus dans la formule d’abonnement au service JetBrains AI Pro. Indépendamment d’un abonnement à JetBrains, l'entreprise propose aussi une option gratuite qui comporte quelques limitations concernant le volume d’utilisation des fonctionnalités d’IA.Grazie vérifie automatiquement la grammaire, l’orthographe, la ponctuation et le style de vos textes, et tient compte de la syntaxe, de la sémantique et du contexte. Il vous suggère rapidement plusieurs alternatives pour corriger les erreurs. Que vous travailliez sur un commentaire de code, un message de commit, un élément de documentation ou un article de blog technique, Grazie garantit un résultat professionnel et soigné. La relecture instantanée est actuellement prise en charge pour l’anglais, l’allemand, le russe et l’ukrainien.Accessible sur n’importe quel site web, Grazie Chat simplifie le processus de rédaction de contenu contextuel et génère des idées à la volée. Il augmente ainsi votre productivité et stimule votre créativité. Il traite les requêtes, donne des réponses pertinentes, fait des suggestions ou fournit des instructions en fonction de ce que vous avez saisi. Grazie Chat et les autres fonctionnalités d’IA commeet, sont particulièrement performantes en anglais, mais sont également compatibles avec plusieurs autres langues.La fonctionnalitéde Grazie vous propose des résumés concis qui vous permettent d’identifier et de comprendre rapidement les points essentiels d’un texte.Grazie suggère des mots et des phrases adaptés au contexte afin d’augmenter votre vitesse d’écriture. Il combine une approche basée sur des règles avec des modèles de machine learning spécifiquement formés sur des textes du secteur des hautes technologies pour permettre aux outils JetBrains de comprendre votre contexte.La fonctionnalitéfournit une traduction en temps réel pour vous permettre de communiquer sans interruption. Grazie retranscrit votre texte dans la langue sélectionnée en préservant le ton et le contexte d’origine. La traduction est actuellement disponible en anglais, allemand, français, espagnol, russe, coréen, chinois et japonais.La fonctionnalitéoffre toute une gamme d’options pour affiner votre écriture en fonction de vos besoins spécifiques. Que vous cherchiez à approfondir un sujet, à interagir plus efficacement avec votre audience ou à simplifier votre contenu pour plus de clarté, cet outil apporte à votre texte les ajustements nécessaires. Il permet aussi de rendre votre phrasé plus naturel, de raccourcir du contenu et d’améliorer la lisibilité globale d’un texte pour garantir qu’il trouve un écho auprès de son public cible.La fonctionnalitéest conçue pour ajuster la résonance émotionnelle du texte en fonction du public visé. Vous pouvez faire votre choix parmi les tons suivants :et. Vous pouvez même appliquer plusieurs tons successivement afin de déterminer celui qui convient le mieux pour votre texte.La fonctionnalitéreformule et restructure votre texte pour en exprimer l’idée principale d’une manière nouvelle et unique.L’option de synonymisation permet aussi de remplacer un mot par un synonyme afin d’améliorer le vocabulaire sans altérer la signification initiale.Utilisées ensemble, ces options vous aident à produire des contenus engageants, clairs et soignés.La fonctionnalitéfournit instantanément des définitions afin d’assurer que les mots et expressions utilisés aient bien le sens voulu et produisent l’impact attendu. Cette fonctionnalité est actuellement disponible pour l’anglais et l’allemand.Les fonctionnalités d’IA de Grazie utilisent des modèles propriétaires de JetBrains et des modèles de fournisseurs tiers tels qu’OpenAI et Google. JetBrains teste continuellement de nouveaux modèles et envisage d’en utiliser d’autres à l’avenir, à condition qu’ils répondent à ses normes de sécurité. L'éditeur de logiciels développe également ses propres modèles de langage et prévoit de combiner des LLM tiers, y compris des modèles open source, avec les siens.Les modèles propriétaires de JetBrains sont utilisés pour la relecture instantanée, la saisie semi-automatique de texte inline, la synonymisation, les définitions.Les modèles de fournisseurs tiers sont utilisés pour Grazie Chat, les résumés, la traduction, les améliorations, la correction du ton, la paraphrase, la poursuite de rédaction.Grazie respecte la confidentialité et garantit la sécurité de ses utilisateurs. Lorsque l'entreprise a étudié les besoins du marché, elle a constaté que plus de la moitié des personnes interrogées étaient notamment préoccupées par la manière dont l’IA peut utiliser leurs textes et où ils peuvent être envoyés. De nouveaux services d’IA continuent d’apparaître, élargissant toujours plus l’éventail des possibilités. Toutefois, beaucoup d’entreprises restreignent l’utilisation de ces services par leurs employés pour des raisons de sécurité des données. C’est pourquoi :Grazie est maintenant disponible en tant que plugin pour les EDI JetBrains et comme extension pour Safari, Google Chrome, Arc et autres navigateurs basés sur Chromium. L’extension et le plugin sont tous deux gratuits. L’extension pour navigateur inclut une limite de volume de base pour les fonctionnalités générées par IA. Cette provision gratuite est renouvelée chaque semaine, ce qui est suffisant pour répondre aux besoins de la plupart des professionnels de la Tech d’après les études menées par JetBrains.L’abonnement à AI Pro donne accès au volume complet pour les fonctionnalités d’IA de Grazie, qui est 500 fois supérieur au volume de base et également renouvelé chaque semaine. L’abonnement permet aussi de disposer de certaines fonctionnalités supplémentaires, qui seront bientôt disponibles.Grazie est pris en charge dans Google Docs, Google Sheets, Gmail, Confluence, Jira, Bitbucket, GitHub, Slack (web), Zendesk, YouTrack et d’autres plateformes.Veuillez noter que l’accès au service d’IA est limité aux territoires dans lesquels les services des prestataires de JetBrains sont disponibles.